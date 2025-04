"Memorias de un Crepúsculo es una obra mágica y con misterio", dice su protagonista Alejandro Giles

Juan y Maguy se encuentran inesperadamente 25 años después de una aventura adolescente de una tarde. Ella tiene una exitosa carrera en los medios de comunicación; él es dueño de una pequeña empresa de jardinería. Juntos comienzan a idealizar su reencuentro fortuito, pero la renovada conexión se interrumpe cuando él revela los sórdidos detalles de un episodio ocurrido años atrás. Así dos almas solitarias intentan tener una segunda oportunidad. Un atardecer en la playa y un recuerdo que insiste en volver hasta el final de sus días. Así se presenta Memoria de un Crepúsculo, la obra de Stephen Belber, traducida por Cecilia Chiarandini y adaptada por Giles / Elordi, que se estrena este sábado 19 de abril a las 17.30 en El Tinglado (Mario Bravo 948, CABA), con la dirección de Merceditas Elordi.

Maguy y Juan están encarnados por Cecilia Chiarandini y Alejandro Giles. Aprovechamos la previa del estreno para conversar con el intérprete masculino sobre esta apuesta que apela a los sentimientos más profundos del espectador. "Este tipo de situaciones se están dando más a menudo en los últimos años, de armar una pareja con alguien que te quedó pendiente del pasado. La gente se vuelve a encontrar en algún momento, como si tomara la oportunidad de cerrar ciclos que quedaron pendientes. La vida está dura y la gente necesita encontrarse con con algo que le dé sentido, ganas de vivir; encontrarse con el amor en su expresión más genuina, que es la ternura", reveló Giles durante la charla que compartimos a continuación:

Para armar el personaje, Alejandro confesó que su método es ver primero "preguntándome qué me pasa a mí con lo que le sucede para ver dónde lo puedo entender. No para recurrir a mis cosas para actuar, no estoy de acuerdo con recurrir a la vida personal en el momento de actuar, pero sí en la preparación. Pensar adónde me lleva, de qué me habla la obra. Así que hice ese trabajo de ver desde dónde me sensibilizaba. Y la verdad es que la entiendo por todos lados. Principalmente porque soy una persona a la que le gusta cerrar ciclos, no quiero tener cuentas pendientes. También me gustan las oportunidades, para mí y para los demás, porque todos nos podemos equivocar. La obra está dirigida de forma muy hermosa por Merceditas y tiene un dispositivo escenográfico muy sencillo. Son como cajas que salen una dentro de la otra y así se crea el mar, un departamento, una cama... con la luz y la música de Braian Arévalo, que es muy buena. Es una obra mágica, que tiene misterio", anticipó.

En esta puesta, la escenografía y la iluminación son de Edgardo Aguilar y el vestuario de Crepúsculo. Sin dudas una obra de cámara que apelará a los recuerdos y la sensibilidad del espectador, y que entregará dos grandes interpretaciones. Las funciones son todos los sábados por la tarde, un horario muy disfrutable. Encontrá acá más info sobre las entradas.