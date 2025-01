En La Sala Roja se plantea qué pasaría si abrimos la compuerta de lo que está bien y lo que está mal en la sociedad

Cuando las obras de teatro cumplen años y más años de representación, y siguen concitando la atención de los espectadores, sin dudas es porque tocaron algo sensible en el interior de quien la elige. Este es el caso de la creativa La Sala Roja, que volvió a la calle Corrientes con el texto actualizado, cumpliendo nada menos que 12 temporadas. También ha sido representada en España, Paraguay, Panamá, Uruguay y Brasil. Ahora las funciones son los jueves a las 20:30 horas en el Teatro Astros (Av. Corrientes 746, CABA), para poner a los adultos en lugar de niños durante una reunión de padres de preescolar.

Allí un grupo de personas mayores convive forzadamente para tratar de coordinar y acordar todo tipo de detalles que involucran a sus hijos. Defender las necesidades de sus niños es la excusa para expresar las pretensiones individuales e imponer opiniones como verdades. Deseos, secretos y frustraciones aparecen, convirtiendo la tarea en una disputa de ego y poder en el texto de Victoria Hladilo, con quien hablamos de su éxito, de pasar del off a Corrientes, de la relación entre los miembros del equipo y de la forma en que perdura vía Zoom:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para al autora, que también dirige la puesta, “La Sala Roja retrata con humor punzante el nuevo mundo en el que me encontré luego de ser madre. Dejé de ser yo para empezar a ser nosotros. La obra sucede en un jardín de infantes. Ese espacio que transité de pequeña y que hoy vuelvo a transitar de adulta. Que me lleva a volver a escolarizarme. En el que yo, que me creía libre y rebelde, vuelvo a verme atada a una institución, sometida a una autoridad, obligada a socializar en un determinado espacio y con determinadas personas, sumida en la competencia y en la exigencia, esta vez proyectada no sólo en mí, sino en mis hijos que me reflejan y me representan. La sala roja expone mi necesidad de rebelarme antes las instituciones que hoy me delimitan: la familia y la escuela”.

Y finaliza: "¿Qué pasa si abrimos la compuerta de lo que está bien y lo que está mal en la sociedad? En esta obra aparece un arquetipo de personajes que te podés encontrar en una escuela o una reunión de consorcio; termina transformándose en una mini sociedad. Y saco provecho del humor que aporta la circunstancia ser adulto sentado en el espacio de los chiquitos". El elenco que se conoce tan bien está integrado Manuel Vignau, Carolina Marcovsky, Julieta Petruchi, Victoria Marroquín:, Axel Joswig y la propia autora. Además, el diseño de escenografía e iluminación es de Magali Acha, el de vestuario de Susana Berrio, de sonido de Ignacio Viano; tiene colaboración artística de Catalina Auge y Mercedes Quinteros, supervisión dramatúrgica de Joaquín Bonet y producción general de Sebastián Celoria y Bárbara Lombardo. Encontrá acá más info sobre las entradas.