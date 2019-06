Juan Grabois: "Cristina rima con Chávez, pero Alberto no"

Juan Grabois, abogado, fundador de Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), fue entrevistado por los alumnos de periodismo de la Escuela de Comunicación de Perfil. Apoyó a la formula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, aunque aseguró que el ex jefe de Gabinete “es más light”. Criticas al Gobierno y a la Justicia. “Había prometido no dar notas hasta después de las elecciones”, dijo Grabois, apenas entró a la entrevista con los alumnos.

- ¿Por qué?

- No lo sé. La cuestión es que venía con mucha adrenalina, decía 'acá vamos a estar dos años en la trinchera', y de repente viene Alberto, que es más Light, una característica que no es ni buena ni mala, sólo es una característica. Alberto no es un signo de contradicción, y Cristina sí.

- ¿Cómo sería eso?

- La personalidad de Cristina, su trayectoria, su forma de hablar, sus ideas, generan polarización y contradicciones. Cristina no iba a recomponer la grieta política, pero iba a tironear para la recomposición de un bloque latinoamericano que pudiera plantarse con mayor autonomía frente al poder del FMI y de Estados Unidos.

- ¿A Alberto Fernández lo ves en esa línea?

- No, a Alberto lo veo en esa línea pero sin el nivel de convicción fuerte que tiene, a ver... Cristina suena a Chávez, Cristina rima con Chávez, Alberto no. Creo que Argentina tiene que tener una política exterior de patear el tablero y decir “esto es una barbaridad”, tiene que criticar a los gobiernos que vienen a garantizar ejes geoestratégicos de los norteamericanos, a costa del hambre y de la destrucción de los pueblos. Bueno, esta es una postura minoritaria en lo que es la oposición al macrismo, es una planteo minoritario que obviamente Alberto no lo comparte, y ya lo dijo públicamente.

- ¿Por qué pensás que Alberto “no genera tanta contradicción”? ¿En qué rol te imaginas en un posible gobierno de esta persona?

- Bueno esto, sobre todo la segunda pregunta, fue por lo que decidí no dar notas hasta ahora. Alberto dice que yo soy prejuicioso, que tengo preconceptos, y que hay que ser muy boludo para tomar decisiones en base a preconceptos. Tiene razón. Entonces yo no puedo hacer un análisis de cómo va a desarrollarse la personalidad política de Alberto en los próximos meses, porque lo haría en base a preconceptos que están construidos por información y por percepciones influidas fundamentalmente por agentes externos, no por mi propia experiencia, ni por experiencia de personas a las que yo les tenga mucha confianza.

- ¿Qué opinión te merece las declaraciones y el acercamiento en los discursos de Cristina o de Alberto con el grupo Clarín y con los grandes medios?

- El acercamiento o no acercamiento me tiene un poco sin cuidado, lo que me preocupa es que no se usurpen privilegios ilegales, como la fusión entre Clarín y Telecom, o el abuso de posición dominante del grupo Clarín sobre los troncales de fibra óptica. Esos son privilegio injustos y dañinos para Argentina, afecta a los consumidores y a la sociedad.

- ¿Y cómo se ve en un futuro gobierno de Alberto Fernández?

- No sé, va a depender mucho del carácter que tome la personalidad política sobre todo de Alberto. Eso se va a ver cuando se empiece a discutir el presupuesto, las políticas públicas, todo eso, que es un camino que yo con Cristina ya lo tenía recorrido, y lo había discutido durante muchas horas. Con Alberto no lo tengo, lo único que tengo son preconceptos, buenos, malos y regulares, pero que no están elaborados sobre una base de comprensión recíproca profunda. Nosotros vamos a apoyar fuertemente a Alberto y Cristina.

- Algunos lo han tildado como el embajador del Vaticano y del Papa en Argentina. ¿Qué hay de cierto?

- Claro, son todas fantasías y pavadas, que me he cansado de explicar una y otra vez. Ahora, si alguno pretende que deje de decir lo que pienso, porque si digo lo que pienso van a tratar de joder al Papa: se equivocaron, porque a los tipos que quieren joder al Papa en Argentina, como Macri, Marcos Peña y Magnetto, no les da la nafta, son de otra liga. Tienen un resentimiento típicamente argentino y típicamente porteño, esa bronca con el argentino que se destacó en el exterior. Y bueno, Marcos Peña, qué vas a hacer, te tocó ser jefe de Gabinete del peor gobierno de la historia democrática de este país. No sos Francisco, no vas a pasar a la historia, todo el mundo se va a olvidar de vos, vas a ser un triste recuerdo de unos horribles años de este país, nadie te va a odiar mucho ni nadie te va a dar mucho. Marcos Peña, sos una baba, un pobre tipo que le da bronca que exista otro argentino admirado por ciento de millones de personas en el mundo.

- ¿Dijiste que “podían matar a Cristina”?

- No dije eso, los diarios dicen cualquier cosa. Yo estaba muy preocupado sobre el golpe constitucional que dio el Ejecutivo sobre la Corte Suprema y Roberto Navarro me pregunta: “¿Qué crees que son capaces de hacer?”. Y yo le digo: mirá, para frenar a Cristina la pueden meter presa, la pueden matar. Entonces, no dije que el Gobierno la va a mandar a matar a Cristina, dije, y sostengo, que hay poderes e intereses muy fuertes en la Argentina, que no dudarían en utilizar métodos no democráticos contra sus oponentes. Poderes que pueden llegar a a la violencia física, como pasó en toda América Latina. No tienen límites, pueden llegar a matarme a mí, a él, a vos, no tengo ninguna duda. No lo hacen porque la situación en Argentina, por suerte, no llegó a niveles de violencia política de ese calibre, pero de que lo podrían llegar a hacer no tengo duda.

Por Paula Felipe y Julio Moreno Chun

(Alumnos de la Escuela de Comunicación de Perfil)