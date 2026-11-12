Argentina le muestra al mundo que las religiones pueden convivir

Hay encuentros cuyo valor va más allá de las palabras que se pronuncian. El que vivimos ayer en el Palacio San Martín, con la presencia del Papa León XIV y representantes de distintas comunidades religiosas de la Argentina, fue uno de ellos.

En un salón con poco más de un centenar de personas se produjo una escena que no resulta habitual en muchos lugares del mundo: un Papa reunido, en un clima de cercanía y fraternidad, con dirigentes de distintas tradiciones religiosas.

Estuvieron presentes el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede; monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; Mauro Berenstein, director de la DAIA; Omar Massud, presidente del Centro Islámico, y el pastor Christian Hooft, presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas, junto a numerosos referentes de otras comunidades.

El encuentro fue organizado conjuntamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y la Conferencia Episcopal Argentina. La bienvenida estuvo a cargo del canciller Pablo Quirno, quien destacó el espíritu de convivencia que caracteriza a nuestro país. León XIV recogió esa realidad y nos invitó a profundizarla.





En su mensaje, el Papa señaló que la identidad argentina se fue formando a partir de los pueblos originarios y de las distintas corrientes inmigratorias que llegaron con sus culturas y sus creencias. En esa diversidad, recordó, aprendimos a trabajar juntos, formar familias y construir comunidades. Las religiones, dijo, no fueron motivo de división, sino punto de encuentro y compromiso con la sociedad.

También nos dejó una exhortación muy concreta: defender la vida, desde la concepción hasta su fin natural; cuidar el medioambiente; acompañar a quienes más lo necesitan, y trabajar por la justicia y la paz. Son compromisos que adquieren una fuerza particular cuando se expresan ante personas que profesamos distintas religiones y que, sin renunciar a nuestras convicciones, podemos encontrar objetivos comunes.

El diálogo no exige abandonar la propia identidad, sino aprender a encontrarnos desde ella"

Hubo en sus palabras una reflexión especialmente significativa sobre el papel de las religiones. León XIV dijo que, en la medida en que custodian la sabiduría de los pueblos, edifican la sociedad, educan las conciencias y nos liberan de los ídolos. Se detuvo en tres: el dominio, porque no somos el dios de los demás; la vanagloria, porque las cosas que poseemos no nos hacen divinos; y la guerra, porque uno solo es el Señor y juez de la historia.

El Papa también recordó a san Juan Pablo II y sus palabras pronunciadas en Asís en 2002: el impulso sincero de la oración no lleva a la contraposición ni al desprecio del otro, sino a un diálogo constructivo, en el que cada uno, sin relativismo ni sincretismo, toma mayor conciencia de su deber de dar testimonio y anunciar su fe. Es una idea central para quienes creemos que el diálogo no exige abandonar la propia identidad, sino aprender a encontrarnos desde ella.

Para quienes venimos trabajando desde hace años en el diálogo interreligioso, escuchar estas palabras tuvo un significado especial. Junto al rabino Daniel Goldman y al dirigente musulmán Omar Abboud fuimos parte de un camino que comenzó cuando Jorge Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires, nos alentó a convertir nuestros encuentros y nuestra amistad en un instituto dedicado al diálogo interreligioso. Así nació el Instituto de Diálogo Interreligioso.

En aquellos primeros años no era tan habitual ver a un sacerdote católico, un rabino y un dirigente musulmán compartiendo una actividad pública. Incluso dentro de nuestras propias comunidades había quienes no terminaban de comprender qué hacíamos juntos. Hoy, en cambio, resulta mucho más natural encontrar en un programa de televisión, una inauguración o una actividad institucional a representantes del judaísmo, del islam, de la Iglesia católica, de las iglesias evangélicas y de otras tradiciones religiosas.

Esa naturalidad es fruto de muchos años de trabajo, de conversaciones y de una amistad que fue creciendo sin que ninguno tuviera que renunciar a su identidad ni a sus convicciones. No quiere decir que no existan diferencias o dificultades. Quiere decir que aprendimos que esas diferencias no tienen por qué impedirnos trabajar juntos.

Creo que allí hay algo que la Argentina puede mostrarle al mundo. En un tiempo en el que las religiones son utilizadas muchas veces para justificar enfrentamientos y guerras, nuestro país puede ofrecer una experiencia distinta. Una convivencia que no está exenta de tensiones, pero que demuestra que es posible construir vínculos, compartir proyectos y comprometerse con el bien común desde tradiciones diferentes.

El encuentro terminó con un gesto sencillo y conmovedor. Un niño se acercó al Papa con una vela encendida y León XIV tomó de esa pequeña llama la luz para encender un cirio. Después compartimos un momento de silencio y oración por la paz.

Quizás esa imagen resuma buena parte de lo que vivimos. Cada uno llega con su propia luz, con su historia, sus creencias y su manera de acercarse a Dios. Pero podemos compartirla, ayudarnos a iluminar el camino y comprometernos juntos para que haya menos oscuridad en el mundo.

La Argentina tiene una experiencia que vale la pena cuidar. Y también una responsabilidad: demostrar que la convivencia entre las religiones es posible y que, cuando se construye desde el respeto y la fraternidad, las diferencias pueden convertirse en una riqueza para toda la sociedad.

*Sacerdote, presidente de la Fundación Pastoral Universitaria San Lucas; co-presidente Instituto del Diálogo Interreligioso.