Luis Brandoni: "Por primera vez, el peronismo va a pagar los platos que rompe"

Luis Brandoni visitó de forma virtual la Escuela de Comunicación para participar de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de Periodismo de Editorial Perfil, en la que criticó la gestión del gobierno de Alberto Fernández y la aparición de la carta que publicó Cristina Kirchner. "Es una carta para criticar al Gobierno. Critica a su gobierno, como si no fuera de ella", aseguró.

El prestigioso actor también adelantó que publicará un libro sobre su vida, a la vez que demostró su preocupación por la situación económica que se evidencia en el mundo del espectáculo a causa de la pandemia.

Por último, reveló cuál es la película que interpretó que más lo representa y también hizo un repaso por su frase más famosa en Esperando la carroza. "Habría que analizar por qué nos gusta tanto a nosotros esa frase de 'tres empanadas'. Es un asunto para que lo responda algún sociólogo o grupo de psicoanalistas, que nos permita entender por qué nos gusta tanto ese tipo de miserias", dijo Brandoni en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Qué opina de la carta de Cristina Kirchner en la que llama a un acuerdo nacional?

—Es una carta compleja, tiene poco sentido de la realidad, es inoportuna. Es una carta para criticar al Gobierno. Critica a su gobierno, como si no fuera de ella, critica como de costumbre al gobierno de Cambiemos y después habla de hacer un acuerdo, de modo que es inverosímil. Es estrambótico, algo raro de explicar en un país normal, que la vicepresidente de un partido que tuvo, además, la curiosa decisión de definir quién iba a ser el presidente de la república. ¿Cuántos argentinos piensan que la viuda de Kirchner es inocente de las acusaciones que está recibiendo? Ni siquiera la escuché a ella decir que es inocente.

—¿Cómo define usted a Cristina Kirchner?

—No estoy en condiciones de describir la personalidad de la vicepresidenta, es una persona con una profunda vocación política con una aspiración de poder enorme que se ha formado políticamente y la realidad la ha llevado a una posición importante del punto de vista político. La definiría con poca relación personal, pocos amigos, con muchas aspiraciones y con una vocación importante en cuanto a sostener el poder o a estar en el poder. No tengo otras maneras de definirla.

—Se acaba de publicar Hermano, del periodista Santiago O'Donnell donde se denuncia a Mauricio Macri por sus historia personal y política. ¿Ese libro cambio la imagen que usted tiene del ex presidente?

—El libo no cambia la opinión mía sobre Mauricio Macri. Es un libro de un oportunismo atroz. ¿Ustedes sabían que había un hermano que se odiaba con el ex presidente? Que aparezca en este momento, que le va tan mal en la consideración pública a este gobierno, no es más que un oportunismo político difícil de explicar. Además, lo que conozco del ex presidente Macri me alcanza y no me ha hecho cambiar en lo absoluto mi apreciación por él. Pero ahora falta que aparezca el libro mío, que se va a publicar en diciembre y se va a titular Antes de que me olvides.

—¿Se puede saber sobre qué tratará su libro?

—Es un libro de memorias, no es una autobiografía completa pero habla de lo que me pasó en la vida, desde que nací, cómo fueron mis estudios, mi carrera profesional, mi actuación política que empezó por la política gremial, hasta nuestros días. Me pasaron muchas cosas, creo que puede ser de interés en la gente joven y para contar también cómo muchos de nosotros fuimos felices. No porque todo tiempo pasado fuera mejor, sino para describir el mundo en el que éramos jóvenes y cómo era entonces el mundo del teatro y de los actores, de mi vida como dirigente gremial.

—¿Cómo cree que serán recordados en los libros de historia los gobiernos kirchneristas y macristas?

—Es muy difícil decirte eso, yo no me atrevo adelantar el juicio de la historia de nadie y menos de ellos. No me atrevo a responder cómo la historia los va a considerar, porque no se los va considerar de una sola manera va haber distintas versiones como suele ocurrir. Pero seguramente se va escribir mucho y se va hablar mucho sobre estos gobiernos. Además, se va escribir también sobre un cambio en la sociedad argentina, que ninguno de nosotros esperábamos, como fue cambiar a Argentina a partir del 2015 en adelante y una vuelta del peronismo. Y también se va a escribir sobre el gobierno actual, porque por primera vez, el peronismo va a pagar los platos que rompe. Se va tener que hacer cargo, porque le quedan más de tres años de gobierno y va tener que afrontar esta situación.

—¿Usted cree que los actores merecen también un ingreso familiar de emergencia en la pandemia?

—Me parece que sí, porque en definitiva somos ciudadanos argentinos. La actividad nuestra se paralizó absolutamente en todas sus ramas: televisión, teatro y el cine. Creo que ameritaría que se les otorgue una ayuda. Yo fui uno de los vicepresidentes de la federación internacional de actores, por eso lo sé. En el mundo entero la entidad gremial de actores padecen un nivel de desocupación muy alto, porque es una profesión irregular, tiene muy poca estabilidad, de modo que en general hay más oferta de trabajo que demanda de trabajo. Pero sé que en ese sentido no se ha manifestado la identidad, la asociación kirchnerista de actores. Yo ya no pertenezco a la asociación de actores después de 55 años de ser socio y dirigente, porque no me representa.

—La película Esperando la carroza se ha convertido en un fenómeno de culto, recuperado incluso por muchos jóvenes que aprenden el guion de memoria. ¿Por qué cree que la icónica frase "tres empanadas" aún sigue trascendiendo en la sociedad argentina?

—Esa película tuvo un gran éxito y tiene una particularidad: hace 35 años que se estrenó y la película todavía sigue vigente, sigue viva. Los jóvenes, que no habían nacido cuando se estrenó la película, cuando llegan a una cierta edad la empiezan a ver y se enamoran de ella. También se aprenden las líneas de diálogo de memoria, es una cosa muy rara que nunca ocurrió en el cine argentino. La frase que vos mencionaste la acepta todo el mundo, pero es la frase de un canalla. Habría que analizar por qué nos gusta tanto a nosotros esa frase de "tres empanadas". Es un asunto para que lo responda algún sociólogo o grupo de psicoanalistas, que nos permita entender por qué nos gusta tanto ese tipo de miserias. No soy autor del guión, sólo he dicho bien la frase de las tres empanadas y ha quedado en la memoria de los argentinos. Pero también tenemos la letra del tango Cambalache, que surgió en 1935 y hoy tiene una actualidad terrible. Los argentinos estamos encantados con esa letra, es más algunos decimos, con un cierto nivel etílico, que es el segundo himno nacional. Y, bueno, así nos va muchachos.

—¿Cuál es la película en la que trabajó que más lo representa o qué más satisfacción le dio?

—Esa pregunta es como que vos le preguntaras a alguien a qué hijo quiere más, pero si vos me obligas a decir un título de una película, hay un film que en principio fue una obra teatral y se llama Made in Lanús. Y el film se llamó Made in Argentina, que es el mejor testimonio en cine, televisión y teatro de la transición democrática en Argentina. La película cuenta la historia de un matrimonio que tuvo que exiliarse. Es una gran película que habla de ese momento de la transición no de esa transición política sino de la transición en la sociedad. Me parece que es muy importante que los jóvenes vean esta película argentina, me parece que vale la pena hoy en día, que está tan frecuentado el tema de irse de este país, vendría bien que la vean muchos muchachos y chicas.

—Agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas organizado por estudiantes de Periodismo de Perfil y lo invitamos a realizar un comentario final para cerrar el reportaje.

—Yo me alegro que me hayan convocado para esta entrevista, sobre todo tratándose de estudiantes de periodismo. Ustedes tienen que estar muy atentos con respecto al periodismo. Tienen que batallar a favor la libertad de expresión, que nos costó mucho recuperarla, pero la tenemos. Y hay que sostenerla. Estoy muy agradecido por la invitación.

Por Gonzalo Aragon, Juana Alonso y Mariana Rios

Estudiantes de Periodismo

Escuela de Comunicación de Editorial Perfil