Los ganadores de la primera edición de los Premios Pinti

Con la conducción de Agustín "Rada" Aristarán, se realizó anoche en el Teatro Colón la entrega de los Premios Pinti, creados por AADET (Asociación de Empresarios Teatrales y Musicales), centrado en las figuras y los espectáculos de la cartelera porteña. Estos son los galardones que seleccionó un jurado integrado por Carlos Ulanovsky, Claudia Piñeiro, Cynthia Edul, Enrique Avogadro, Federico Irazábal, Fernando Bravo, Gabriela Radice, Hugo Paredero, Jorge Dubatti, Lucía Chiola Iannone, Marcela Coronel, Marcela Godoy, Marcelo Allasino, Marcelo Stiletano, Mercedes Méndez, Mey Scápola, Natalia Laube, Pablo Scholz, Pablo Sirvén, Pamela López, Paula Sabatés, Sandra Commisso, Silvina Lamazares, Tatiana Schapiro y Teresa Donato:
Mejor comedia
Una navidad de mierda.
Mejor drama o comedia dramática
Las hijas.
Mejor musical
Charlie y la fábrica de chocolate.
Mejor unipersonal, espectáculo de humor, standup o formato alternativo
Suavecita (protagonizada por Camila Peralta).
Mejor obra de autoría nacional
Lo que el río hace, de María Marull y Paula Marull.
Mejor actriz de comedia
Verónica Llinás (Una navidad de mierda).
Mejor actor de comedia
Juan Pablo Geretto (Berlín Berlín).
Mejor actriz de drama o comedia dramática
Lorena Vega (Imprenteros y La vida extraordinaria).
Mejor actor de drama o comedia dramática
Roberto Peloni (El brote).
Mejor actriz en musical
Alejandra Radano (Company).
Mejor actor en musical
Agustín “Rada” Aristarán (Charlie y la fábrica de chocolate).
Mejor actriz de reparto
Lucía Adúriz Bravo (Berlín Berlín).
Mejor actor de reparto
Mariano Saborido (Lo que el río hace).
Mejor Dirección
Ariel del Mastro y Marcelo Caballero (Charlie y la Fábrica de Chocolate).
Mejor coreografía
Vanesa García Millán (Hairspray).
Mejor diseño de escenografía y/o audiovisual
Gonzalo Córdoba Estévez y Julieta Kompel (Desde el jardín).
Mejor diseño de vestuario, caracterización y/o maquillaje
Gustavo Alderete para La Polilla (Vestuario) – Hairspray.
Mejor diseño de iluminación, sonido y/o música original
Mariano Demaría y Santiago Cámara (Iluminación) – Rocky.
Mejor producción
Preludio y RGB Entertainment (Rocky).
Favorito del público, Premio Pinti (voto del público)
Annie.
Premio a la Trayectoria
Moria Casán,
Guillermo Francella
Carlos Rottemberg