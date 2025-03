"El blues no ha muerto, se fue modernizando", dice Miguel Schiaffino

“Tiempo de Volver es un disco innovador desde el sonido, las letras, el ritmo, la armonía y las temáticas de las canciones; sin miedo a la creatividad y despojado de todo estereotipo. Creo que los temas que más se destacan son el que le da nombre al disco, Despertar y La Verdad, que promete ser un hit”, asegura Miguel Schiaffino, cantante, guitarrista, músico y productor argentino. Cultor del blues, aprovechamos la oportunidad de tener una entrevista con él para preguntarle si considera que el género ha perdido el favor del público: "Pienso que no. Sí ganaron por ahí vigencia otros otros géneros, pero considero que el blues en verdad se fue modernizando. Por ahí hay un sector al que le gusta el blues más clásico y y no reconoce las nuevas expresiones que tiene hoy. Siempre aparece gente nueva haciendo ese estilo y por ahí le va agregando cosas que o tenía. Pero el blues no se apagó, que siempre está".

Esta y otras revelaciones llegaron por medio de una charla vía Zoom que compartimos a continuación:

“En este 2025 me gustaría girar por todo mi país, hacer una nueva gira internacional y seguir presentando el disco. Por supuesto, ya estoy pensando en un nuevo álbum”, explicó antes de anunciar su presentación el 25 de abril en Makena (Fitz Roy 1519, CABA), donde hará este disco que lo tiene tan orgulloso, y temas de su autoría de todos los tiempos. "Me gusta la música en general y al blues lo uso como como un medio de expresión. si por ahí hago una balada, seguramente va a tener blues; si compongo un rock and roll, va a tener blues; siempre va a estar. Me gusta hablar de todo, porque a uno le pasan un montón de cosas y a la gente que uno conoce también. Por ahí hay alguna historia que me parece copada y merece estar en una canción y la tomo prestada. No me privo de nada. Tanto la música como el arte son medios de expresión. ¿Qué mejor que poder decir lo que lo que a uno le pasa, lo que uno ve que le pasa a otro con el arte?", finalizó el compositor en la previa a su show porteño. Encontrá acá más info sobre las entradas.