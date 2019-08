Fue a sacarse las amígdalas y le cortaron la carótida

Una joven se sometió a una operación de amígdalas y acusa que le cortaron la carótida por error. La paciente denuncia ahora por mala praxis a la médica que la atendió. El hecho ocurrió en Paraná, Entre Ríos, a finales de 2018 pero salió a la luz esta semana.

Yanina Almada sufría desde muy chica la frecuente inflamación de las amígdalas y tenía a su vez problemas respiratorios. Es por eso que a sus 23 años y después de contactarse con una médica de su obra social, decidió operarse en el Hospital San Martín. Sin embargo, la intervención que parecía ser sencilla se complicó y la despertó a los cuatro días, intubada. "No se animaban a decirme qué me había pasado", contó la mujer en declaraciones al diario Clarín.

Uno de los enfermeros que la atendía le reveló que la "cirugía se había complicado" y que tuvieron que hacerle una traqueotomía.​ "Me enteré que perdí mucha sangre y tuvieron que reanimarme", agregó.

Almada recibió el alta a los tres días y fue a ver a la profesional que la había atendido para saber qué había pasado: "No me decía nada, no contaba nada y lo único que hacía era reírse", recuerda.

Pero el calvario no terminó allí, porque luego de una serie de estudios a la que fue sometida descubrió algo peor: "Los médicos que me estudiaron después de la operación me dijeron que al suturarme, la carótida quedó más chica y que afectó la irrigación de sangre a la cara", manifestó. Luego agregó en su relato: "Tengo la vida de una persona mayor. Me cuesta caminar, respirar y tomo un montón de pastillas. Además quedé con ataques de pánicos y tengo hacer tratamiento psicológico una vez por semana".

Cristhian Panceri, abogado de la joven, denuncian por mala praxis a la médica que la atendió: "No puede dormir boca arriba porque se le paraliza la mitad izquierda de la cara, se cansa con frecuencia, no puede realizar actividades física, ni levantar a su hija y le quedó un hematoma el cabeza. Además pierde pelo", detalló el hombre sobre su clienta, quien confirmó que harán una presentación ante la justicia por lesiones gravísimas en el cuerpo y en la salud y piden su inhabilitación para ejercer la medicina.

La causa se encuentra en etapa de instrucción y la Justicia ya pidió la historia clínica de la joven al hospital. También exigieron una pericia médica para confirmar los daños que causó la presunta mala praxis.

F.D.S./F.F.