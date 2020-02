Carlos Stornelli: "Bonadio fue un ícono de la justicia argentina"

El fiscal federal Carlos Stornelli lamentó este martes 4 de febrero la muerte del magistrado Claudio Bonadio, con quien trabajó en la causa Cuadernos de las Comas, y a quien consideró "un gran juez, con errores y aciertos", y "un ícono de la justicia argentina".

En ese sentido, el fiscal habló de las preferencias políticas de Bonadio, muy cuestionado por el kirchnerismo: "Su trabajo no era de un militante. Ustedes podrían dar casos de jueces o fiscales militantes, no es el caso del juez Bonadio. Ejerció una independencia aún siendo un peronista confeso. Si hay jueces militantes, Bonadio no era uno".

"Fue un gran juez con errores y aciertos, un ícono de la Justicia, era incapaz de meterse en alguna cuestión extraña", consideró Stornelli, en declaraciones a radio La Red.

El fiscal también dialogó con el canal de noticias TN, donde habló sobre los inicios de la causa Cuadernos junto a Bonadio: "Él al principio desconfiaba mucho de la causa Cuadernos. Quería tener todos los recaudos de que no fuera una operación".

"Yo llegué en el 93 y Bonadio en el 94 a la Justicia Federal. En este cuarto de siglo tuve una relación cordial pero distante y en estos últimos dos años compartí una trinchera con él (por la causa Cuadernos) y conocí a un tipo excepcional", recordó.

"Claudio era un hombre muy fuerte, le tocó una enfermedad como le puede tocar a cualquiera, no tiene nada que ver con lo laboral. No lo conocía mucho, no era un hombre muy sociable. Desarrollé más amistad con otros jueces", agregó.

En esa línea, siguió: "Era un juez que trabajaba. Todo el tiempo teníamos diferencias. Era firme en sus convicciones, entonces convencerlo en un dictamen había que convencerlo con pruebas y argumentos. Si él no estaba convencido no avanzaba y si estaba convencido avanzaba como un toro".

"Conocí a un gran juez, con errores y aciertos. Todo el que investiga es controvertido. Que él haya tenido una ideología peronista, como todos tenemos alguna preferencia política, no veo que él las haya llevado a los expedientes como yo tampoco lo hice jamás", comentó.

"Su trabajo no era de un militante. Ustedes podrían dar casos de jueces o fiscales militantes, no es el caso del juez Bonadio. Ejerció una independencia aún siendo un peronista confeso, eso no importaba. Si hay jueces militantes, Bonadio no era uno", aseguró.

Asimismo, habló sobre los últimos meses de Bonadio, en los que trabajó para elevar a juicio oral todo los diferentes tramos de la Causa Cuadernos, sobre eso, manifestó: "Creo que ya sabía que se iba a morir. Nadie más que él sabía su pronóstico. Por eso era tan celoso de hablar del tema. De todos modos, él trabajó de acuerdo a derecho siempre".

También recordó el momento en el iniciaron con los Cuadernos de Centeno: "No fue el mismo momento, yo los leí primero. Él al principio desconfiaba mucho de tener todos los recaudos de que no fuera una operación. Por eso se trabajó en reserva durante varios meses para corroborar de que era algo cierto. En un momento, Bonadio me dice que la fuente de Cabot tenga nombre y apellido. Finalmente acordamos en que Diego le transmitiera una propuesta de tomar un café conmigo al hombre este, que finalmente era Jorge Bacigalupo. Le pedí que declare y aceptó entrevistarse conmigo y convertirse en testigo".

"La última vez que lo vi a Claudio creo que fue el 28 de diciembre, que él no recibía a nadie. Le pedí a la secretariasi podía verlo e hizo una excepción, nos deseamos feliz año nuevo y nos dimos un cálido abrazo. Yo creo que más que duro, era tímido. Cuando lograbas penetrar esa coraza, era entrañable.

El sábado que ambos cumplíamos años (el 2 de febrero) le mandé un mensaje pero nunca me respondió", expresó.

El fiscal remarcó que si bien tenía "confianza" con el magistrado, no eran amigos: "Él siempre fue muy celoso de su intimidad. No se sabía nada de él. No contaba nada del problema de salud que tenía, ni le gustaba que le pregunten".

Respecto de la enfermedad que padecía, subrayó que Bonadio "sabía cuál era el pronóstico de él y, sin embargo, siguió trabajando hasta diciembre": "Nunca se tomaba vacaciones, se cargó todo al hombro".

"Era un tipo muy fuerte, de mucha determinación y un gran coraje. No veo en la personalidad de él que le preocuparan los detractores", expresó. Y agregó: "Cuando te hacen operaciones, el que la arma cree que va a lograr algún resultado en vos. Con Bonadio no tuvieron ningún efecto".

Stornelli resaltó que jamás advirtió que el magistrado tenga "alguna cuestión personal con Cristina" Kirchner. "En muchas causas de corrupción, los imputados nunca contestaron a los hechos. Es más fácil hablar del juez o del fiscal", manifestó.

Por último, se refirió a las declaraciones del abogado Gregorio Dalbón, quien aseguró que a Bonadio "le sienta bien" la muerte. "Lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro", concluyó.



