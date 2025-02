4 obras de teatro imperdibles de la cartelera porteña

Calígula, El juguete de un loco

Luego de su estreno en Roma, la Compañía teatral El Vacío Fértil trae a Buenos Aires Calígula, El juguete de un loco, todos los viernes a las 20 en Patio de Actores (Lerma 568, CABA). Se trata del sexto espectáculo de esta agrupación, sobre un texto de Marina Wainer, quien también dirige y actúa junto a Iván Steinhardt (Calígula) y Romina Pinto (Cesonia-Drusila). Un joven Calígula, impaciente por reinar, ordena acelerar la muerte de Tiberio, su antecesor. Cuando consigue ser César es aclamado por una mayoría que lo adora. Cobarde y temerario al mismo tiempo, su inmadurez precisa del asesoramiento de tres figuras de las que depende emocional y estratégicamente:

Por un lado, sus dos mujeres predilectas: su hermana y amante Drusila y su ex amante Cesonia; y por otro, Incitatum, su caballo. Ninguna acción será tomada sin el asesoramiento de alguno de los tres, ninguna ropa se pondrá, ningún camino será iniciado sin haber sido sugerido por alguna de ellos. De a poco irá tomándole gusto al poder, pero sus berrinches, el derroche desenfrenado y su creciente impiedad, irán restándole popularidad. La muerte de su hermana acelera su locura. Sus disposiciones y caprichos ya no encuentran límite, su crueldad es indiscriminada. Pero curiosamente no serán ni el senado en su contra, ni el pueblo hambriento que le teme quienes pongan freno a su depredación. Su mayor enemigo, el más poderoso, quien acabe con él, será su propia locura. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Una duda razonable

El texto de Ronald Heim basado en Doce Hombres en Pugna de Reginald Rose se presente los lunes a las 20 en el Teatro Buenos Aires (Rodríguez Peña 422, CABA), con la dirección del chileno Ramón Mazuela Falchetti. Luego de presentarse con gran éxito en Chile, llega por primera vez a la calle Corrientes con elenco argentino para plantear un debate ético sobre la culpabilidad, los juicios y la magnitud de las acusaciones.



Doce miembros de un jurado compuesto por hombres y mujeres deben decidir si un adolescente es el responsable de haber matado a su padre. Al parecer todos están convencidos de su posición hasta que uno plantea una duda razonable. Actúan: Marisa Salerno, Juan Lucero, Nicolás Viguera, Eugenia Valenzuela, Linda Goujon, Mario Sosa, Micaela Rosa, Aldana Sosa, Carlos Coviella, Gloria Ibero, Silvana Masi, Miguel Olano. Encontrá acá más info sobre las entradas,

Alejandra (Una Perforación a Cielo Abierto)

Martin Rechimuzzi vuelve al teatro El Nacional (Av. Corrientes 960, CABA) con tres únicas funciones de su unipersonal Alejandra los sábados 22 de febrero, y 1 y 8 de marzo a las 23.30. El talentoso politólogo, conductor y artista desembarcó en calle Corrientes con una obra autobiográfica y nos invita a una experiencia atravesadora. Se trata de una comedia teatral en tres actos sobre las distintas formas que puede cobrar la locura. A partir de su propia historia reciente, Rechimuzzi escenifica el delirio que sucede en el interior de muchas familias en la actualidad. Enmarcado en un típico cumpleaños de 15 en un salón del conurbano bonaerense, los diferentes personajes oscilan en este unipersonal entre la risa y la nostalgia, invocando en forma festiva a los presentes y los ausentes. La puesta en escena y la coreografía son de Melisa Zulberti, los videos y el diseño digital de Lolo Armendariz, el montaje de Lucía Seles, la música en vivo está a cargo del Dúo Acuarella, las luces son de Anteo Del Mastro y el vestuario de La Polilla. Tiene como productor ejecutivo a Nico Ventura y la producción general es de Bautista y Joaquín Laviaguerre. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Juira 2 ¿con qué necesidad?

El jueves 27 de febrero, a las 22, Marian Moretti se presenta en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA) con su unipersonal escrito junto a Diego Reinhold, para volver a desplegar su desparpajo, histrionismo y versatilidad en un show deslumbrante, donde el humor, la música y la sorpresa se mezclan con la ironía y el absurdo. En esta propuesta teatral, Marian presenta una experiencia inteligente y cautivadora, dirigida por el multipremiado Reinhold, logrando una combinación explosiva de ingenio y creatividad que promete dejar a la audiencia sin aliento. Encontrá acá más info sobre las entradas.