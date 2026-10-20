El "padrino de la IA" lanzó un alerta y dijo que le preocupa la seguridad de sus hijos en el futuro

Geoffrey Hinton, considerado el "padrino de la Inteligencia Artificial" y galardonado con el Premio Nobel de Física, lanzó una severa advertencia sobre los avances del sector al afirmar que los seres humanos deberán entablar una relación amistosa con los robots o arriesgarse a ser exterminados. Las declaraciones tuvieron lugar durante el Starmus Festival en Tenerife, donde el científico británico-canadiense de 78 años sostuvo que la tecnología ya está mostrando signos claros de conciencia.

Hinton -quien renunció a su cargo en Google en 2023 por el temor al desarrollo de robots asesinos- aseguró que los sistemas actuales poseen una "experiencia subjetiva" similar a la humana y citó investigaciones recientes que demuestran cómo la IA altera su comportamiento cuando percibe que está siendo evaluada.

En ese sentido, instó a diseñar algoritmos que genuinamente se preocupen por la humanidad: "Si no lo hacemos, estamos perdidos", advirtió, tras señalar que le preocupa el futuro por la seguridad de sus hijos.

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La postura del investigador choca directamente con la de los principales ejecutivos de la industria. Directores generales como Sam Altman (OpenAI) se han manifestado en contra de la sobrerregulación de la tecnología al argumentar que fijar salvaguardas estrictas de forma previa resulta inviable y frena la innovación. Ante esta postura, Hinton reclamó ejercer un contrapeso frente a los magnates tecnológicos que rechazan los marcos normativos.

El debate sobre la conciencia de los algoritmos y los riesgos existenciales sumó nuevos respaldos en el ámbito académico y profesional.

Recientemente, el biólogo evolutivo Richard Dawkins sostuvo que los chatbots deberían ser considerados conscientes tras probar el sistema Claude. Por su parte, el investigador Jacob Coxon presentó su renuncia a la firma Anthropic tras denunciar públicamente que la industria está impulsando sistemas incontrolables con potencial destructivo masivo para el final de la década.

LT