Gaby Goldman: "Es la primera vez que me expongo como compositor y digo ésta es mi música"

Su nombre es muy conocido ya que lleva mucho tiempo siendo el responsable de la orquestación de los principales musicales que se presentaron en Buenos Aires (Casi Normales, Shrek y Mina Che Cosa Sei, entre otras), así como de series y películas argentinas. También Gaby Goldman recaló en la escena madrileña, donde entre otras puestas condujo la música de Matilda. Pero es la primera vez que mostrará en un concierto sus composiciones y algunos clásicos que dirigió. Y lo hará apoyado por los 65 músicos de la Orquesta Juan de Dios Filiberto, el coro de música argentina y un seleccionado de invitados especiales para cantar esos temas inolvidables presentados en formato sinfónico y con versiones en castellano: Elena Roger, Diego Reinhold, Roberto Peloni, Deborah Turza, Carolina Gómez, Andrea Lovera y Lucila Gandolfo.

Serán dos presentaciones llenas de emoción, recuerdos y alegría, que se concretarán 14 y 16 de agosto en el Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151, CABA), con la puesta en escena del experimentado Fabián Luca. Era inevitable conversar con el propio Gaby sobre este salto al vacío que tendrá este mes como protagonista absoluto de dos noches que seguramente serán inolvidables. Y esto es lo que dijo:

Así contó que se siente "un privilegiado en poder hacer esto. Es la primera vez que me expongo como compositor y digo ésta es mi música. Me emociona y me genera incertidumbre, tensión, nervios... Me estoy dando el gusto y la responsabilidad de mostrarme como artista más allá de estar en los fosos de las orquestas. El concierto estará lleno de sentimientos porque cada momento representa algo que me tocó hacer en mi carrera. Además voy a escuchar por primera vez mis composiciones orquestadas de la manera en que las hice. Aclaro que no es un autohomenaje sino que me estaré exponiendo por primera vez".

Además reveló que en noviembre volverá a la cartelera la maravillosa Mina Che Cosa Sei con Roger, Reinhold y todo el elenco original. Una joyita para volver a disfrutar o descubrir para aquellos que hace 15 años no se interesaban por este tipo de obras y hoy sí.

Valorando todo el aporte musical que Goldman hizo a lo largo de su carrera, y no sólo en el género teatral específico, entendemos lo importante que es verlo en acción y aplaudirlo por toda la dimensión de su trabajo. Sabemos que será un concierto muy disfrutable. Encontrá acá más info sobre las entradas.