Impuesto a las grandes fortunas: se debate este martes y el oficialismo confía en tener los votos

El oficialismo debatirá el proyecto que crea un aporte extraordinario a las Grandes Fortunas mañana martes 17 de noviembre. Será durante una sesión especial de la Cámara de Diputados en la que también se tratarán el Presupuesto 2021 y dos iniciativas ambientales.

La sesión está prevista para las 12 y la principal atención se la llevará el tratamiento del proyecto sobre el "Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas", que fue elaborado por Carlos Heller con el patrocinio político de Máximo Kirchner. La norma alcanza a las fortunas superiores a los 200 millones de pesos y se aplicará una tasa progresiva del 2 al 3,5% de acuerdo a la capacidad patrimonial.

El oficialismo se muestra confiado de que va a conseguir la media sanción de la iniciativa. De acuerdo a los cálculos previos, el proyecto podría oscilar los 134 sufragios a favor, mientras que en el Senado no tendría dificultades para convertirse en ley ya que allí el Frente de Todos cuenta con una ventaja amplia. El mismo senador Oscar Parrilli ratificó el pasado sábado 14 de noviembre que ya tienen "los votos necesarios" .

La mayoría para sancionar el aporte a las grandes fortunas está. Tenemos más que la mitad más uno de los números, dijo Grosso

En la misma línea se expresó el diputado, Leonardo Grosso, quien anticipó que "la mayoría para sancionar el aporte a las grandes fortunas está. Tenemos más que la mitad más uno de los números". En diálogo con El Destape Radio, el dirigente explicó que "la mayoría de los bloques está dispuesto a sesionar mañana para avanzar con el aporte a las grandes fortunas".

Grosso planteó que "el aporte de las grandes fortunas tiene mucha racionalidad y sentido común" y destacó que "se calcula que se va a recaudar 300.000 millones, el 34% de todo lo que invirtió el Estado para paliar la pandemia".

En la sesión de mañana también se van a analizar dos proyectos de temática ambiental y se sumó a último momento el Presupuesto 2021 venido en revisión del Senado luego de que el Frente de Todos detectara la omisión de una serie de planillas sobre obras previstas para el próximo año.

Qué sucede con el Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas

De acuerdo a un relevamiento realizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el gravamen a las grandes fortunas se verían alcanzadas solamente 9.298 personas físicas.

Según quedó estipulado en el dictamen, no se gravarán las tenencias de personas no residentes en el país, y el aporte obligatorio regirá desde la sanción de la ley (y no al 31 de diciembre de 2019 como estaba previsto originalmente).

Con esta herramienta, el Gobierno espera recaudar $307.000 millones (cerca de un punto porcentual del PBI) que destinará a distintos fines: el 20% para la compra de equipamiento e insumos de salud, 20% para las pymes, 15% para programas de integración sociourbana de barrios populares, 20% a becas Progresar y 25% para programas de exploración y desarrollo de gas natural a través de Enarsa.

No obstante, los legisladores del Frente de Todos se preparan para aprobar el impuesto con la intención de que parte de lo recaudado será para un Ingreso Familiar de Emergencia 4, según publicó PERFIL en la edición impresa del fin de semana.

La decisión de avanzar en la iniciativa se da luego de que el presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmaran que iban a terminar con el IFE en un contexto en el que el Poder Ejecutivo busca la manera de recortar los programas creados durante la pandemia de coronavirus.

B.D.N./FF