Disney on Ice: vuelve el cásico de las vacaciones de invierno

Del 6 al 22 de julio se presentará en el Luna Park Disney On Ice Descubriendo aventuras, un espectáculo que propone la identificación con las acciones de heroísmo de las princesas y de otros personajes favoritos de sus películas. Por ejemplo, podrán acompañar a Moana y al semidiós Maui en su valiente viaje a territorios inexplorados. O viajar junto a Anna y Elsa, las protagonistas de Frozen, en su búsqueda para proteger el reino. Sumergirse en el fondo del mar y prueba el poder del amor verdadero junto a La Sirenita. Enredarse con Rapunzel mientras se atreve a explorar el mundo o ver cómo Bella enseña audazmente a la gran Bestia.

Todo comenzará con Mickey Mouse y sus amigos listos para salir a la ruta como guías turísticos que preparan a la audiencia para la aventura que les espera. Las familias se convertirán en una parte integral de la historia sin importar dónde estén sentadas, a través de una variedad de elementos participativos integrados en la producción, como momentos de baile desde las butacas, una versión espectacular de Road Trip Karaoke y juegos de carnaval de Toy Story 4. A lo largo de todo, más de 50 invitados estarán en el centro de la acción sobre el hielo cuando se les proponga viajar en pequeños grupos en un vehículo especialmente diseñado, conducido por Mickey u otros personajes de la franquicia, deteniéndose en los destinos favoritos de Disney como Motunui, la Montaña del Norte y Metroville.

Así, en base a los recuerdos compartidos, se forma un álbum de viaje que se podrá ver en pantallas de video integradas en el set. El público se une para ayudar a Los Increíbles a salvar el día cuando la velocidad de Dash incendia el hielo y el emocionante bungee aéreo mejora los poderes de Elastigirl. Los invitados se reducen al tamaño de un juguete para asistir a Woody y la pandilla a unir fuerzas con Bo Peep para encontrar un nuevo amigo, Forky. Se presentarán personajes a la próxima generación, brindando a la audiencia elementos mágicos que conectan con todos. Desde la brumosa ciudad de Londres con Mary Poppins Returns hasta la mística ciudad de Agrabah en Aladdin, los favoritos de la familia cobran vida en una celebración multigeneracional. Los fanáticos experimentarán música icónica que ha evolucionado desde un nuevo arreglo contemporáneo de "A Whole New World" hasta canciones completamente nuevas para Disney On Ice como "He Lives in You". “Trip a Little Light Fantastic” se lleva a nuevas alturas cuando los faroleros en postes verticales voladores se elevan en el aire y los artistas trepan para crear formas intrincadas con sus cuerpos usando nada más que su propia fuerza.



Este espectáculo combina a la perfección tecnología innovadora con elementos teatrales clásicos, elevando la experiencia del espectáculo sobre hielo en vivo. Trajes vibrantes infunden vida a majestuosas jirafas, flamencos y animales que deambulan por las Tierras del Reino de África en El Rey León. Extendiendo el espectáculo más allá del hielo, los artistas aéreos y los acróbatas participan dinámicamente de la narración de historias a lo largo del espectáculo. En un momento de exhibición, Elsa explora las profundidades de su poder cuando su palacio se eleva como una escultura del hielo con el uso de mallas creadas por paneles LED flexibles, y los trapecistas se transforman en copos de nieve humanos. Inspirado en la película de acción en vivo, el desfile del Príncipe Alí estará inundado de colores llamativos y disfraces opulentos que realzan la coreografía atlética y los artistas demostrarán una flexibilidad física extrema en esta procesión principesca.

