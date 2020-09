Carlos Stornelli: "Yo no estoy en ningún lado de la grieta, no tengo militancia política"

Carlos Stornelli visitó de manera virtual la Escuela de Comunicación para participar de una conferencia de prensa con estudiantes de Periodismo del Grupo Perfil en la que habló sobre la causa de los cuadernos. "Nunca vi en mi vida judicial una causa con tantas pruebas", aseguró. También se refirió a su procesamiento, dictado por el juez Alejo Ramos Padilla, y analizó la relación que mantuvo con el falso abogado Marcelo D’Alessio.

Por último, opinó sobre los cambios en el Poder Judicial que impulsa el Gobierno. "La reforma judicial no conduce a nada y no soluciona nada", sostuvo Stornelli en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—La Argentina está dividida en una grieta. Si usted tuviera que definirse públicamente, ¿en qué lado de la grieta se encuentra?

—Yo no estoy en ningún lado de la grieta, no tengo militancia política. Podrán ver en mi trayectoria judicial, que no me ha importado quién era la persona o las personas que estaban sometidas a una investigación. Tengo amigos en todas partes y enemigos en todas partes, como todo el mundo.

—¿Cómo cree que será el fin de la causa de los cuadernos?

—Tengo un gran convencimiento a la multiplicidad y verdad de las pruebas. Obviamente, que las pruebas son valorables, no soy el dueño de una verdad. Pero lo que puedo asegurar es que los juicios orales se van hacer. Nunca en mi vida judicial una causa con tantas pruebas. Espero que los que van a llevar adelante el juicio lo hagan valer.

—Un sector de la opinión pública cree que la causa cuadernos es una maniobra política y mediática. ¿Usted qué piensa?

—Lo que puedo decir es yo no participaría nunca en una maniobra de ese tipo. Segundo, que sería prácticamente imposible asociar a centenas de personas para que sean concordantes. También es una tarea imposible establecer el más perverso accionar del doctor Bonadío, el mío y el de la Cámara de Casación. No hay ninguna chance que se pueda proceder de esa manera. Sería imposible, fácticamente, hacerlo.

—¿Cuál cree que es la mayor mentira que se ha dicho sobre la causa?

—Fueron muchísimas. Desde, prácticamente, el inicio se dio una campaña feroz, desde todos los ángulos posibles, donde se intentaron sembrar dudas de las actuaciones de los magistrados, de los testigos, de todo lo que era la causa. Trataron de sembrar sospechas de las personas involucradas, escraches, persecución.

—A nivel profesional y con tantos años de experiencia, ¿de qué se arrepiente?

—De tantas cosas… Por supuesto que toda mi actividad está accionada por la buena fe. Por supuesto, hay errores, cosas que se pudieron hacer de una forma o de otra. En la vida judicial, en estos 40 años, son innumerables los errores cometidos.

—¿Nos puede dar alguna reflexión sobre su relación con Marcelo D'Alessio?

—Lo que yo acabo de decir es que yo soy funcionario público, mi despacho es abierto y, a lo largo de esa investigación aparecían personajes de todo tipo. Éste fue uno más, con la cuestión, con el ingrediente, que yo ignoraba, que venía enviado por la gente que estaba armando una operación.

—¿Qué puede decir sobre su procesamiento dictado por el juez Ramos Padilla?

—Mi procesamiento está apelado. Estamos a la espera de las resoluciones de este procesamiento.

—¿En algún momento usted tuvo miedo de ir a la cárcel?

— No es algo que esté presente en mis pensamientos.

—¿Cómo definiría a Cristina Fernández de Kirchner?

—No puedo hacer ninguna definición, no la puedo hacer, ni debo hacerla. Mis opiniones íntimas, las mantengo en mi reserva, ni siquiera las traduzco en mi trabajo. Es la vicepresidente de la Nación y es todo lo que puedo decir.

—Algunos analistas sostienen que, mediante la reforma judicial se busca la impunidad de la vicepresidenta. ¿Usted qué piensa?

—Yo no puedo hablar, específicamente, de esa cuestión, porque la persona que usted mencionó está implicada en causas que tengo a mi cargo. La reforma judicial no conduce a nada, ni soluciona nada de los problemas que dice que viene a solucionar. Está hecha en el momento inoportuno. Es como las sociedades anónimas que hacen aumento de capital para reducir la parte accionaria de otros accionistas.

—¿Qué representa para usted la Justicia?

—Es un ideal de vida, es uno de los tres poderes del Estado. En estos momentos está cuestionado como los otros poderes del Estado, en muchísimos casos con razón. Tiene vicios de muchos años, que no son patrimonio exclusivo de los magistrados, sino compartido por muchos actores de la vida pública.

—Le agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas y lo invitamos a cerrar el reportaje con algún comentario final que quiera realizar.

—El único comentario, viendo que son todos estudiantes, es que el periodismo necesita una profunda autocrítica. Hay sectores del periodismo, tanto como los magistrados, en los que hay que tratar de evitar ser parte de operaciones y siempre tenemos que tener el valor de la verdad por delante. Estamos viendo y asistiendo a una degradación institucional de la que el periodismo es parte. Hay muchos malos ejemplos y está en ustedes advertir y tomar el camino de los grandes maestros del periodismo. Por los demás, la investigación fue muy buena, yo sigo trabajando. Sé que es parte de mi trabajo y también que el Estado no protege a sus magistrados, ni a sus jueces ni a sus fiscales. Hay valores que son sagrados y vemos que la Justicia se está deteriorando. La independencia que se ejerce de parte de los propios magistrados, es un valor que se está perdiendo, un gran valor como es, por ejemplo, la inamovilidad. Es una garantía para la gente, no para el magistrado porque evita que las personas sean corridas o perseguidas cuando están frente a una investigación. Este espectáculo que estamos viendo en estos días, y que yo lo viví en el pasado, es para quienes nos arriesgamos a dedicar nuestra vida a esta actividad. Y nos refleja que estamos solos.

Por Jorge de la Reta, Eduardo Acosta y Nadia Brizuela

Estudiantes de Periodismo

Escuela de Comunicación del Grupo Perfil