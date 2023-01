En un hecho indignante, un padre obligó a su hijo de 7 años a manejar por la autopista Ezeiza-Cañuelas en un transporte de carga. A pesar de que el niño de mostraba preocupado por la situación, el hombre insistió: "Dale boludo, tenelo ahí, derecho".

"Fueron nada, solo dos kilómetros", señaló el mayor, identificado como Matías Vanegas, en diálogo con Telefé y explicó: "En el momento vi al nene que se estaba durmiendo y le dije que no se duerma, que me haga compañía. Entonces se me ocurrió hacerlo manejar, pero no es que lo dejé solo".

"Lo dejaba unos segundos solo y lo volvía a agarrar. Fueron nada, solo dos kilómetros", sostuvo el hombre, y, si bien reconoció que su accionar fue una "imprudencia", insistió en que "en ese momento no pasaba nadie en la ruta 205".

En esta misma línea, agregó: "Estábamos prácticamente solos. Ahí observé esa situación de que no venía nadie y con esa curiosidad de niño le dije eso".

"No fue mucho tiempo. Apenas habíamos pasado la rotonda de Cañuelas y cuando empezaron a circular los vehículos se lo saqué. Me vino la conciencia y le saque el volante", amplió Vanegas y señaló que le dijo "boludo" al menor "de costumbre, como se dice en Córdoba".

Por otra parte, el hombre cuestionó la manera en la que se viralizó la grabación, la cual fue tomada hace seis meses. "El video lo filmé yo. Le dije ‘uh mirá estás manejando’ y que le iba a sacar una foto y lo filmé, pero nunca lo subí a las redes porque sabía lo que iba a pasar".

"Lo tenía en mi celular. Se lo pasé a mi suegra y mi cuñada se lo sacó. Y cuando ella se sintió acorralada, por los problemas que estamos transitando lo expuso públicamente para arruinarnos la vida y para que me quede sin trabajo", acusó.

Qué sanción recibió el padre que obligó a manejar a su hijo de 7 años

Tras la viralización del polémico video, este llegó a manos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), quienes, en conjunto con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, decidieron suspender a Vanegas y también retirarle su licencia profesional.

"Suspendido por hacer manejar a su hijo menor de edad y filmarlo en la autopista Ezeiza-Cañuelas. Al tratarse de un conductor profesional, también fue suspendida su Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional", explicó la ANSV a través de su cuenta de Twitter.

En este sentido, señaló que "suspender al hombre para conducir es una decisión conjunta entre la ANSV y el Ministerio de Transporte de PBA" y argumentó: "No solo por poner en peligro la vida de su propio hijo, sino también la de quienes circulaban por el lugar".

"Es una irresponsabilidad y es necesario que tome real dimensión de sus actos al volante. No podemos permitir estas acciones y por eso todos los días trabajamos en lograr un cambio de paradigma de la conciencia vial", expresó al respecto Jorge D'Onofrio, ministro de Trasporte de la provincia.

Al mismo tiempo, Pablo Martínez Carignano, director de la ANSV, agregó: "Al conocer el caso no dudamos ni un segundo en suspender a este conductor que expuso a su hijo de esta manera. Esperamos que pueda reflexionar sobre las consecuencias que pudo haber provocado con sus acciones".

Además de la suspensión, desde Seguridad Vial se comunicaron con la Defensoría del Pueblo para que dicha entidad intervenga en la protección del menor y realice la denuncia pertinente ante el Juzgado de Familia. Por su parte, el hombre también deberá realizar un nuevo examen psicofísico para recuperar su licencia.

