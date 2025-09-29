El Virus Sincicial Respiratorio es más peligroso que la gripe en adultos mayores

El Virus Sincicial Respiratorio (VSR), comúnmente asociado a cuadros respiratorios en bebés y niños pequeños, representa también una amenaza grave para los adultos mayores y, especialmente, para quienes padecen enfermedades crónicas. Un nuevo estudio reveló que las personas con insuficiencia cardíaca tienen hasta ocho veces más probabilidades de ser hospitalizadas por esta infección en comparación con quienes no presentan esta condición.

El VSR es una de las principales causas de enfermedades respiratorias en adultos. En países de altos ingresos provoca cada año más de 470.000 hospitalizaciones y unas 33.000 muertes en mayores de 60 años. En Argentina, los números también son alarmantes: se estiman 14.600 internaciones y alrededor de 3.500 muertes anuales en mayores de 20 años a causa de esta infección.

Las enfermedades crónicas potencian ese riesgo: el asma lo eleva hasta 2,5 veces, la EPOC hasta 13,4 veces y la insuficiencia cardíaca hasta 7,6 veces. Según los especialistas, el impacto del VSR es comparable —e incluso superior— al del virus de la gripe.

VSR y riesgo cardiovascular en mayores de 60 años

En pacientes con cardiopatías, la infección respiratoria no solo agrava los síntomas pulmonares, sino que puede desencadenar eventos cardiovasculares agudos. Una hospitalización por VSR en personas con insuficiencia cardíaca puede triplicar la posibilidad de sufrir un infarto, arritmias o crisis de angina de pecho.

El neumonólogo Dr. Daniel Colodenco (M.N. 453.229) explicó: “En mayores de 65 años o en quienes tienen un estado de salud delicado, una infección por VSR puede causar neumonía y requerir hospitalización. La internación dura en promedio de tres a seis días y hasta el 31% de los pacientes puede necesitar cuidados intensivos”.

Cuáles son los síntomas y señales de alarma

Los síntomas del VSR suelen confundirse con los de la gripe o un resfriado común: congestión nasal, tos seca, dolor de garganta, fiebre baja y estornudos. Sin embargo, en personas vulnerables pueden derivar en complicaciones graves como neumonía o bronquiolitis.

Entre los signos de alarma se destacan: fiebre persistente, dificultad para respirar, respiración acelerada, dolor en el pecho o coloración azulada en labios y piel por falta de oxígeno.

Prevención y vacunas contra el Virus Sincicial Respiratorio

La transmisión del virus ocurre por gotas respiratorias al toser o estornudar y puede permanecer activo en superficies durante horas. Por ello, las medidas de prevención básicas incluyen:

- Lavado frecuente de manos.

- Evitar el contacto con personas enfermas.

- Permanecer en casa en caso de síntomas.

En los últimos años, la disponibilidad de vacunas contra el VSR se ha convertido en una herramienta fundamental para proteger a los grupos de riesgo, entre ellos adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Una advertencia para pacientes cardíacos

El Dr. Colodenco enfatizó que el VSR no debe ser subestimado:“La infección puede generar respuestas inflamatorias que sobrecargan al corazón, elevan la presión arterial y aumentan la probabilidad de eventos agudos. Cuidar el corazón también implica protegerse de estas infecciones”.

Aunque suele pasar inadvertido y confundirse con un resfriado, el virus sincicial respiratorio tiene un fuerte impacto sanitario. En adultos mayores y pacientes con comorbilidades puede ser el desencadenante de complicaciones graves, hospitalizaciones prolongadas e incluso muertes evitables.

Frente a este escenario, la comunidad médica insiste en la necesidad de informar, prevenir y vacunar para reducir la carga de esta enfermedad que, cada invierno, pone en jaque al sistema de salud y a los grupos más vulnerables de la población.

