"No experimenten con los chicos": la advertencia en "QR!" sobre la inteligencia artificial y el uso de pantallas

UNICEF alertó sobre los riesgos de la inteligencia artificial en las infancias y pidió una regulación que contemple el impacto de las nuevas tecnologías. El periodista y divulgador científico Claudio Martínez analizó el tema en el programa “QR!” de Canal E y explicó cómo el uso excesivo de celulares, redes sociales e IA puede afectar el desarrollo cognitivo de niños y adolescentes.

Durante la columna junto al conductor Pablo Caruso, Martínez se refirió a un encuentro de Naciones Unidas realizado en Ginebra sobre la gobernanza de la inteligencia artificial, donde UNICEF planteó una advertencia: “Dejen de experimentar con los chicos”.

En "QR!", Claudio Martínez advirtió: "La IA ya hace mi trabajo mejor que yo" y explicó por qué el cambio será más rápido de lo esperado

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según explicó el especialista, la preocupación está vinculada con que las nuevas tecnologías llegaron a la vida cotidiana sin que existan todavía estudios suficientes sobre sus consecuencias a largo plazo. “Son tecnologías disruptivas con un alto índice de experimentalidad”, señaló.

Martínez sostuvo que la exposición excesiva a las pantallas puede generar problemas de salud mental, dificultades en los vínculos y cambios en el comportamiento, especialmente en los sectores más jóvenes, que tienen menos herramientas para enfrentar estos efectos.

UNICEF advirtió por el uso de inteligencia artificial en niños

Durante el programa, el periodista repasó algunas de las conclusiones del organismo internacional, que señaló que los niños y niñas están más expuestos a los sistemas de inteligencia artificial y serán quienes vivan durante más tiempo sus consecuencias.

Aunque reconoció que la IA puede brindar oportunidades para aprender, jugar y desarrollar la creatividad, UNICEF remarcó que todavía existen pocos estudios sobre su impacto en el desarrollo cognitivo, la dependencia emocional y la exposición a riesgos.

“Toda una generación está creciendo en medio de un experimento global”, fue una de las frases destacadas durante el análisis.

Martínez explicó que esta situación se suma a un proceso que comenzó con internet, los teléfonos inteligentes y las redes sociales. “Ya hay pruebas concretas sobre los efectos que produce la excesiva exposición a las pantallas”, afirmó.

La “delegación cognitiva” y cómo los dispositivos modifican el cerebro

Uno de los conceptos centrales de la charla fue el de “delegación cognitiva”, que refiere a la tercerización de funciones del cerebro en los dispositivos tecnológicos.

“Nuestro cerebro es un músculo y, como todo músculo, cuando no se usa o se usa mal, se deteriora”, explicó Martínez.

"La IA le está dando a la Argentina una segunda oportunidad": Eduardo Wassi y el nuevo mapa mundial de la inteligencia artificial

Como ejemplo, mencionó estudios realizados con taxistas de Londres y París para analizar el impacto del uso del GPS. Según detalló, quienes utilizaban permanentemente estos sistemas mostraban cambios en una zona cerebral vinculada con la orientación espacial, conocida como hipocampo.

También hizo referencia a una investigación del MIT con estudiantes universitarios que comparó el uso de ChatGPT, Google y métodos tradicionales de estudio. Según explicó, el grupo que utilizó principalmente inteligencia artificial presentó diferencias en sus conexiones cerebrales.

El avance de los celulares en las escuelas y la situación en Argentina

Durante la emisión de "QR!", Martínez repasó además el crecimiento del uso de celulares entre niños y adolescentes argentinos.

Según los datos mencionados en el programa, 6 de cada 10 chicos de tercer grado tienen un celular propio, mientras que cerca del 90% de los estudiantes secundarios cuenta con un dispositivo.

A nivel internacional, varios países comenzaron a aplicar restricciones al uso de teléfonos en las escuelas. Algunos establecieron prohibiciones generales, mientras que otros permiten su utilización únicamente con fines pedagógicos y bajo supervisión docente.

En América Latina, varios gobiernos avanzaron con medidas similares. Sin embargo, Martínez señaló que Argentina todavía no cuenta con una regulación nacional y que las decisiones dependen de cada provincia o jurisdicción.

Países que avanzan contra el uso de redes sociales en menores

Otro de los puntos abordados fue la regulación de las redes sociales para menores de edad. Martínez explicó que varios países comenzaron a discutir restricciones para usuarios menores de 16 años.

Australia fue uno de los primeros en avanzar con una medida de este tipo, seguido por otros países como Reino Unido, Indonesia, Dinamarca, Grecia, Turquía, Paraguay, Canadá, Brasil, España y México.

Durante el programa también se mostró un video de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien explicó los efectos del uso excesivo de redes sociales y el mecanismo de recompensa asociado al “scrolling”. “Cada vez que encontrás un video divertido, una noticia impactante o un comentario que te gusta, las neuronas liberan dosis de dopamina”, explicó la mandataria en el material difundido.

Para Martínez, el desafío no pasa únicamente por prohibir, sino por generar un debate público, informar a las familias y crear herramientas para un uso responsable de la tecnología. “Hay un problema y hay que buscar una solución”, concluyó el análisis en el programa.

LB