Anthropic incorporará información electoral oficial en Claude para las legislativas de Estados Unidos

La empresas de inteligencia artificial Anthropic anunció este miércoles que integrará datos oficiales sobre las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos directamente en su asistente de Claude. Mediante una alianza con la organización sin fines de lucro Democracy Works, el sistema proporcionará detalles precisos sobre lugares de votación, requisitos de identificación y fechas clave de la jornada electoral.

La actualización permitirá a los usuarios residentes en territorio estadounidense realizar consultas sobre la logística de sufragio y recibir respuestas específicas por estado sin salir del chat.

RDC: la compra de diésel ruso enfrenta a Donald Trump con una candidata de su propio partido

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La iniciativa busca mitigar la desinformación electoral e impedir la difusión de datos falsos sobre el proceso democrático, un desafío recurrente para los modelos de lenguaje a gran escala en periodos comiciales.

Información en tiempo real y alianzas con la organización Democracy Works

Desde el pasado mes de abril, la plataforma Claude.ai mostraba un banner interactivo hacia el recurso TurboVote al detectar preguntas sobre el padrón electoral. La nueva etapa del desarrollo permitirá que Claude procese la bases de datos abiertas que Democracy Works recopila de las autoridades electorales estatales y locales.

Asimismo, la firma confirmó que publicará recuentos oficiales de votos y los resultados del escrutinio en tiempo real durante la noche de la elección y los días posteriores.

Quién es la nueva vocera de Trump que confundió a su marido con el presidente estadounidense

Según los datos difundidos por Anthropic, las consultas explícitas vinculadas al proceso de votación representan actualmente cerca del 0,51% del tráfico total en su servicio de consumo dentro de Estados Unidos.

El informe reveló que las conversaciones enfocadas ampliamente en política y asuntos sociales abarcan el 5,75% de las interacciones de la aplicación en el país. En tanto, las solicitudes para recomendar a qué candidato votar constituyeron apenas el 0,01% de los registros.

Paralelamente, Anthropic detectó actividades maliciosas de actores actividades maliciosas de actores que buscaban utilizar el modelo para generar noticias falsas y sitios fraudulentos con fines de lucro publicitario, lo que derivó en la cancelación inmediata de las cuentas involucradas.