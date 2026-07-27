Elon Musk vs Christopher Nolan: inteligencia artificial, Homero y el futuro del cine

A casi dos semanas de su estreno, La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, continúa arrasando en la taquilla mundial. Sin embargo, además del éxito comercial, el film quedó en el centro de una fuerte polémica impulsada por Elon Musk, quien desafió públicamente al director británico y aseguró que antes de fin de año la inteligencia artificial Grok, desarrollada por xAI, será capaz de crear un largometraje de La Odisea "históricamente preciso" y fiel al texto de Homero.

El empresario acompañó su publicación en X con una serie de imágenes generadas por inteligencia artificial inspiradas en la epopeya griega. Sin embargo, lejos de demostrar una superioridad tecnológica, las imágenes terminaron reforzando, para muchos espectadores, el contraste entre una recreación automática y la propuesta cinematográfica de Nolan, basada en una búsqueda estética y artesanal.

La crítica de Musk: "Hollywood destruye la civilización occidental"

Las objeciones de Musk comenzaron incluso antes del estreno. El magnate llegó a afirmar que Christopher Nolan estaba insultando la memoria de Homero y sostuvo que la película altera aspectos fundamentales del poema clásico. En sintonía con sectores de la derecha conservadora estadounidense, también acusó a Hollywood de funcionar como un "caballo de Troya" destinado a destruir la civilización occidental mediante políticas de inclusión.

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Buena parte de esas críticas apuntaron al elenco elegido por Nolan. Uno de los casos más comentados fue el de Elliot Page, el actor trans que interpreta al joven soldado Sinón. También generó controversia la elección de Lupita Nyong'o para encarnar a Helena de Troya. Desde esos sectores sostuvieron que la decisión era "históricamente incorrecta" debido al origen africano de la actriz, aunque se trata de un personaje mitológico que ha recibido innumerables reinterpretaciones a lo largo de la historia.

Una actriz creada con inteligencia artificial tendrá un protagónico en Hollywood

Musk y otros referentes conservadores sostuvieron que ambas decisiones respondían a una agenda de diversidad impulsada por Hollywood y llegaron a acusar al director de sacrificar el rigor histórico para cumplir con criterios de inclusión e incluso para obtener premios de la Academia.

Las objeciones sobre el cast recibieron fuertes cuestionamientos desde el ámbito académico y cinematográfico. En primer lugar, porque La Odisea no es una reconstrucción documental, sino una adaptación de un poema épico poblado por dioses, monstruos y episodios sobrenaturales que, desde hace casi tres milenios, ha sido reinterpretado innumerables veces por distintas culturas. Reducir el debate sobre fidelidad histórica exclusivamente al origen étnico de una actriz implica ignorar las múltiples licencias narrativas, estéticas y lingüísticas que toda adaptación cinematográfica de un mito necesariamente incorpora.

Otro de los blancos fue la participación del rapero Travis Scott. En la película interpreta a un bardo, figura encargada de transmitir las leyendas mediante la música. Nolan justificó esa elección al establecer un paralelo entre la tradición oral de la antigua Grecia y las formas contemporáneas de narración musical, utilizando el hip hop como puente cultural.

La defensa de Nolan: el cine como experiencia física

Pero la discusión excede las decisiones de casting. La película también reabre el debate sobre si la inteligencia artificial podrá reemplazar el trabajo humano en la creación artística.

Christopher Nolan lleva años defendiendo una concepción profundamente analógica del cine. La Odisea fue filmada en IMAX de 70 milímetros, un formato del que existen apenas unas 40 salas plenamente equipadas en todo el mundo. En países como Argentina ni siquiera existe una sala con este sistema; los complejos proyectan versiones IMAX digitales o adaptaciones para pantallas convencionales.

Más allá de las diferencias técnicas —el formato IMAX de 70 mm ofrece una superficie de imagen mucho mayor y una calidad superior respecto del digital—, Nolan busca transmitir un mensaje: el cine debe experimentarse colectivamente, en una sala, respetando la visión del director y compartiendo una proyección con otros espectadores. La elección del soporte fílmico también responde a una decisión estética, ya que el color, el contraste y la textura difieren notablemente de la imagen digital.

Un rodaje basado en efectos prácticos

Esa filosofía también se trasladó al proceso de producción. Las enormes cámaras IMAX, con un dispositivo para insonorizarlas, llegan a pesar cerca de 150 kilos y obligaron al equipo técnico a desarrollar soluciones específicas para poder filmar escenas de primeros planos. El propio Matt Damon comparó trabajar frente a una de esas cámaras con tener "una licuadora frente al rostro", debido al ruido que generan durante el rodaje.

Para filmar diálogos cara a cara fue necesario diseñar complejos sistemas de espejos, mientras que las secuencias marítimas se realizaron utilizando barcos reales, evitando recurrir a pantallas verdes.

La apuesta por los efectos prácticos también se refleja en los escenarios y criaturas. El cíclope de la película fue construido físicamente con una estructura de aproximadamente 18 metros de altura, mientras que las escenas de combate con gigantes se resolvieron utilizando atletas de distintas estaturas para recrear las diferencias de tamaño sin depender exclusivamente de efectos digitales.

La taquilla parece darle la razón

Por ahora, los resultados parecen respaldar esa apuesta. La industria cinematográfica atraviesa uno de sus mejores años desde 2018, aunque la asistencia todavía se mantiene aproximadamente un 20% por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Uno de los principales motores de esa recuperación es la generación Z. Según una encuesta de Fandango, los jóvenes asisten al cine en promedio siete veces por año y el 87% fue al menos una vez durante el último período analizado. Entre los millennials el porcentaje desciende al 82%, mientras que continúa disminuyendo conforme aumenta la edad.

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El dato más llamativo es el motivo que impulsa a los más jóvenes a regresar a las salas. Mientras los millennials afirman buscar una forma de escapar de la rutina, la generación Z señala como principal razón la posibilidad de compartir una experiencia social y cultural con otras personas. En un contexto dominado por las pantallas individuales y el consumo digital, el cine recupera así su carácter colectivo.

El verdadero significado del Apocalipsis

La película también dialoga con una de las ideas recurrentes en la filmografía de Christopher Nolan: el Apocalipsis. Algo que rescata brillantemente una reciente nota del New York Times por Alissa Wilkinson.

En Oppenheimer, esa noción aparece asociada al nacimiento de la era nuclear y a la posibilidad de la destrucción global. En La Odisea, en cambio, el punto de inflexión está representado por el caballo de Troya, el engaño que rompe las leyes de la hospitalidad protegidas por Zeus y marca el final de una época.

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Como recuerda el artículo del New York Times, la palabra "apocalipsis" proviene del griego apokálypsis y no significa "fin del mundo", sino "revelación" o "desocultamiento": el momento en que el velo se corre y permite ver una nueva realidad. No representa una destrucción definitiva, sino el comienzo de una transformación.

En ese sentido, La Odisea retrata el final de la Edad de Bronce y el nacimiento del mundo griego clásico, mientras que Oppenheimer refleja el ingreso de la humanidad en la era atómica.

Un debate sobre el futuro

El enfrentamiento entre Elon Musk y Christopher Nolan termina excediendo la discusión sobre una película. De un lado aparece la confianza tecno-optimista en que la inteligencia artificial podrá recrear cualquier obra artística; del otro, la defensa del trabajo artesanal, de la experiencia física del cine y del encuentro colectivo que supone compartir una función en una sala.

Quizás sea justamente ese equilibrio entre tradición e innovación el verdadero desafío que plantea la irrupción de la inteligencia artificial: no solamente qué tecnologías seremos capaces de desarrollar, sino qué aspectos de la experiencia humana vale la pena preservar.

A esa lectura puede sumarse otra interpretación.Uno de los mensajes centrales de la película es profundamente antibélico. El héroe victorioso termina comprendiendo que, aunque haya ganado la guerra, perdió una batalla moral. Es precisamente esa reflexión sobre el costo humano de la violencia —más que las decisiones de casting o las licencias narrativas— la que podría explicar por qué La Odisea de Nolan incomoda a ciertos sectores ideológicos que pretendían convertirla en un nuevo frente de la llamada "guerra cultural".

ML