Coronavirus: aumenta la venta de vacunas falsas en la dark web

El comienzo de la vacunación contra el coronavirus en distintos países del mundo abrió la puerta a decenas de estafas virtuales relacionadas a la cura del Covid-19. En las últimas semanas se registraron ofertas de ventas de falsas vacunas en la dark web que generan preocupación en organizaciones como el FBI y la Interpol. Y en Argentina, empresas relacionadas a la ciberseguridad también lanzaron advertencias.

“Sorprendentemente, o no, en momentos en que la logística de las diferentes vacunas levanta vuelo alrededor del mundo, detectamos la posibilidad de adquirir varias marcas de vacunas, entre ellas: AstraZeneca COVID-19 Vaccine”, explican desde BTR Consulting, compañía especializada en ciberseguridad. Y agregan al respecto: “Se ofrece una cotización específica en Bitcoins para eliminar la volatilidad del precio del mismo, se especifican las condiciones de envío y se informa el cambio de la etiqueta original por "saltwater" para hacer un transporte más "seguro" y así buscar el anonimato en todo momento”.

Por su parte, desde ESET, empresa de seguridad informática, comentan que el FBI, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, la Interpol y la Europol detectaron estafas digitales en sitios que venden vacunas pero que terminan robando dinero e información a los usuarios. “El 16 de diciembre del 2020, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos recibió 275.000 reportes de fraude y robo de identidad relativos a la pandemia, con víctimas que reportaron la pérdida de un total de USD 211 millones. Las estafas que explotan la ansiedad generalizada que rodea al COVID-19 se han expandido tan rápido como el propio coronavirus desde principio de año”.

Más allá del dinero, estos delitos ponen en riesgo la salud de las personas ya que también se venden “vacunas truchas”. “Se ofrecen recomendaciones y la forma de aplicar la "vacuna". Incluso utilizan un sistema con un "look and feel" parecido al marketplace de Amazon. La sección "términos y condiciones" está vacía pero sí provee indicación de cantidad de unidades vendidas y stock disponible. Finalmente, el “login” no inspira fiabilidad alguna para ingresar tus datos. Como dato de color, se informa: "Después de 20 días, tomar la segunda dosis de la vacuna y ya está terminado. Con suerte serás inmune por un largo tiempo”, comentan desde BTR Consulting en relación a los sitios que encontraron.

Ambas compañías expresan su preocupación no solo por la seguridad informática de los usuarios sino también por la salud de las personas. Muchas de ellas podrían adquirir estas supuestas vacunas, inyectarlas en su cuerpo y salir a la calle pensando que no se van a contagiar para terminar con problemas de salud por el coronavirus.