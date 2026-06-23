Virus respiratorios en niños: qué hacer para evitar que un resfrío termine en la guardia

En el invierno cordobés ya se sienten con fuerza las bajas temperaturas y la circulación de virus respiratorios se disparó. El Ministerio de Salud y las principales sociedades científicas del país encendieron las alarmas: el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) ya causa entre el 60% y el 80% de los casos de bronquiolitis.

El dato que más preocupa a los pediatras es que el 79% de los bebés internados por este virus eran chicos completamente sanos, nacidos a término y sin factores de riesgo previos. Nadie está exento. Por eso, los expertos piden pasar a una "estrategia integrada" de protección para frenar las internaciones.

Si bien la incorporación de la vacuna contra el VSR para embarazadas (entre las semanas 32 y 36) fue un avance que algunos califican como histórico, los especialistas advierten que aún queda un bache peligroso. Al ser una vacuna estacional, los bebés nacidos entre octubre de 2025 y enero de 2026 quedaron sin cobertura justo para los meses de mayor circulación del virus.

Según el Dr. Néstor Vain (pediatra y neonatólogo), se calcula que unos 167 mil menores de un año en Argentina están hoy en riesgo por esta situación. A ellos se suman los bebés de madres que no llegaron a vacunarse, los prematuros y aquellos nacidos antes de los 14 días de haber sido vacunada la mamá, que es el tiempo necesario para que el cuerpo transfiera las defensas.

Para cerrar esta brecha, sociedades científicas como la SAP (Sociedad Argentina de Pediatría) y la SAVE recomiendan combinar la vacuna materna con anticuerpos monoclonales de acción prolongada. En Córdoba, esta estrategia ya es una realidad: la Provincia incorporó por primera vez el Nirsevimab, un anticuerpo de última generación que previene las formas graves del virus.

A través de una inversión de $4.500 millones de pesos, el Ministerio de Salud adquirió 9.848 dosis destinadas a blindar a los recién nacidos. La aplicación es totalmente gratuita y sin orden médica en toda la red de maternidades y centros de vacunación provinciales para los bebés nacidos a partir del 1° de enero de 2026 cuyas madres no hayan recibido la vacuna durante el embarazo. El objetivo central de este despliegue es drástico: reducir internaciones, ingresos a terapia intensiva y complicaciones respiratorias en los lactantes.

Cuándo correr a la guardia y el peligro de automedicarse

En menores de 5 años, un simple resfrío puede convertirse en bronquiolitis o neumonía en horas. Los médicos insisten en que ante los primeros síntomas de fiebre o tos, está prohibido automedicarse con antibióticos. La mayoría de estos cuadros son virales y los antibióticos no les hacen nada; de hecho, usarlos mal genera resistencia bacteriana. Si el médico los receta, el tratamiento se debe cumplir hasta el último día, sin suspenderlo antes.

El verdadero desafío para los padres está en detectar a tiempo los cuatro signos de alerta que exigen una consulta médica inmediata. Se debe acudir de urgencia al centro de salud si el bebé presenta una respiración agitada o acompañada de ruidos extraños como silbidos o roncados, si se le nota el pecho hundido (se le marcan las costillas al respirar), si muestra una irritabilidad constante con un llanto que no se calma con nada, o si manifiesta un rechazo total al alimento, ya sea negándose a tomar la teta o a recibir líquidos.

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Cinco hábitos clave para protegerse

Para cortar la cadena de contagios en el hogar, el Ministerio de Salud recuerda estas medidas esenciales que debemos aplicar todos los días: