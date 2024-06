Q'Lokura: una carrera meteórica con el cuarteto que se consolida con shows sold out

Hace seis años Nicolás Sattler y Fernando “Chino” Herrera se cortaron solos, dejaron la banda en la que estaban y crearon su propio cuartetazo con Q'Lokura. A partir de ahí, con canciones entradoras, mucha garra y simpatía, comenzaron a ascender en el gusto popular y a hacerse conocidos por el gran público. Parte de ese resultado se debe, tal como comentó el Chino en una entrevista vía Zoom, a que están presentes en todo el proceso, casi obsesivamente: desde la grabación, la producción a la realización de los video clips y la interacción en las redes sociales.

Hablamos los dos en la previa de su show en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA), que serán el domingo 11 de agosto, y de regreso de una gira por España que los llevó a encontrarse con los argentinos que viven allí y también con muchos locales. Esta banda se consagró como una de las más populares y convocantes, afianzando el fenómeno del cuarteto cordobés entre el público porteño. Formada en 2018, Q`Lokura llegó rápidamente a la cima entre los grupos cuarteteros por la atracción y preferencia que generó en la gente con sus canciones. Además de las excelentes voces que tienen ambos protagonistas de la banda.

Como una máquina de hacer éxitos, se posicionaron liderando los ránkings radiales. Sus videos en YouTube generan millones de vistas y trascienden los límites de su propio género, siendo la banda que la gente elige a la hora de divertirse. Con Chino y Nico conversamos y esta fue la charla:

"Detrás de todo esto hay un laburo diario que es enorme: en redes, en el estudio, en lo musical, en el escenario, en los bailes -dijo el Chino durante la entrevista-. Mucho tienen que ver las últimas colaboraciones musicales, que nos han ayudado. Estamos bien metidos en todo, nos cuesta delegar. Pero estamos más grandes gracias a Dios tenemos nuestro grupo que responde a todo y podemos laburar cómodos". Hace unas semanas el dúo cordobés estrenó una reversión del tema Mil Preguntas junto a Luck Ra. La canción formaba parte del Cuarteto Session #3 que fue lanzado a fines de 2023.

Con tres discos ya editados (Anímate, Mala Conducta y Mundo Streaming 2020), sus shows son una fiesta que incluye más de 60 canciones, con un repertorio que va desde Ahora que te vas, Poliamor, Me inventaré, Falta Amor, 200 Copas, hasta hits como Yo era, Creo en mi, Maldita mentirosa o Ella no se enamora, entre otros. Hoy son una hermosa realidad que invita a moverse, cantar y disfrutar con ellos. No te los podés perder! Y se esepcula con que agreguen una fecha más al menos. Encontrá acá más info sobre las entradas.