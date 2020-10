Diego Lagomarsino: “Fue un suicidio, pero se mintió mucho sobre Nisman”

Diego Lagomarsino visitó de manera virtual la Escuela de Comunicación para participar de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Periodismo de Editorial Perfil, en la criticó a los que sostienen que al fiscal Alberto Nisman lo asesinaron. “Toda esa gente que hizo creer que esto fue un homicidio cumplirá la condena de Dios”, aseguró.

El ex asesor informático que trabajó junto a Nisman deslindó responsabilidades en la muerte del fiscal de la causa AMIA. “Si mi jefe me pide un arma, yo se la doy. Después sobre lo que haya pasado, se haya matado o se haya suicidado, yo no tengo la culpa”, advirtió. Por último, se refirió al documental de Netflix sobre el tema y coincidió con Cristina Fernández de Kirchner. “A Alberto lo usaron cuando estaba vivo y lo usaron cuando estaba muerto, sin ninguna duda”, sostuvo Lagomarsino en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿A qué se dedica usted en la actualidad, de qué trabaja?

—Yo sigo trabajando en informática. Aproveché la cuarentena para hacer mucha capacitación en pericias. Mis hijos viven gracias a que mi mujer tiene un muy buen sueldo, es contadora. Yo conservo clientes y he tenido clientes nuevos este último tiempo. Sigo viviendo en el mismo lugar, pero me estoy mudando en los próximos meses por una cuestión de espacio. Mi vida cambio muchísimo y tengo que poner una buena cara para que mis hijos estén bien.

—¿Habló alguna vez sobre Nisman con sus hijos?

—Una vez le intenté explicar lo que había pasado a mi hijo, cuando tenía 8 años y me dijo que no era necesario. Y mi hija más chica tuvo que vivir el allanamiento en mi casa. Fuimos a buscar al hermano al colegio y nos encontramos con el pasillo lleno de gendarmes. Lo deben sufrir a diario. Nisman es parte de mi casa ya. No hablar de Nisman en mi casa es como no hablar de qué comemos esta noche. Todos los días se habla algo sobre Nisman en mi casa.

—¿Cómo vivió su familia todo lo relaciona a su exposición pública?

—Mis papás son los que más sufrieron mi situación. Lo peor que te puede pasar es que le pase algo a un hijo. Cuando vivís algo complejo con un hijo las cosas cambian totalmente la perspectiva. Te das cuenta de lo que es importante y lo que no.

—Hay personas que creen que a Nisman lo mataron y que usted es una figura de misterio. Si le tuviera que hablar a esas personas, ¿qué le diría?

—Es muy claro que fue un suicidio, pero se mintió mucho sobre Nisman. Y no puntualmente del lado de la defensa. Cuando vos escuchas al abogado Romero Victorica (abogado de la jueza Sandra Arroyo Salgado), afirmar que la última pericia dice que Nisman murió entre las 20 y las 23, cuando nada en la causa habla de ese horario, te preguntas cuál es la necesidad de mentir. Cuando la mentira está instalada es imposible de dar vuelta. La Justicia con pruebas todavía no logró afirmar absolutamente nada.

—¿Cree en la Justicia?

—Creo en la justicia de Dios, que es la que al final realmente hace cumplir una condena. Toda esa gente que hizo creer que esto fue un homicidio cumplirá la condena de Dios.

—¿Cuánto influyó lo mediático en la causa?

—Creo que influyó muchísimo. Los periodistas y los medios tienen más influencia en las personas comunes que la propia Justicia. La gente cree más lo que diga un multimedio poderoso que lo que diga la Justicia. Los medios son más poderosos que la propia política. El Presidente tiene menos poder que el dueño de un multimedio, sin ninguna duda.

—Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que a Nisman “lo utilizaron vivo y lo necesitaron muerto” y expresó que “no había sido un suicidio. ¿Por qué cree que lo dijo?

—Lo que diga Cristina, Alberto (Fernández) y quién sea, corre por cuenta de ellos. Pero coincido en que a Alberto lo usaron cuando estaba vivo y después lo usaron cuando estaba muerto. Sin ninguna duda.

—¿Pensó en hacer alguna denuncia contra los que lo acusan de la muerte de Nisman?

—Eso está todo preservado para iniciar acciones legales, cuando todo esto termine. Mucha gente va a tener que explicar lo que dijo y por qué lo dijo. Incluso, hay gente que está ligada a la causa y dijo cosas que son mentira. El periodista Nicolás Wiñaski llegó a decir que de mi casa se llevaron cientos de CDs de escuchas. ¿Saben qué eran esos CDs? Sex and The City. Los periodistas no tienen coronita de nada, antes de decir algo tiene que confirmarlo. No puede salir así a la marchanta diciendo que se llevaron cientos de CDs de escuchas de la casa de Lagomarsino.

—¿Qué periodista, según su criterio, reflejó con más rigurosidad la verdad sobre el caso?

—El libro de Pablo Duggan es un reflejo del expediente. No tiene opinión, salvo en el último capítulo, que es una teoría de lo que pudo haber pasado. Facundo Pastor y Raúl Colman también lo llevaron muy bien. Cuando un periodista pregunta, uno responde y a partir de ahí el periodista informa.

—¿Alguna vez pensó que si usted no le hubiera dado el arma a Nisman, el fiscal quizá hoy seguiría vivo?

—No lo puedo saber. Calculo que no, Alberto hubiera buscado otro método para llegar al resultado final.

—¿Piensa escribir un libro propio sobre el caso Nisman?

—Sí, estoy escribiendo algo, pero voy muy lento. Tengo un amigo que me está dando una mano para organizar las ideas. No apunta a las pruebas del expediente ni a los errores de Gendarmería. Apunta a cómo la vida de una persona se puede transformar en una mierda de un momento para el otro, sin haber tenido la más mínima intención. Si yo hubiera sido una persona que le di un arma a un comando para matar a Alberto y bueno, me la tendría que bancar. Ahora, si mi jefe me pide un arma, yo se la doy. Después sobre lo que haya pasado, se haya matado o se haya suicidado, yo no tengo la culpa Entonces termino envuelto en un quilombo. Alberto había denunciado a la presidenta en ejercicio. Era lógico que él tenga miedo de que algún fanático de esa presidenta le quiera hacer algo.

—Agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas organizado por estudiantes de Periodismo de Perfil y lo invitamos a cerrar el reportaje con un comentario final que usted quiera realizar.

—Ustedes estudian periodismo y la gente se va a enterar de las cosas que pasan en la calle por ustedes, no se entera viendo un expediente porque no tiene acceso a un expediente. Mi mamá se enterará de las noticias por ustedes. Yo me entero muchas veces de las noticias por los periodistas. Tengan a bien dormir en paz a la noche sabiendo que dijeron la verdad. Que no estuvieron a favor o en contra de una persona, un gobierno o quién sea. Sean dignos y cuando se reciban hagan eso: busquen la verdad y muéstrenla. Pero no jueguen para los que mienten.



Por Jorge de la Reta, Natalia Gnes y Yanina Passarello

Estudiantes de Periodismo

Escuela de Comunicación de Editorial Perfil