Ya juntaron 900 mil firmas para iniciar una acción legal contra la Ley de Glaciares

Argentina en estos días tomó un decisivo vuelco en su política ambiental: el Poder Ejecutivo promulgó la nueva Ley de Glaciares. Ante esto, las ONG ambientales redoblaron sus esfuerzos para llegar al millón de firmas y presentar el amparo judicial que busca declarar su inconstitucionalidad.
Vale recordar que la flamante normativa modifica por completo el régimen de protección de las reservas de agua dulce del país y fue votada afirmativamete tras una debatida –y tensa– trayectoria parlamentaria.
Ante esto, ONGs como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace, junto a organizaciones y asambleas de todo el país, anunciaron que, en las próximas semanas, se presentará ante la Justicia una demanda colectiva en defensa de la Ley de Glaciares.
Esa presentación fue cofirmada por casi 900 mil personas que expresaron su rechazo a la nueva legislación.
Este respaldo masivo se fue conformando ante la reforma que fue sancionada el 9 de abril pasado, y que fue rechazada y cuestionada por la comunidad científica nacional e internacional, asambleas ciudadanas, juristas y constitucionalistas, sectores eclesiásticos y organizaciones civiles, entre otras instituciones.