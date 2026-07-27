Los lazos de la amistad y la memoria en Somos 5: la puesta que desafía a la muerte a través del recuerdo

El vínculo entre amigos entrañables suele construirse sobre la base de un lenguaje propio, anécdotas compartidas y ritos que el tiempo no logra erosionar. Esa es la premisa de Somos 5, la obra que desembarca en la escena independiente bajo la dramaturgia de Rubén De la Torre, quien toma la dirección junto a Pablo Gorlero. La trama sigue a cuatro amigos que, tras la partida de Marito -el quinto integrante del grupo-, intentan cumplir su última voluntad: arrojar sus cenizas desde el muelle de Tigre donde compartieron toda la vida. Sin embargo, ante la negativa de la tía del difunto a entregar los restos y permitirles el acceso a la casa ribereña, el grupo emprende una serie de peripecias para homenajear su memoria a como dé lugar.

Uno de los encargados de componer a este grupo de sexagenarios es Néstor Caniglia, en una dinámica de equipo completada por Dana Basso, Ana Padilla y Javier Niklison. "Mi personaje se llama Paul, así como el otro personaje masculino se llama John. Es una historia que a mí me encanta, porque somos sexagenarios pero no es algo generacional, cualquiera lo puede tomar sensiblemente porque habla de la amistad, del amor, de las aventuras. Me parece que marca algo puntualmente en esta época histórica: retomar los afectos y la vida real concreta por sobre las estadísticas y las ideas extrañas que andan dando vueltas", reflexiona Caniglia sobre el motor de la pieza.

El proceso de ensayos sirvió para afianzar un tono interpretativo en el que la camaradería traspasó el texto. Para el actor, la convocatoria no sólo respondió a perfiles profesionales, sino a una afinidad humana decisiva para llevar a cabo la propuesta: "Cada uno de estos personajes cumple un rol en ese grupo de amigos de toda la vida, y parte del trabajo era ir encontrando cuáles eran esas características que los diferenciaban unos de otros y cómo se complementaban. Entre los cuatro actores, los dos directores y la asistencia, formamos un equipo donde lo que se cuenta en la obra lo vivimos en los ensayos. Se genera una cosa de absoluta confianza, encontrar gente buena y generosa en el momento de trabajar". Aquí la entrevista completa:

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Más allá de los disparatados que atraviesan los protagonistas, el texto propone un trasfondo profundo sobre el duelo y la permanencia de quienes fallecen en el recuerdo de sus seres queridos. "Ayer estaba pensando en eso. Cuánta gente que ya no está aquí, como se dice ahora, en este plano. La seguís pensando, recordando, te siguen sirviendo sus referencias. Eso es lo que pasa después de la muerte: siguen estando en nosotros. Pero además este canto a la amistad no está basado en la solemnidad, sino en que eran cuatro locos que hacían locuras y las siguen haciendo. Eso está buenísimo, que no se apaga a los 30 la aventura. Convive en nosotros el de ocho, el de 30 y el actual, conviven todos y no hay por qué apagarlos", afirma.

Un día atípico

La obra eligió un día y horario no tradicional dentro de la cartelera: los lunes a las 20 en El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960, CABA). Lejos de tomar la fecha como una desventaja, Caniglia entiende que la franja horaria resulta atractiva y convierte el inicio de la semana en un acontecimiento particular para el elenco y los espectadores. "Con los lunes pasa que hay espectáculos que funcionan muy bien, justamente porque hay gente que busca salir ese día. A mí en lo personal me motiva poder hacer la obra y me gusta la aventura. En un horario no habitual es maravilloso, porque yo de verdad lo vivo como una fiesta. En la previa a ir a una función me baño como si fuera a ir a una fiesta, me preparo para la fiesta aunque la obra sea muy dramática. Prepararme para una fiesta los lunes me parece extraordinario", finaliza



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