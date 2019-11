Daniel Pacheco Bautista: “Admiro la inconformidad de los argentinos”

Fernando Jaime

Noticias Relacionadas Gerardo Romano contó la relación de los presos K de Ezeiza y El Marginal

La vida de Daniel Bautista Pacheco (32) dio un giro de 180 grados cuando fue seleccionado por el propio Sebastián Ortega para interpretar a “James” en El Marginal que en la última temporada en la TV Pública promedió 9,6 puntos y se convirtió en un fenómeno internacional a través de Netflix. Pero el bogotano no se queda con el éxito del lunes y pone la mira y sus deseos en el séptimo arte. “Me gustaría trabajar en cine con los directores Mariano Cohn y Gastón Dupra y con Juan José Campanella”, admite Bautista Pacheco. Sobre la realización de la cuarta entrega confirma que “se hará pero hay un retraso por los tiempos de los actores principales”. Durante el rodaje de El Marginal, se hizo muy amigo de Claudio Rissi (Mario Borges) de quien afirma “con él aprendí lo que fue y es el peronismo”. En una charla con los alumnos de Escuela Perfil, el intérprete y fanático de Boca Juniors habló de todo.

—¿El elenco se sorprendió con la noticia de la venta de Underground?

—Ahora todo está tan globalizado que es muy común eso. Hacer nexos entre otros países, siento que es algo inevitable ahora.

—¿Cómo fue tu relación con Sebastián Ortega?

—Seba tiene otra cabeza, es muy inteligente. Le tengo mucha admiración porque todas las cosas que hace son supervisadas por él. Va mucho al set, pero el respeta cada rubro. Ahora él vendió la productora, pero el sigue siendo el director artístico de Underground. Los castings pasan por él. Me dijeron que mi casting lo vio él y dijo que me llamaran. Es un tipo que es generoso, siempre nos hace sentir como parte del grupo y eso es fundamental.

—Hubo elecciones en Argentina, ¿Cuál es tu mirada como extranjero sobre este cambio de gobierno?

—Hace nueve años vivo acá y es toda una transición. Me considero un invitado y veo todo desde esa perspectiva. Veo a la Argentina desde una admiración enorme. Siento que están mucho mejor que otros países. Admiro la inconformidad del argentino y siento que para ustedes el estar mejor que otras personas se debe a ese inconformismo.

—¿Hablan de política con el elenco?

—Si, mucho. Claudio Rissi tiene una orientación muy peronista. Además de aprender de lo actoral, de él aprendí qué fue el peronismo. Él es muy respetuoso, no quiere generar un dogma en nosotros ni convencernos. Hay que tener cuidado cuando se habla de política y deporte, sobre todo en Argentina. Tengo una mirada bastante respetuosa y un poco periférica en ocasiones.

La increíble historia del actor de "El Marginal" que salió de una villa

—¿Cómo lo vamos a ver a James en la cuarta temporada de El Marginal?

—Quedé muy contento porque fui uno de los que quedó con vida. Todavía no tengo información concreta. Sería en una nueva cárcel, con nuevos personajes y con un personaje de la primera temporada. Me gustaría que se le siga dando margen a este personaje –James- que ha crecido mucho. Ojalá tenga la oportunidad de desenvolverse más y ver un trasfondo que todavía no se le ha visto a James pero que no puedo anticipar porque es lo que yo quisiera contar.

—¿Tuviste algún vínculo con la pérdida de la libertad?

—No estuve privado de la libertad. Mi papá sí padeció algo. Es herrero y estuvo detenido por un conflicto y una confusión con unos policías. Pero para hacer ese tipo de personajes hay que ir a fondo. Fui varias veces a la cárcel de Devoto aunque no pude entrar. No fue tan fácil como yo lo pensaba. Entonces, estuve encerrado en mi casa pero por voluntad propia un par de días. Es terrible. Eso de alguna manera el cuerpo lo registró, una incomodidad permanente, te volvés más sensible, hay mucha ansiedad.

—¿Cómo es el tema económico? ¿Seguís recibiendo dividendos de Netflix?

—De Netflix no, pero por ejemplo, algo que a todos los actores nos salva siempre y nos da para pagar el alquiler o llenar la heladera cuando todo está perdido, es SAGAI, la que cuida los derechos de imagen. Entonces por ahí vos ya estás sin nada, de repente te llaman y te dicen que se emitió El Marginal en Turquía y “taca”. Pero es muy difícil.

—¿Es muy costoso hacer un capítulo de una serie?

Es muy costoso. Ahora se está haciendo una serie que se llama “Maradona” que la hace Amazon, es una locura porque un capítulo vale dos millones y medio de dólares. El Marginal obviamente no, se hizo con mucho menos.

Tres de sus personajes nos cuentan los secretos de "El Marginal 3"

—-¿Un diez por ciento?

—Yo te diría que hasta menos. Pero bueno, el dueño de Amazon es Jeff Bezos y es el millonario más grande del mundo y el tipo quiere que Amazon sea como la competencia de Netflix.

—Además de Cohn, Duprat y Campanella, ¿con qué otros artistas te gustaría trabajar?

—Tengo un deseo especial de trabajar con Ricardo Darin y Damián Szifrón (director de Relatos Salvajes). Me parece un genio absoluto. Me gusta mucho cuando un director particulariza. Pero el director con el que más ganas tengo de trabajar de vuelta es con Luis Ortega. Trabajé con él en la primera parte de El Marginal, y es un genio. Tiene un vuelo poético y oscuro muy especial. De afuera, Christopher Nolan, es como mi director favorito y sería muy feliz haciendo algo con él. Siento que no estamos preparados para el cine que él propone. Hay películas de él que uno tiene que ver tres veces para entenderla bien.

—¿La venta de Underground aplazó los tiempos para hacer la nueva temporada de El Marginal?

—Sinceramente, para mí no tanto. Lo que más influye para mí ahora son los tiempos de los actores. Porque Underground siempre hace una tira diaria. Este año no hizo, pero tiene lista una para hacer. En el final aparece un actor y justo el va a ser el protagonista de la tira. Hacer una tira demanda mucho tiempo. Son diez horas de trabajo, capaz más, muy constante.

—¿Juan Minujín estará en El Marginal 4?

—Y... terminó la tercera temporada con él. Lo bueno de la tercera temporada es que fue que unió todo. El Marginal es atemporal, cronológicamente desordenado, y por fin llegamos al tiempo de “ahora”. Ya no se habla más del futuro, del pasado, ni del intermedio. Finalmente él fue el protagonista de la primera temporada y todo el mundo quiere saber qué pasó con la plata, con el romance, con los hijos. Ahora que todo se unió, se amalgamó, estaría bueno darle continuidad a eso. Todo el mundo nos dice “hagan la cuarta”, pero no depende todo de nosotros. Juan ya tiene un compromiso con la tira y calculo que será después de que la haga.

El deseo de nacionalizarse argentino.

Si bien hace nueve años que se instaló en Argentina, Daniel Bautista Pacheco hace cuatro que tiene la residencia permanente que le permitió establecerse para trabajar y formar parte de El Marginal. “Sólo venía por cuatro meses y no me quedé solo porque me surgieron buenas ofertas de trabajo sino porque también la cultura me gustó”, reconoce el actor. “Argentina es un país bastante generoso con los inmigrantes”, asegura, para luego revelar su intención de tramitar la nacionalidad argentina. “Me lo han dicho y lo estoy pensando”, afirma sobre el trámite que le permitiría también votar en las elecciones nacionales argentinas.

Consultado sobre su postura política en el ámbito local, el artista evita fijar posiciones. “Hay momentos en los que estos dos polos de la grieta tienen cosas corruptas ¿no? y a veces me produce un poco de rechazo”, afirma un neutral Baustista Pacheco, pero valorando la participación ciudadana de los argentinos: “básicamente rescato la movida política Argentina” y también “La movida cultural acá es impresionante y no tiene nada que envidiarle a España o México”, comenta el también integrante de Edha, la primera serie argentina original de Netflix, sobre su atracción por la industria del espectáculo local. Pero la cultura argentina también posee en su ADN la pasión por el fútbol. “Mi sueño era conocer La Bombonera”, dice Pacheco Bautista confesando su fanatismo por Boca Juniors. “Para otros debe ser la Torre Eiffel, las Pirámides de Egipto, pero para mí lo que significa la Bombonera es algo muy lindo”, agrega sobre uno de sus objetivos cumplidos. “La hinchada de Boca, juegue bien o mal, apoya igual y eso es lindo”, asegura el colombiano. Ya en Argentina comenzó a ir con frecuencia a los partidos y a alentar junto a hichada Xeneize. “Ahora me es más fácil porque por ahí alguien me invita o me es fácil conseguir entradas”. Daniel asegura que su pasión por el club no tiene nada que ver con su vestimenta en la serie. “El short de Boca vino de casualidad”, dice sobre la caracterización de James, su personaje en la exitosa serie.

*Fernando Jaime - Alumno - Escuela de Comunicación