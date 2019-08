Hizo manejar a su hijo de 10 años en plena ruta: "No tengas miedo, maricón"

Un hombre hizo manejar a su hijo de 10 años en plena ruta en La Pampa. El hecho quedó registrado en un video que el mismo adulto filmó y se virálizó rápidamente. "No tengas miedo, acelerá maricón", le grita al menor en un momento del trayecto, mientras lo incita a aumentar la velocidad del vehículo.

El episodio, que salió a la luz en las últimas horas a raíz de la viralización de un video filmado por el padre del chico en la ruta el trayecto que une las ciudades de General Pico y Speluzzi. En las imágenes se puede ver al menor al volante y al adulto decirle, entre risas: "Acelerá, maricón. No desaceleres, fijate la agujita que de 60, 70 (kilómetros por hora). No tengas miedo, maricón. No te vayas para la banquina sino rompemos las gomas. Andá por tu carril, si el camión va por su carril".

Luego, a modo de recomendación, agrega: "Vos siempre calculá que esta rueda no se vaya para la banquina. Ahí va correcto el auto, no te abras mucho si sobran como tres metros a cada lado. Ahora apretá el embrague y no metás cambio, acelerá y guarda que no se te caiga en la banquina, porque si se te cae te da vuelta como una media. Para eso tenés el volante, para llevarlo derechito".

"Mirá qué fácil, ¿viste? ATR dale manejando con los pibes, guacho", festeja el hombre mientras mira a cámara y usa una expresión de moda que significa 'A Todo Ritmo' que quiere decir algo así como 'dale para adelante', 'está todo bárbaro'.

Video | Un hombre destrozó un auto que estaba estacionado frente a su garage

Al menor por su parte, se lo escucha un poco nervioso mientras pasan autos y camiones a su lado, y en un momento dado le expresa a su padre una dificultad que se le presenta: "Es que no sé esquivarlo, si lo esquivo me choco a aquel auto".

El hecho generó repudio en redes sociales, donde muchos usuarios manifestaron su malestar por la situación. Asimismo, el material sirvió para que los vecinos del lugar realizaran una denuncia. Hasta el momento no trascendió la identidad del adulto implicado en el video.

F.D.S./EA