Verona plantea la gran pregunta: ¿qué hacemos con mamá?

En su segunda temporada, vuelve a la cartelera Verona, sobre un texto de Claudia Piñeiro que pone como escenario el 80 cumpleaños de la madre de cuatro hermanos. Durante la fiesta, los hijos (tres mujeres y un varón) se encuentran en el baño, escenario en el que se suscitarán conflictos, pasiones, miedos, prejuicios familiares, encuentros y desencuentros para la toma de decisiones difíciles, que modificarán el rumbo de esta familia.

La propuesta tiene dirección de Cristina Osses y un elenco conformado por Teresa Japas, Laura López, Mariana O'Neill y Nico Ancarola (que hace la voz en off en vivo). Sube a escena los domingos a las 20:30 horas en Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027, CABA). Tuvimos oportunidad de conversar con la directora, responsable de comandar el equipo de la puesta en escena, el que creó ese baño en el que todo sucede, y esto es lo que contó:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Es una obra que me atrapó desde la primera vez que la leí. Toca un tema muy particular: ¿quién se hace cargo de mamá? Es muy difícil no identificarse con esa parte -afirmó la directora durante la entrevista-. Otro tema presente es el que tiene que ver con las relaciones de las hermanas. Ahí está mi mirada como directora: no quise que corriera sangre entre ellas. Y en la puesta el baño era muy importante. Tenía que ser de una familia, y que lo usa una mujer que cumple 80 años, con el florerito y la radio. Quería que se lo viera muy bien aunque es un temón para el teatro independiente".

Justamente Cristina se apoyó en el diseño de escenografía es de José Escobar y su realización quedó en manos de Agustín Justo Yoshimoto. El vestuario es de Umbral Producciones. Te recordamos las funciones: domingos a las 20.30. Encontrá acá más info sobre las entradas.