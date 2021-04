Un artista cobra entre US$ 0,35 y US$ 1 si su tema se escucha en Spotify o Apple Music

¿Cuánto cobran Justin Bieber, Ariana Grande o Ed Sheeran por ser algunos de los músicos más escuchados del momento en Apple Music?

Apple Music retribuye su popularidad con casi un dólar (US$ 0,99,78) por cada tema que escucha un usuario abonado. ¿Es poco?

Podría decirse que sí, pero si se multiplica por el total de millones de reproducciones que cada uno de ellos acumula en las plataformas de transmisión de audios, tal vez no lo sea.

De todos modos, mucho o poco, Spotify les paga la mitad o, a veces, US$ 0,35 por reproducción.

Qué cobra el artista



El periódico The Wall Street Journal tuvo acceso a un documento interno de Apple Music que especifica los criterios de pago a los compositores y cantantes que publican sus trabajos en su plataforma de streaming. Y lo dio a conocer.

Según las listas de reproducción que Spotify, por ejemplo, publica anualmente desde 2013, “millones más, millones menos”, Justin Bieber acumula solamente en lo que va de este año 76,55 millones de escuchas, Ariana Grande 54,10 millones y Ed Sheeran 52,23 millones.

Desde luego, las listas son dinámicas, van modificándose hasta que llegue el cierre del año.

Apple y Spotify, en millones



“La base de usuarios de Spotify es mayor a la de Apple Music, con 155 millones de abonados frente a los 60 millones del servicio de Apple, según datos de julio de 2019. Amazon Music, por su parte, cuenta con 55 millones de usuarios”, según publicó Europa Press, en base a las confirmaciones brindadas por cada empresa.

Otra de las diferencias en el vínculo contractual que los artistas tienen con Apple music es que esta empresa les paga directamente a ellos, al menos el 52% de los ingresos obtenidos en suscripciones. En concreto, cada uno de ellos percibe entre US$ 0,50 y US$ 0,53 por cada vez que uno de sus temas se escucha vía Apple Music. La diferencia de céntimos responde al contrato que tengan con la empresa, por cada dólar que paguen los suscriptores.

Las otras empresas que brindan audios de streaming no pagan directamente a los propietarios de los derechos de autor, sino a los sellos discográficos, editores y otros distribuidores, que reparten el dinero según el contrato con cada autor.

Según Europa Press, Spotify paga a los propietarios de derechos de autor entre el 75 y el 80 por ciento de lo que percibe por cada escucha diferida.

Quienes cobran centavos

De todos modos, no nos hagamos la idea de Mc Pato haciendo números siderales en su máquina calculadora, porque la mayoría de los músicos y compositores sólo cobran centavos de las plataformas de audios en streaming o o incluso, muchas veces, deben pagar para figurar en la plataforma, algo que incluso Apple Music admite y se niega a hacer. Una decisión que deja a muchos afuera del mercado.

Por caso, el famoso compositor camerunés Richard Bona, quien hace tiempo dijo en una entrevista: "Pensábamos que las discográficas eran malas.... hasta que llegó el streaming que es mucho peor que ellas". "Mi último material fue disco de oro y cobré 18 centavos de Spotify", confiesa sin dejar de reírse del absurdo que protagonizó su material Bonafied que, en 2013 fue certificado oro. "La realidad del negocio es que los fuertes se están comiendo a los débiles", aseguró. "¿Para comprarme una remera de 50 dólares, cuántos más discos tendría que vender?", se preguntó. "Quizás el gobierno tendría que intervenir, porque es un auténtico robo", concluyó