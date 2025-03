La música de James Bond revivirá en el Teatro Opera en formato sinfónico

Por primera vez en nuestro país se rendirá culto a la saga de espionaje más famosa del mundo. El próximo viernes 28 de marzo se presentará el espectáculo James Bond 007 Homenaje Sinfónico: su música - sus películas. Esta propuesta contará con una formidable puesta de producción integrada por más de 90 artistas en escena que incluye músicos, cantantes y coro, bajo la dirección del maestro Andrés Robles. El espectáculo tendrá una pantalla digital gigante en la cual serán proyectadas escenas de estos films clásicos. La icónica saga de película británica que originalmente nació de libros escritos por Ian Fleming, se convirtió en la más larga en la historia del cine. Se inició en 1962 y se extiende hasta el presente, con algunos paréntesis y un total de 25 películas, la mayoría de ellas producidas por Albert Broccoli.

Son de las más taquilleras de la historia, transitando siete décadas a través de seis actores que retrataron a 007: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig. Filmadas en infinidad de países y diferentes geografías, y la Argentina no escapa al manto e influencia de Bond, ya que Moonraker de 1979 con Roger Moore, tiene imágenes captadas en las Cataratas del Iguazú. Esa noche y por casi dos horas, se celebrará la vida y obra musical del vasto repertorio de

James Bond a través de piezas sonoras extraídas de clásicos como Dr. No, From Russia With Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice, On Her Majesty’s Secret Service, Diamonds Are Forever, Live And Let Die, The Man With The Golden Gun, The Spy Who Loved Me, Moonraker, For Yours Eyes Only, Octopussy, A View To A Kill, The Living Daylights, License To Kill, GoldenEye, Tomorrow Never Dies, Die Another Day, Casino Royale, Skyfall y más. También habrá imágenes de Casino Royale, la comedia surrealista de 1967 protagonizada por David Niven, con Peter Sellers, Woody Allen, Ursula Andress, Jacqueline Bisset y Orson Welles.

La serie deja un legado imborrable a partir de sus atrapantes tramas de acción, de cada uno de los actores que interpretaron a 007, personajes entrañables como M, Miss Moneypenny, Q, las seductoras chicas Bond, los sofisticados autos, las modernas armas, y los más siniestros villanos y asesinos.Y por supuesto, la música, que marca un antes y un después en la industria del cine a partir de las más destacadas bandas de sonido.

El tema original lo compuso Monty Norman. Durante varios años, el responsable fue el prestigioso John Barry con su orquesta, ocasionalmente sustituido por Bill Conti o Marvin Hamlisch. Luego hay varias composiciones de David Arnold, Eric Serra, Michael Kamen y una larga lista de creadores e intérpretes que colaboraron en la musicalización de los films. Entre ellos: Matt Monroe, Louis Armstrong, Tom Jones, Paul McCartney & Wings, Sheena Easton, Duran Duran, Tina Turner, A-Ha, Madonna, Shery Crow y Shirley Bassey, que es quien más veces interpretó el tema central de un filme. En su caso, a través de Goldfinger, Diamonds Are Forever y Moonraker.

La magia musical de cada filme interpretado en en esta propuesta transportará al espectador a las escenas más memorables, adrenalínicas y románticas de eternos clásicos que conmovieron a más de una generación y que aún siguen vigentes. La cita será a las 21en el Teatro Opera (Av. Corrientes 860, CABA). Encontrá acá más info sobre las entradas.