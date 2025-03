"Jettatore tiene más de 100 años pero su tema se mantiene vigente hoy", dice Walter Basili

Desde el 5 de abril, todos los sábados a las 19 llegará la nostalgia al Teatro Multiescena CPM (Av. Corrientes 1764, CABA) con el regreso de Jettatore, el clásico del teatro argentino escrito por Gregorio de Laferrere hace más de 120 años. Originalmente se estrenó en el Teatro de la Comedia por la Compañía Podestá, y el vodevil fue recibido por el público con gran entusiasmo, al punto que se convirtió en un verdadero acontecimiento social.

El elenco con el director.

La obra cuenta la historia de una familia de clase alta a principios del siglo XX. Retrata las costumbres y creencias de una antigua Buenos Aires y que en la actualidad todavía las seguimos teniendo. ¿En qué creemos? ¿Hasta dónde la sugestión es capaz de llegar a transformar la vida de una persona? Jettatore, a través del humor desopilante de comedia criolla, invita a entrar en la vida de esta alocada familia argentina. Esta versión, bajo la dirección de Walter Basili, ya se viene presentando desde hace cuatro temporadas (incluida una gira por el interior) y se estrena por primera vez en calle Corrientes con un elenco integrado por Diego Dinkel, Gastón Fumo, Silvina Yannuzzi, Charlie Maurer, Ricardo Murad, Romina Iglesias, Virginia Sorsana, Martín Quiquisola, Lali Etchepare, Damián Ruscito y Susana Ferraro.

Así tuvimos la oportunidad de conversar con Basili, quien relató el proceso que llevó esta puesta y reveló el respeto que sienten por la pieza original:

"Me encantó la idea de dirigir un clásico, reconvertirlo y y bueno, me gusta la propuesta -reveló durante la charla-. Le di una vuelta de rosca al texto, pero cumplí a rajatabla con lo que dice Gregorio de Laferrere, pero acomodé pensando en la gente de hoy pudiera divertirse. Y creo que pegó muy fuerte, porque si no no hubiésemos seguido tantos años. Por más que estemos en la calle Corriente vamos a seguir siendo teatro Independiente, con unos actores maravillosos que que tienen todo el profesionalismo que merece este clásico argentino y que ya están completamente inmersos en la obra. Les encanta hacerla y por eso mismo sale tan linda. La gente se mata de risa".

La puesta en escena respeta el estilo original de 1904, cuando se representó por primera vez: "se tuvo en cuenta la época en que se estrenó. Totalmente. Tenemos el vestuario que se usaba cuando se escribió y con mucho cambio además. Buscamos los colores que se usaban en la moda de la época, cómo se movían los las mujeres en con los vestidos largos. Y le puse un poco de escenografía un poco más complicada para que se viera más linda; por ejemplo una escalera en la casa para que las chicas con vestido largo dejaran ver cómo se movían. Todo eso hace que llame mucho más la atención", contó durante la entrevista el director. La musicalización de la puesta es de Lucila Basili, el diseño de luces de Silvia Ribé, el vestuario y la producción artística de Silvina Yannuzzi. Se presenta todos los sábados a partir de abril y acá podrás encontrar más info sobre las entradas.