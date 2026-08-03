La despedida de Sepultura, el regreso de Blanco White y el cierre del año con Margarita y Generación

Se terminaron las vacaciones de invierno pero la cartelera porteña sigue on fire. Estas son las propuestas que se anuncian para los próximos meses:

Blanco White

El músico británico regresa a la Argentina para presentarse en viernes 4 de septiembre en Club Lucile (Gorriti 5520, CABA) con la artista chilena Megan Duus como telonera. En su segunda visita a la Argentina, Blanco White estará acompañado por una banda completa, mezclando una sección de armonías europea con una sección rítmica brasileña, en un show de seis músicos que promete reunir una combinación especial de talentos de ambos lados del Atlántico.

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Desde Rio de Janeiro: Pedro Fonte en batería, Lucas Videla en percusión, Paulo Emmery en bajo, y los colaboradores radicados en Londres Cam Potts en guitarra y Charlie Schnurr en violín, acompañan la voz y las canciones de Blanco White. La noche será una celebración del intercambio musical y cultural entre idiomas. ¡No te pierdas este show único! Encontrá acá más info sobre las entradas.

El último show de Sepultura en la Argentina

Tras más de cuatro décadas de historia, una de las bandas más influyentes del metal mundial llega al país con Celebrating Life Through Death, la gira que marcará el cierre definitivo de su carrera. La cita será el 6 de octubre en C Art Media (Av. Corrientes 6271, CABA). Así Sepultura regresa a la Argentina para reencontrarse con su público en una noche que promete quedar en la historia. La banda repasará los clásicos que definieron su legado y las canciones que consolidaron su lugar como una de las agrupaciones más influyentes del género.

Con la potencia que caracteriza a sus shows en vivo y un repertorio pensado para recorrer toda su carrera, la presentación en Buenos Aires será una oportunidad única para volver a escuchar himnos como Refuse/Resist, Roots Bloody Roots, Territory, Ratamahatta y muchas más, en una noche cargada de emoción y energía. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Margarita En Vivo

Luego de hacer historia con 28 funciones agotadas entre el Movistar Arena y Tecnópolis, donde más de 230.000 personas disfrutaron de la magia de Cris Morena, Margarita abre un nuevo capítulo con un espectáculo completamente renovado. Más de 30 canciones, una puesta artística inédita y toda la emoción del universo que conquistó a miles de familias se unen a propuestas gastronómicas, activaciones, y diferentes espacios para disfrutar antes y durante el show. Una experiencia completa para despedir el año con una celebración de verano inolvidable, el 17 de diciembre en el Campo Argentino de Polo (Avenida del Libertador 4096, CABA).

La música será la gran protagonista de la noche y, al mismo tiempo, abrirá las puertas a una nueva etapa del este universo. Pero la celebración comenzará mucho antes de que se enciendan las luces del escenario. En pleno comienzo del verano y el clima festivo serán parte de una noche al aire libre que invitará a despedir el año de una manera diferente. No se tratará solamente de ver un show, sino de entrar nuevamente al mundo de Margarita y vivir una celebración completa, llena de música, encuentros y emoción. Encontrá acá más info sobre las entradas.

Generación

El primer gran festival que reunirá a los streamers y creadores de contenido más importantes del mundo hispanohablante en un mismo lugar. Entre otras novedades, marca el regreso de Rubius a la Argentina después de más de 10 años de ausencia, que se destaca en un importante line up que ya confirmó a Coscu, Spreen, Grefg, Robleis, Alejo Igoa, Jordi Wild, TheDonato, Farid Dieck, Yolo Aventuras, Ian Lucas y muchas figuras más. El festival será del 11 al 13 de diciembre en BA Ferial (ex Costa Salguero, Av. Costanera Rafael Obligado 1221 CABA), con más de 75 creadores y 45 shows.

Los creadores de contenido, streamers, gamers y referentes digitales más importantes en castellano se encontrarán con sus comunidades locales fuera de la pantalla. El público se encontrará cara a cara con sus ídolos y podrá elegir múltiples contenidos, recorriendo distintos escenarios y disfrutando de shows exclusivos, entrevistas, y formatos especialmente diseñados para el festival.

Las primeras confirmaciones del line up incluyen a algunas de las figuras más influyentes del universo digital: Angie Velasco, Farid Dieck, HiClavero, Ian Lucas, La Gula, Margelita (Ángela Torres y Marcos Giles), Nil Ojeda, Top Globales y El Tribunero. Se irán develando más en las próximas semanas. El festival introduce un modelo de venta innovador que rompe con el formato tradicional de los grandes eventos. Bajo el concepto: “Elegí como vivirlo”, cada asistente podrá crear su propia experiencia, eligiendo asistir a un único show, combinar varios, acceder a un escenario completo, vivir una jornada entera o disfrutar del festival en su totalidad. Una propuesta flexible que pone al público en el centro y le permite vivir Generación a su manera. Encontrá acá más info sobre las entradas.