Ángela Lerena: "Hay mayoría en el fútbol en contra de la legalización del aborto"

Ángela Lerena participó de una conferencia de prensa virtual organizada por estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación de Editorial Perfil y la Universidad del Salvador (USAL) en la que se refirió a las dificultades que atravesó siendo mujer en el periodismo deportivo y los obstáculos que tuvo que superar. "Cuando empecé eran mis propios compañeros los que no me dejaban hablar de fútbol o les incomodaba hablar conmigo en los pasillos del canal. En cambio, si yo iba a hacer una nota a un jugador o un director técnico ese cuestionamiento no estaba", aseguró.

Además, la periodista deportiva destacó el trabajo de Lionel Scaloni como técnico de la Selección, dijo que Cristina Fernández es "una líder fenomenal" y remarcó la discriminación que existe en el mundo fútbol. "Hay homofobia y xenofobia, esa idea de que la gente va a la cancha a sacarse la bronca, la idea de que vale todo, como insultar al marcador central por su nacionalidad o a la jueza de línea por ser mujer, o usar 'puto' como insulto", dijo Lerena en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.



—¿El mundo del periodismo es más machista que el del fútbol?

—No creo que los periodistas sean más machistas que los futbolistas sino que quizás su machismo es más visible, se expresa más. Lo que pasa es que muchas veces los periodistas competimos por un puesto y el que mejor lo hace o el que va creciendo más termina cubriendo los partidos importantes. Por ejemplo, yo ahora hago campo de juego de Boca y hay un montón de personas que quisieran estar todos los fines de semana al lado de Miguel Ángel Russo, en general se compite por un puesto así y uno debe explicar por qué lo haría mejor. A mi me pasó muchas veces cruzarme con gente que decía que haría el trabajo mejor que yo sólo por una cuestión de género, por ser mujer, y en ese sentido son bastante machistas. Cuando empecé eran mis propios compañeros los que no me dejaban hablar de fútbol o les incomodaba hablar conmigo en los pasillos del canal. En cambio, si yo iba a hacer una nota a un jugador o un director técnico este cuestionamiento no pasaba, en cambio mis compañeros si yo por ahí decía: "Para mi el 4 de Independiente tiene que ser fulanito". Entonces me decían: "Pero si vos sos mujer, quién te preguntó". Encontré más resistencia entre mis compañeros que con los futbolistas.

—¿Qué piensa de Lionel Scaloni como DT de la Selección?

—Sé que hubo varios rechazos de técnicos para tomar la Selección, y cuando lo tomaron no me gustó por la poca experiencia. Yo valoro mucho la experiencia. Hoy, dos años después, es tiempo de reconocer que Scaloni ha hecho un muy buen trabajo sobre todo con el recambio, con esta nueva generación de futbolistas que funcionan y muchos los descubrió él. El ejemplo más claro fue Nicolás González. Después, algo que vengo diciendo es que necesitamos saber a qué jugamos, y eso me parece un déficit, aunque en el último partido contra Perú se notó un poco más. Una base de jugadores y en la idea futbolística tiene que haber. Y lo que más me gustó es que no sea Messi dependiente, y si lo tiene a Messi mucho mejor, porque es un distinto, pero no tiene que cargarse el equipo.

—Usted se ha manifestado a favor de la legalización del aborto. ¿Esas opiniones pueden cerrarle puertas en el mundo del deporte?

—Además de estar conformado mayoritariamente por varones, el mundo del fútbol suele ser un poco conservador en estos aspectos. Yo sé que hay mayoría en el fútbol contra la legalización del aborto, y en muchos casos hay futbolistas que tienen un vínculo muy estrecho con la religión, en algunos casos vienen del interior, de pueblos y de ciudades pequeñas donde la religión es muy importante. Pero en la cuarentena algunos planteles me invitaron a hablar por Zoom sobre perspectiva de género con sus divisiones inferiores, chicos de 18 a 20 años, hablamos de estos temas y fueron muy receptivos. Lo que más les interesa a los clubes es el tema de la violencia de género, quieren saber de qué se trata, lo que les cuento siempre es la ley que especifica los tipos de violencia de género, que puede ser económica, simbólica, sexual.

—En su cuenta de Twitter figura la frase "vivir es tomar partido". ¿Cómo toma partido en lo político?

—Los periodistas siempre elegimos la perspectiva de una noticia porque elegimos a quién entrevistar para completar esa noticia y así estamos, de alguna manera, tomando partido. Yo, seguramente, tengo una forma de ver las noticias influida por el hecho de que soy mujer, soy mamá, tuve la posibilidad de viajar, y por ahí una persona con otra realidad y perspectiva cubrirá la misma noticia de otra forma. Explicar el mundo es también formarlo, si yo difundo determinados valores a través de mi trabajo también lo estoy formando entonces yo consciente de eso elijo qué valores quiero difundir, qué mundo quiero construir con mi trabajo. Puedo llevar mis preguntas hacia una visión inclusiva de personas que por ahí se están quedando afuera del deporte por ser mujeres, porque no las incluyen, porque no les regalan una pelota a las nenes, porque en los clubes no nos dan espacio, porque los colegios no podemos elegir jugar al fútbol, y bueno, mi trabajo tiende a difundir los valores en los que creo. En el fútbol hay homofobia y xenofobia, esa idea de que la gente va a la cancha a sacarse la bronca, la idea de que vale todo, como insultar al marcador central por su nacionalidad o a la jueza de línea por ser mujer, o usar "puto" como insulto. Son un montón de valores negativos que si los dejas pasar vos también estar formando un mundo con esos valores. Yo me paro ante ese tipo de cosas y hablo en contra de eso. Esa es mi forma de tomar partido, no es que yo haga política partidaria en mi trabajo sino que yo elijo qué valores quiero difundir a sabiendas de que siempre lo hacemos. Los pienso y actúo en consecuencia.

—¿Qué ve cuando la ves a Cristina Kirchner?

—Veo una líder fenomenal. Una persona con contradicciones como todos los seres humanos, pero con una inteligencia superior a la mayoría. Una estratega importante y una presidenta que hizo mucho por nuestro pueblo.

—¿Alguna vez sus opiniones políticas le trajeron le trajo conflictos en lo laboral?

—Tengo un par de despidos ahí, sí. Más que nada te cierra puertas. Me genera conflictos con jefes, con empresas. No quiero decir los nombres porque si no los denuncié en su momento no tiene sentido hacerlo ahora. Pero me han dicho: "Si seguís hablando de política te vas". O también me dijeron que en Twitter no hable de política. A veces no han pedido neutralidad, directamente querían que reflejara la ideología del medio. Otras veces, como ahora en TNT Sports, donde el lema es "Jugamos distinto", permiten que cada periodista sea quien es, y eso es exactamente lo que yo quiero. Que me dejen ser quien soy.

—¿Qué opina sobre la suspensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)?

—La mera existencia del IFE es el Estado reconociendo que tiene que hacerse cargo de los que no tienen nada, que no puede haber argentinos descartables. Siempre me pareció insuficiente y por supuesto estoy en contra de que se elimine. Después está el tema de la financiación, por eso estoy a favor del impuesto a las grandes fortunas, porque sabemos que en proporción los multimillonarios pagan menos que la clase media y baja. Ademas, Argentina está entre los primeros países con capitales off shore o cuentas en paraísos fiscales, lo que significa que están en negro. La forma de ahorrar, de sacar el déficit fiscal no puede ser sacarle al que no tiene.

—¿Qué opina acerca del uso recreativo del cannabis?

—Estoy de acuerdo pero creo que requiere de responsabilidad individual, como el alcohol o los cigarrillos. Se debe tener en cuenta el control de daños, no creo que solamente con legalizar el cannabis para uso recreativo el proceso esté completo, sino que hay que analizar los daños que se puedan generar cuando el acceso sea más fácil. Creo que terminar con el narcotráfico sería muy importante. La Justicia gasta muchos recursos para perseguir a personas que usan cannabis de forma recreativa y los narcotraficantes a lo mejor ni siquiera son molestados.

—¿Qué fue lo que más le dolió en su carrera profesional?

—Cuando no valoraron el trabajo por mi capacidad profesional sino por una cuestión de género, por ser mujer, creo que más que dolor fue enojo. Por ejemplo, cuando empecé me costó mucho que me dejaran hacer fútbol, no me mandaban a la cancha, se me dejaba fuera de eventos en los que yo sentía que había hecho méritos como para participar. También me pasó que me designaran para un viaje y detrás mío fuera un compañero a cuestionar esa decisión de mandar a una mujer. Siempre me costó mucho que evaluaran mi trabajo en condiciones de igualdad con los varones y sentí que se me apartó por una desconfianza hacia las capacidades de la mujer. Esa subestimación duele.

—¿Qué le dirías a la niña Lerena que soñaba con comentar fútbol en un mundo utópico?

—A mi Ángela pequeñita le diría: "Qué bueno que fuiste cabeza dura". Eso que me criticaron siempre y me dicen "vasca cabeza dura", y bueno, pero menos mal que fue así porque tuve que tener mucha confianza en mí misma, y está bueno que las mujeres tengamos confianza en nosotras mismas, porque cuando pisamos en mundos tan masculinos aparece esa subestimación que recibimos y que te hace creer que no sos suficientemente buena para algo, creer en vos misma es lo que te salva. Estoy muy contenta de haber confiado siempre en mis condiciones porque fue lo que me trajo hasta acá, además de mucho esfuerzo y un poquito de suerte.

—¿Qué significa para usted ser periodista?

—Yo me dedico al periodismo deportivo porque me doy cuenta que ser una militante política haría un poco difícil hacer periodismo político. El periodismo para mí es aplicar mi curiosidad a un montón de cosas. Ser curiosa, preguntar, averiguar y después contarlo. Lo básico, la esencia, es eso. Hoy en el campo del juego estoy sola, y las caras del técnico, lo que le pasa al jugador, a quién revisa el médico, si yo lo veo se lo puedo contar a un montón de gente. Yo le pregunto al canchero cómo corta el pasto, al futbolista si lo veo triste le pregunto que le pasa, si uno renguea le pregunto qué le duele, y para mí es eso. La curiosidad me llevó al periodismo.

—Agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas organizado por estudiantes de Periodismo de Perfil y la invitamos a realizar un comentario final para cerrar el reportaje.

—Les agradezco mucho las preguntas, me parecieron muy inteligentes. Sigan adelante, está buenísimo formarse. Yo no dejo de formarme nunca y creo que esa es la clave del éxito. En un mundo tan competitivo la clave es ser competitivo con uno mismo y ver hasta dónde llegamos.

Por Ayelén Berdiñas y Cecilia Degl'Innocenti

Estudiantes de Periodismo

Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil-USAL