Los ganadores de la primera edición de los Premios Pinti

Con la conducción de Agustín "Rada" Aristarán, se realizó anoche en el Teatro Colón la entrega de los Premios Pinti, creados por AADET (Asociación de Empresarios Teatrales y Musicales), centrado en las figuras y los espectáculos de la cartelera porteña. Estos son los galardones que seleccionó un jurado integrado por Carlos Ulanovsky, Claudia Piñeiro, Cynthia Edul, Enrique Avogadro, Federico Irazábal, Fernando Bravo, Gabriela Radice, Hugo Paredero, Jorge Dubatti, Lucía Chiola Iannone, Marcela Coronel, Marcela Godoy, Marcelo Allasino, Marcelo Stiletano, Mercedes Méndez, Mey Scápola, Natalia Laube, Pablo Scholz, Pablo Sirvén, Pamela López, Paula Sabatés, Sandra Commisso, Silvina Lamazares, Tatiana Schapiro y Teresa Donato:

Mejor comedia

Una navidad de mierda.

Mejor drama o comedia dramática

Las hijas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mejor musical

Charlie y la fábrica de chocolate.

Mejor unipersonal, espectáculo de humor, standup o formato alternativo

Suavecita (protagonizada por Camila Peralta).

Mejor obra de autoría nacional

Lo que el río hace, de María Marull y Paula Marull.

Mejor actriz de comedia

Verónica Llinás (Una navidad de mierda).

Mejor actor de comedia

Juan Pablo Geretto (Berlín Berlín).

Mejor actriz de drama o comedia dramática

Lorena Vega (Imprenteros y La vida extraordinaria).

Mejor actor de drama o comedia dramática

Roberto Peloni (El brote).

Mejor actriz en musical

Alejandra Radano (Company).

Mejor actor en musical

Agustín “Rada” Aristarán (Charlie y la fábrica de chocolate).

Mejor actriz de reparto

Lucía Adúriz Bravo (Berlín Berlín).

Mejor actor de reparto

Mariano Saborido (Lo que el río hace).

Mejor Dirección

Ariel del Mastro y Marcelo Caballero (Charlie y la Fábrica de Chocolate).

Mejor coreografía

Vanesa García Millán (Hairspray).

Mejor diseño de escenografía y/o audiovisual

Gonzalo Córdoba Estévez y Julieta Kompel (Desde el jardín).

Mejor diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje

Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray.

Mejor diseño de iluminación, sonido y/o música original

Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky.

Mejor producción

Preludio y RGB Entertainment (Rocky).

Favorito del público, Premio Pinti (voto del público)

Annie.

Premio a la Trayectoria

Moria Casán,

Guillermo Francella

Carlos Rottemberg