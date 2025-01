Un ciclo de teatro recupera el humor y las tradiciones judías para el gran público

En este verano 2025, los miércoles a las 20 se instaló en el Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA) un ciclo de teatro, humor y música que revaloriza la identidad judía. Arrancó el pasado 8 de enero y seguirá hasta fines de marzo ofreciendo alternativamente cuatro propuestas diferentes que no son sólo para la colectividad sino que acercan una cultura muy arraigada en un sector de la población al gran público del verano. Así se ofrecen la consagrada La Bobe de Diego Licht, quien actúa junto a Irene Almus dirigidos por Gabi Goldberg (que estuvo el 8 de enero), Monólogos de la peluca, (hoy 15 de enero, 26 de febrero y 19 de marzo). La mujer del vestido verde (foto abajo, el 22 de enero), de Jorgelina Aruzzi con Dalia Elnecavé y dirección de Gloria Carrá; y Comedy Moishe (pero no tanto), que sube a escena 29 de enero, 19 de febrero y 12 de marzo a las 20 horas, a cargo de Gerardo Freideles, Maya Landesman y Fer Ende; Instrucciones para ser una Idishe Mame (5 de febrero) de Mirta Goldstein, con Silvia Kanter, y libro y dirección de Sebastián Kirszner; y La Papa (12 de febrero y 5 de marzo), basada en la historia de Natalia Jesica Slovediansky, quien además protagoniza junto a Mariana Álvarez, Alejandro Ezequiel Cohen, Hernán Mira y Sheila Saslavsky, dirigidos por Nicolás Salischiker y Slovediansky.

Particularmente, Monólogos de la Peluca es un show que presenta historias reales contadas con humor, a través de cuatro mujeres que con su impronta y energía conectan con el público desde la risa y la identificación. Aquí se plantean temáticas desde el día a día de una mujer: el trabajo, la pareja, la maternidad y la búsqueda de la propia identidad. Es una propuesta exclusiva para mujeres, diseñada con un propósito claro: impulsar a cada una a descubrir y expandir todas sus potencialidades, y darle humor a su cotidianidad. Con una energía femenina en su máximo esplendor, Monólogos busca empoderar y recordar la sociedad única que cada mujer tiene con Dios, todo desde la alegría, la risa y la inspiración. Las monologuistas son Yamila Silberman, Karina Skidelsky, Leíla Nahmod y Jana Lea Moreno.

Aprovechamos la cercanía a su primera presentación del 2025 para conversar con Yamila y que nos aclarara algunos de los misticismos que rodean a la mujer judía, algo fomentado desde la ficción porque el gran público no tiene acceso a esa realidad. Y esto fue lo que reveló con simpatía y sinceridad en una charla vía Zoom:

"Es un stand up desde el humor y la experiencia propia -reveló Yamila-. El lenguaje que usamos lo puede entender cualquier persona, judía o no, y como hablamos de cosas que nos atraviesan a todas la mujeres, es universal. Monólogos viene a romper con la creencia de que la mujer judía no busca su realización personal. Y viene a alinearse al verdadero lugar que tenemos, que es de voz, de reinado, de expansión, de busqueda de ese ser y de conexión espiritual. Cada una que sube al escenario tiene algo para contar y conectar con las espectadoras. Las cuatro somos muy distintas, dos estamos empelucadas como manda la tradición y las otras dos no".

Así que esta propuesta, puntualmente dentro del ciclo, puede resultar no sólo divertida sino enriquecedora e informativa. Valdrá la pena verlas y escucharlas. Encontrá acá más info sobre las entradas.