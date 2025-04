Pasaporte: un musical joven sobre la transformación personal apoyado en la filosofía

El pasado lunes 7 de abril llegó a la cartelera porteña un nuevo musical, Pasaporte. Es una propuesta original de Nicolás Alan Medina y Delfina Jorge, autores y directores, con música compuesta especialmente por Facundo Cicciu que combina filosofía, humor y una historia de transformación personal. La obra presenta la vida de Lila Blanco, una chica que está a punto de cambiar de vida mudándose a Madrid pero, a 24 horas de tomar el vuelo, su pasaporte desaparece. En un torbellino de emociones, encuentros inesperados y reflexiones, Lila deberá decidir entre el pasado que la ata y el futuro que la espera. Apuntando a un viaje interno, a la exploración de las crisis existenciales, la identidad y el peso de las decisiones que toma cada uno. Con una puesta innovadora y un relato dinámico, se presenta todos los lunes a las 20.30 en el Teatro Picadilly (Avda. Corrientes 1524, CABA).

La dupla creativa de Pasaporte: Delfina Jorge y Nicolás Alan Medina.

"Somos todos de la misma generación -reveló Medina en una entrevista exclusiva- y un poco descreemos que esta idea de irse a vivir al exterior y encontrar una solución en otro lugar. Tenemos un montón de amigos que viven afuera y de repente uno quizás piensa en eso como solución. Muchas veces no lo es, los problemas personales viajan con uno. Puede ser que para muchos sea una buena experiencia y está buenísimo, pero no sé si es la soluciona las cosas. Cuando escribimos Pasaporte la pensamos de esa forma. La protagonista está convencida de que su única posibilidad de terminar su tesis, de avanzar en su vida y recibirse es irse al exterior. Lo que se pone en juego desde un principio, con esta idea de la filosofía, es que va a cumplir ese sueño para alejarse de los problemas que tiene acá, de la influencia familiar en todas las cosas que hace y de repente no encuentra el objeto más importante para viajar. ¿No lo encuentra porque realmente lo perdió o hay algo que entiende que todavía le falta resolver algo acá para poder hacer ese viaje?"

Con este planteo e interrogante comenzó la charla vía Zoom con Nicolás que reproducimos a continuación:



El rol protagónico de Pasaporte está a cargo de Rosario Cabrera Martínez, acompañada por Ignacio Vidiri, Florencia Róvere, Agos Becco, Fabio Aste, Francisca Pinheiro y Federico Heinrich. La puesta tiene escenografía de Giuliano Benedetti, diseño de luces de Leo Muñoz, producción ejecutiva es de Olivia Casado, la Stage Manager es Violeta Cárcova; la producción de Mayka Producciones y Producciones Tauro. Y además, como reveló Nicolás en la entrevista, contaron con la asesoría del filósofo Jero Maña. Un punto de partida diferente para un musical joven y muy actual. Encontrá acá más info sobre las entradas.