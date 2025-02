Juanes vendrá de gira a la Argentina en octubre y la semana que viene salen a la venta las entradas

Sin dudas es el colombiano más querido en la Argentina, tanto por sus canciones pegadizas o que dejan pensando, como por su calidez humana. Estuvo en Neuquén participando del gratuito Fiesta Nacional de la Confluencia 2025, y a su paso por Buenos Aires, anunció una nueva gira por las Argentina: después de su exitosa presentación sorprendió al público con la noticia de que regresará al país en octubre de este año ¡y realizará shows en Buenos Aires, Mendoza y Córdoba!

El 30 de octubre estará en el Arena Maipú de Mendoza, el 31 en el Quality Arena de Córdoba, pero antes, el martes 28 de octubre cantará por primera vez en el Movistar Arena que fue a conocer a su paso por la Capital Federal.

El autor de "A Dios le pido", que cuenta en su haber con 26 Latin Grammys y 4 Grammys, fue elegido una de las 100 personas más influyentes en el planeta según la Revista Time. En esta ocasión volverá con un show en el que sonarán sus más grandes éxitos como: “Es por ti”, “Volverte a ver”, “Me enamora” y “La camisa negra”, además de los temas de su más reciente álbum Vida Cotidiana, con producción de Fenix Entertainment.

30 años al son de Juanes

Nacido y criado en Medellín, Juanes es indiscutiblemente el principal embajador global del rock latino y un defensor del cambio social. Conocido por su sonido distintivo que fusiona un profundo amor por el rock y el pop con una composición cuidadosamente elaborada y multicapas, además de un profundo respeto por los ritmos folklóricos tradicionales de Colombia y América latina, después de un período de expansión de su sonido para incluir fusiones con una gama más amplia de elementos contemporáneos, el aclamado y profundamente personal álbum de Juanes de 2023 Vida Cotidiana marcó un regreso definitivo a sus raíces de rock con guitarra eléctrica, combinando su habilidad largamente elogiada como compositor con una introspectiva mirada hacia su vida, el amor, la familia, las preocupaciones sociales y la pandemia. La reacción unánime ante el álbum declaró universalmente que esta obra es “el mejor álbum de la carrera de Juanes” y sus pares le otorgaron repetidos reconocimientos con el Latin Grammy 2023 por “Mejor Álbum Pop-Rock” y un Grammy 2024 por “Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo”.

Tres décadas en la industria no han disminuido su creatividad y lo convirtieron en una de las estrellas más queridas en el mundo hispanohablante. Como el primer álbum de Juanes creado con los miembros de su banda de gira de largo tiempo totalmente inmersos en las sesiones de grabación, no fue una sorpresa que fuera también una transición natural y cautivadora al escenario en vivo. Impulsado por el sonido de su recientemente revelada guitarra Fender Stratocaster personalizada, la extensa gira

mundial Vida Cotidiana World Tour cautivó a sus fans alrededor del mundo. Realizó 71 conciertos (la gran mayoría agotados) en 16 países.

Paralelamente a su carrera como músico, Juanes profundizó su interés por la actuación. Tras su participación activa detrás de cámaras y enfrente en muchos de sus propios videos musicales premiados a lo largo de los años, así como en apariciones periódicas en cine y televisión (incluido un papel significativo como voz en la película animada Ferdinand), decidió hacer su debut en la actuación dramática en la reciente y aclamada película colombiana Pimpinero dirigida por Andi Baiz para Prime Video. Con el inicio de 2025, sus fans esperan con ansias el 25º aniversario de su álbum debut Fíjate Bien, como nuevas canciones que saldrían a mitad de año.

Y ahora ya es oficial que lo tendremos, al menos, durante tres presentaciones en el país. ¡Qué alegría! La Preventa Santander American Express comenzará el miércoles 12 de febrero, a las 10 de la mañana, y la venta general será a partir del viernes 14 a las 10 AM. Encontrá acá más info sobre las entradas.