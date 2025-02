Llega a Buenos Aires un homenaje en vivo a Elvis Presley

Después de presentar Little Elvis en escenarios de Inglaterra y los Estados Unidos, Estefan Lennon llega a Buenos Aires para revivir junto al público los más grandes éxitos del indiscutido Rey del Rock. Así recorrerá los éxitos del gran Elvis Presley acompañado por una banda en vivo. El homenaje se realizará el viernes 7 de marzo a las 21.30 en el céntrico Teatro Regina (Avenida Santa Fe 1235, CABA).

No faltarán hitazos como Suspiscious Minds, Jailhouse Rock, Can’t help falling in love with you, Always on my mind, y otros recordados éxitos, rodeados de una experiencia con altísimo nivel musical y una gran puesta en escena. La banda está integrada por Lennon en voz y guitarra; Nacho Lazar en guitarra; Nicolás Fernándes en bajo; Ricardo Vlassich en batería y Daniel Salese en teclado. El encargado de presentar la propuesta fue el propio Estefan y esto es lo que anticipó:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite



"Llegue a Elvis Presley a través de The Beatles, el me transmitió mucho a con su voz, sobre todo en los últimos años con sus canciones orquestales, me atrapó. Parece que te traspasara. Empecé a hacer covers y y terminé generando un tributo desde el lado el respeto. No es imitación sino una interpretación. Suspicious Minds me emociona cada vez que la hago. Además tenemos el mismo estilo de la ropa y del peinado. Vamos a tener una puesta escénica y audiovisual, será un show en dos partes y con la banda en vivo, nada de pistas", contó Estefan durante la entrevista.



La puesta en escena tiene a Gustavo Morán como stage manager, vestuario de César Ramos, maquillaje de Mirta Palavecino, estilismo de Peluquerías ClásicoS y producción genera de Nicolás Estigarribia. Encontrá acá más info sobre las entradas.