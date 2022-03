Spotify reportó una fuerte caída en todo el mundo: qué pasó y cuáles fueron las fallas

Spotify, el servicio de streaming musical y podcasts, registró este martes 8 de marzo una fuerte caída a nivel mundial en su plataforma, por razones hasta ahora desconocidas. Según manifestaron millones de usuarios alrededor del globo, se cerraron las sesiones de manera inesperada en las computadores y dispositivos móviles.

“Algo no está del todo bien, y lo estamos investigando. ¡Gracias por tus informes!”, escribió la cuenta oficial de Spotify en Twitter. Aproximadamente, en un horario similar, otras aplicaciones como Discord, Youtube y Google también reportaron fallas en su funcionamiento.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!