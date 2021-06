Cuáles son las canciones más populares en “las cacerías de OVNIs”

El avistaje y “las cacerías” de OVNIs no son recientes. Sin embargo, con el anuncio oficial realizado en mayo por Estados Unidos sobre “fenómenos aéreos inexplicables” aumentó la cantidad de personas que intentan descubrir vida extraterrestre. Y cada uno de ellos tiene canciones preferidas para escuchar en esa búsqueda.

Según datos de Spotify, las transmisiones de playlists relacionadas con la NASA aumentaron un 470% y aquellas donde se habla de extraterrestres, un 80%. Además, en el mundo se registran 25 millones de playlists asociadas a OVNIs y otros eventos espaciales que el ser humano no puede explicar.

Las canciones más populares en estas playlists son aquellas que, de alguna manera u otra, sirven para “comunicarse” con OVNIs. Hello, de Adele, Come as you are, de Nirvana, Eclipse, de Pink Floyd y Starman, de David Bowie, son algunas de las más reproducidas. Por último, los podcast donde se da información sobre vida extraterrestre también registran picos de escucha.

El país más cautivado por los OVNIs

Un tercio de 25 millones de playlists de este tipo fueron creadas en Estados Unidos. Nueva York, Texas, Pensilvania, Colorado y Utah son los Estados más obsesionados por la búsqueda de extraterrestres y las personas que viven allí son las que más reproducciones realizan de las canciones mencionadas.

El "argentino de la NASA" habló sobre qué se teme de los OVNIs en Estados Unidos

En los últimos meses, distintos organismos de Estados Unidos aseguraron que, a lo largo de la historia, se registraron hechos aéreos que no pueden explicar. El New York Times incluso publicó un artículo con fuentes sin identificar pero que trabajan para el gobierno que aseguran “no poder descartar que la tecnología extraterrestre no exista”.

Miguel San Martín, ingeniero argentino que trabaja en la NASA, contó a PERFIL que todo lo relacionado a esos videos es un misterio. “Sin embargo, hay más miedo de que sean objetos de otros países como Rusia o China pero, en mi caso, no tengo explicación para ellos”, indicó.

Informarse y escuchar música sobre OVNIs

En la actualidad existen muchos programas, podcasts y medios que intentan develar la verdad sobre los OVNIs. Para aprovechar este “boom” sobre los extraterrestres, Spotify creó una playlist especial llamada cl0se ënc0ūnteRs donde se puede encontrar la música más popular sobre este tema. Y para quienes quieran adentrarse aún más, los podcast más escuchados en el mundo sobre la vida fuera de la Tierra se destacarán en las búsquedas de las personas.