Fernando Iglesias: "Juntos por el Cambio puede volver al poder"

Fernando Iglesias visitó de forma virtual la Escuela de Comunicación para responder preguntas de los estudiantes de Periodismo de Editorial Perfil. Aseguró que "Juntos por el Cambio puede volver al poder" en 2023, se mostró a favor del liderazgo de Mauricio Macri y dijo que el macrismo hubiera duplicado el aumento a los jubilados.

El diputado del PRO también cuestión la relación entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández y calificó como un "Massapalooza" las sesiones virtuales en el Congreso. "Nosotros hubiéramos gestionado mejor la pandemia", remarcó Iglesias en la materia Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret.

—Usted dijo que el macrismo hubiera gestionado mejor la pandemia. ¿Por qué?

—Porque se cometieron una serie de errores graves. En general, se dice que el Gobierno hizo bien en poner la cuarentena y eso es cierto, la urgencia lo merecía. Pero no se hizo nada previamente como para preparar el país. Por ejemplo, tendrían que haber controlado entre enero y febrero el ingreso al país ya que entraron alrededor de 20.000 o 25.000 chinos. El embajador, Diego Guelar, advirtió desde el principio que debían controlar el aeropuerto y no se hizo. Cuando estalló la crisis en Europa, también se debió controlar Ezeiza. Desde hace mucho tiempo se veía venir la crisis. Mientras que Ginés González García decía que acá no iba a llegar, o que más del verano no iba a pasar, el después confesó que lo tomó por sorpresa. Ese tiempo que se perdió fue muy importante, porque era el momento en donde podías comprar insumos y ahora es mucho más difícil, porque todo el mundo quiere lo mismo. En ese momento se podía comprar respiradores, de hecho, Mendoza y Jujuy compraron respiradores que el Gobierno Nacional le sacó. Sumado a esto, tampoco compraron testeos. Entramos en una cuarentena muy fuerte sin tener datos suficientes porque no hubo testeos y estamos tratando de salir a ciegas, porque, aún no los hay. Y ni hablar de cosas que pasaron durante la pandemia, desde la liberación de presos hasta la falta de apoyo económico para muchísimos sectores, tanto trabajadores como monotribustistas y empresas, que la están a punto de cerrar. Nosotros hubiésemos propuesto que los bancos fueran declarados servicios esenciales, porque sabíamos que iban a producirse las colas de jubilados para cobrar. También la compra sin licitación de productos con sobreprecio y de mala calidad facilitada por la Ley de Emergencia. Me parece que son innumerables los errores que cometieron y creo que nosotros lo hubiéramos hecho mejor.

—¿Cuáles hubiesen sido las diferencias con el macrismo en el poder?

—Probablemente, no hubiéramos tenido la colaboración de la oposición que el actual Gobierno tiene. Nosotros hemos apoyado tanto las gestiones del Ministro de Economía, Martin Guzmán, con el tema de la deuda como la gestión sanitaria. Aun cuando en aspectos no estamos de acuerdo, siempre las hemos apoyado. Me parece que nosotros lo hubiéramos hecho mejor, pero probablemente hubiésemos tenido una oposición con mucho más ánimo de obstaculizar. Quisiera imaginarme si nosotros hubiésemos aplicado recortes de salarios o si hubiésemos intentado obligar a la gente a permanecer en la casa, sobre todo a los que viven del día a día y de las changas. Pero bueno, así fueron las cosas y la historia hay que aceptarla como es, no como uno desea que sea.

—¿Usted cree que Cristina Kirchner es la que manda y Alberto Fernández es un títere?

—Sí, esos términos son los que usó el propio Alberto Fernández. Se cumple un año del momento en que Cristina, aunque parece que pasaron cinco, decidió y le ofreció la candidatura a Alberto y ella ser su segunda. Una semana antes de eso, hay un reportaje en donde le consultan al actual presidente que tiene que hacer la expresidenta y el responde "Cristina tiene que ser la candidata a Presidente o se tiene que ir a su casa porque no tenemos que repetir viejos errores". Se refería al peronismo con la vieja fórmula de ‘Cámpora al Gobierno y Perón al poder’. En el reportaje Alberto agregó: "Yo no quiero ver un títere en la Casa Rosada y todo el poder en el departamento de Cristina en Juncal". Eso lo dijo una semana antes. Cuando me dicen que es un gobierno bifronte, pienso que ojalá fuera así, porque significaría que Alberto Fernández está haciendo algún tipo de resistencia política a los mandatos de la vicepresidente. Pero yo no veo nada de eso, yo lo que veo es que en el fondo están completamente de acuerdo con las políticas que van a llevar adelante. Uno se encarga de convencer a los más fanáticos y el otro trata de no perder apoyo en los sectores menos fanatizados. Pietragalla sale a pedirle la liberación de Jaime y no lo echan. Entonces está claro que hay un aval y de esos ejemplos podría poner muchísimos más.

—¿Juntos por el Cambio tiene posibilidades de volver al poder en el 2023?

—Sí, por muchos motivos, Juntos por el Cambio puede volver al poder. Primero porque nos fuimos con el 41% de los votos a pesar de dos años muy duros económicamente y habiendo crecido en 23 de los 24 distritos provinciales respecto al 2015, aunque en 2019 sacamos más votos aún. En segundo lugar, porque este gobierno resume todas las características que tuvieron los 12 años de los Kirchner. Es decir, la incapacidad, la impunidad, la inmoralidad, la corrupción y el autoritarismo. Hoy volvemos a ver exactamente lo mismo y pienso que la Argentina va a necesitar una alternativa, la opción es Juntos por el Cambio.

—¿Mauricio Macri es la alternativa de Juntos por el Cambio?

—Yo creo que sí, Macri se fue validado con un último mes de campaña muy fuerte, con movilizaciones en todo el país y con una despedida, cuando las elecciones ya habían finalizado y, con el 41% de los votos. Una elección mejor que la del 2015. El elemento decisivo no fue que nosotros perdimos votos, si no que el peronismo que había ido separado, fueron juntos y eso definió la elección. Yo estoy a favor de que Macri sea el líder, pero obviamente es mi opinión personal. Las ambiciones particulares también cuentan en política y está bien que democráticamente se discutan.

—¿Qué opina del duelo entre Axel Kicillof y algunos intendentes de la Provincia de Buenos Aires?

—Veo un juego político y hay una división política muy clara entre dos pertenencias muy distintas. Axel Kicillof es un chico de clase media de la Capital Federal, vive en Parque Chas y estudiante universitario. Es una composición social imaginaria completamente diferente a los Intendentes del Conurbano Bonaerense. Ellos han mezclado La Cámpora y el PJ, aunque Kicillof no es exactamente La Cámpora. Eso es algo bastante complicado que yo temo que va a tener muchísimo desarrollo negativo en el futuro con gran dificultad para sostenerse, especialmente en la Provincia de Buenos Aires.

—El Gobierno anunció el aumento del 6,12% para los jubilados, ¿Con Juntos por el Cambio cuanto hubiese sido el incremento?

—Hubiese sido del 11%, casi el doble. Yo me acuerdo que dos semanas después de que entré al Congreso para asumir mi segundo mandato, diciembre del 2017, ya tenía mi bolsito listo para disfrazarme y salir corriendo por si entraban los que habían tirado catorce toneladas de piedras a la policía. Seguro que primero linchaban a Elisa Carrió y después a mí, por eso tenía preparado una vía de escape. Organizaron a los que tiraron catorce toneladas de piedras contra la policía diciendo que nosotros imponíamos una formula ajustista y neoliberal. El Congreso tomo una decisión primero por decreto, ratificada por Congreso, de suprimir esa fórmula jubilatoria y reemplazarla por aumentos y decretos que fijan ellos y que son la mitad de lo que nosotros les hubiésemos dado. Este es el doble discurso permanente y recordemos que una de las promesas de Alberto en su primer día de gobierno era subir el 20% a la jubilación, bueno esa es la distancia entre un Gobierno que prometió cosas irresponsables que no podían cumplir. Ahora lo vuelven a hacer, cuando hacés la cuenta los jubilados están perdiendo y mucho. Sobre todo, están volviendo a achatar la pirámide cuando nosotros quisimos darle a través de la reparación histórica un reconocimiento a aquellos justo a quienes habían aportado durante 40 años.

—¿Qué piensa sobre el rol de Horacio Rodríguez Larreta en esta crisis?

—Yo no soy jefe de Gobierno, no sé si lo haría bien. Larreta gobierna lo mejor que puede la ciudad de Buenos Aires mientras que la presidencia está a cargo de Alberto Fernández y de una fuerza política claramente hostil. Cristina Fernández anunciando desde La Matanza que van a ir contra CABA porque en la ciudad son todos ricos y en La Matanza no. Yo no creo que con la pandemia se suspenda la democracia y no creo que colaborar con el gobierno sea callarse la boca cuando no hacen frente a la impunidad ni a la corrupción y frente a la incapacidad. Horacio Rodríguez Larreta hará su cuenta, yo con eso no estoy diciendo que sea solamente una cuestión de función. Tenemos dos visiones diferentes con respecto al gobierno y al rol, pero eso siempre lo hemos tenido desde el inicio de Cambiemos. Va desde una oposición mucho más crítica como es la mía, o menos critica, que es la de Horacio. Ahora me parece que cada uno tiene que sacar sus conclusiones. Me parece que si vos sos generoso y manejas como corresponde la crisis de forma conjunta con el Gobernador de la provincia y el presidente de la Nación y te sentás para una conferencia de prensa, es inaceptable que el presidente aproveche esa oportunidad para pegarle y decir que la oposición que no está gobernando, hacemos política por Twitter. Eso es una deslealtad, es la forma que hacen política estos muchachos. Como le dije a Alberto Fernández, vamos a suponer que hacemos trabajamos solamente por redes sociales, cosa que es una mentira y una falacia, pero si fuese así, el que tiene cerrado al Congreso es él.

—Usted dijo que en todos los gobiernos hubo fuga de capitales. ¿Qué piensa de la fuga de capitales durante el macrismo?

—Primero hay que precisar a qué le llaman fuga de capitales, porque teóricamente parece que hay gente que agarra la plata del FMI y salen corriendo. La fuga de capitales son depósitos en el sistema financiero argentino oficiales que salen y que se dan por descontado, pero no sabemos a dónde van. Pero todos sabemos cómo es la Argentina y sabemos que va al colchón o a la caja fuerte o al dólar. El que puede sacarla, la saca. Eso sucede en el país desde que yo nací. Es el producto de una política del país que no tiene moneda y que cada vez va a tener menos. A eso lo llaman fuga de capitales y eso ocurrió no solo en el gobierno de Macri, sucedió siempre, es una fuga que ha roto el sistema.

—¿Quiere decir algo más para cerrar la entrevista?

—Gracias por la invitación, la carrera que eligieron es una carrera difícil, pero es una carrera central y es muy importante el rol del periodista. Les pido que sean periodistas, no sean panelistas. Investiguen, vayan a sus fuentes, manéjense con datos reales. Cuando hay un relato puede corresponder o no a la realidad, pero vayan y agarren las estadísticas. En el nuevo libro que estoy escribiendo lo llamo el "Beatrizsarlismo" porque ella puede hablar dos horas de la realidad argentina sin mencionar una cifra. No sé cómo hace. Entonces, no sean analistas de discurso, eso se hace en la facultad de literatura de la UBA, donde están los relatos, las leyendas, las historias, las novelas, los cuentos policiales. Si van a ser periodistas, al discurso lo tienen que acompañar con los hechos y el trabajo de ustedes es ayudarnos a todos, inclusive a la maldita clase política, que vendríamos a ser nosotros, a que la gente pueda tener información confiable y que tenga que ver con la realidad.

Por Gonzalo Aragon y Jerónimo Fiorani Barbini.

Estudiantes de segundo año de la Escuela de Comunicación de Editorial Perfil