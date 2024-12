3 conciertos internacionales e imperdibles para el 2025

Stone temple Pilots

La legendaria banda estadounidense vuelve a Buenos Aires para ofrecer un show único. La cita será el sábado 17 de mayo nada menos que en el el Estadio Obras (Av. Del Libertador 7395, CABA). La banda californiana irrumpió en la escena musical en 1992 con su aclamado debut Core. Este éxito inmediato alcanzó el puesto #3 en la lista Billboard 200 y dominó las ondas radiales con hits como "Sex Type Thing", "Wicked Garden" y el aclamado sencillo "Plush", que les valió un premio Grammy. Desde sus primeros días, se distinguió por no seguir ninguna tendencia. Con los inconfundibles riffs del guitarrista Dean DeLeo, la sólida sección rítmica de Robert DeLeo (bajo) y Eric Kretz (batería), y la carismática voz de Scott Weiland, conquistaron al público.

En 2020 lanzaron su más reciente álbum de estudio, Perdida, con el nuevo vocalista Jeff Gutt y ha tenido una buena recepción por parte de sus fans. Después de sus increíbles shows en el Teatro Vorterix en el 2022, Stone Temple Pilots vuelve a la ciudad para brindar una nueva experiencia en vivo que no te podés perder. Encontra acá más info sobre las entradas.

Diego Torres

Ante un tercer Movistar Arena completamente agotado, Diego culminó su gira celebrando 30 años de carrera y, en el cierre, anunció que volverá a presentarse en la Argentina el 27 de junio de 2025. El emblemático artista argentino cerró un año de absoluta celebración donde miles de personas vivieron durante una gira por más de 11 ciudades en un repaso único y emotivo de su trayectoria En medio de la gran fiesta colmada de momentos inolvidables, Torres continuará sus presentaciones por España, donde visitará Málaga, Barcelona y Madrid. Colmado del amor del público local, también se presentará el 8 de febrero en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Ana Tijoux

La artista chilena de hip-hop protesta regresa a la Argentina para presentar Vida, su más reciente álbum. La cita será el viernes 21 de febrero en CC Konex (Sarmiento 3131, CABA). Ana es una artista global que se atreve a atravesar todos los procesos creativos: compone, escribe y arregla tanto sus propios temas como los que desarrolla para distintos proyectos audiovisuales, desde películas hasta documentales. También se ha puesto frente a las cámaras en filmes como La Isla de los Pingüinos o en una serie chilena próxima a estrenarse y de temática feminista. Además publicó su primer libro, Sacar la voz, antes de publicar este último álbum tras 10 años de silencio discográfico.



En él Ana canta y rapea sobre expectativas sombrías: guerra, contaminación, sequía, una colisión con un cometa. Pero a medida que un ritmo disco con toques de techno se eleva a su alrededor, declara alegremente, "Si el fin del mundo viene, bailemos desnudos juntos". Vida es el quinto álbum de estudio de Tijoux y el primero desde 2014. Eligió su título intencionadamente. “Tengo un buen amigo que me dice que la vida es la mejor venganza contra la muerte”, dijo en una entrevista en video desde su apartamento en Barcelona, donde se mudó durante la pandemia y grabó el álbum. “Tiene mucho sentido, tener vitalidad y energía. Insisto en que no significa que vivamos en un lugar superficial. No significa que no sea político. Vivimos en un momento bizarro. Y no hay nada más político que defender la vida y defender la humanidad”. En el primer sencillo del álbum, "Niñx", Tijoux insta a su hija y a todas las jóvenes a encontrar fortaleza en la alegría: "La vida les asusta", canta. "No pierdan la risa". Encontrá acá más info sobre las entradas.