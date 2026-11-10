Gustavo Beliz: "Al Papa hay que leerlo sin clericalismo"

En una nueva emisión de Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el exministro y miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Vaticano, Gustavo Beliz, analizó el impacto y el alcance de la visita del papa León XIV a la Argentina. El especialista destacó las definiciones del Sumo Pontífice sobre justicia social, corrupción y regulación global de la inteligencia artificial y advirtió que el mensaje papal debe interpretarse sin caer en usos partidarios ni clericalismos.

Gustavo Beliz es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), periodista y dirigente político. Fue ministro del Interior, asumió como uno de los ministros más jóvenes durante la presidencia de Carlos Menem entre 1992 y 1994, —cargo al que renunció por diferencias en torno a la reforma constitucional de 1994— y se desempeñó como ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos durante la presidencia de Néstor Kirchner entre 2003 y 2004. Trabajó durante más de quince años en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y regresó a la función pública para ejercer como secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación durante la administración de Alberto Fernández, entre 2019 y 2022. Actualmente es miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Vaticano e integra la comisión papal sobre inteligencia artificial. Ha escrito y editado más de una veintena de libros sobre políticas públicas, desarrollo económico, gobernabilidad y el impacto de la tecnología.

Buenos días, Gustavo, además colega periodista. No sé si faltó decir —se me pasó a mí— el cargo que vos hoy ocupás dentro de la Academia del Vaticano.

Sí, buenos días, Jorge, encantado de escucharte y de hablar contigo. Soy miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales del Vaticano y miembro de la comisión creada por el papa León XIV sobre inteligencia artificial, que está justamente trabajando en estos temas tecnológicos de gran importancia.

Primero, una reflexión general sobre la visita de León XIV en estos dos días y medio en la Argentina, ya que vos tenés, como ya se dijo, credenciales para hacer un análisis más fino que todos los demás. Te escuchamos con atención.

Antes que nada, creo que es una visita que está generando un impacto muy fuerte en la población y en el pueblo, de un modo muy espontáneo y muy significativo. Y creo que lo más importante de todo es el mensaje que está transmitiendo, muy en línea con Magnifica Humanitas, la encíclica que acaba de publicar en materia de inteligencia artificial, y también muy en línea con todo el magisterio social de la Iglesia, que tiene que ver con lo que también dijo en su momento, cuando visitó la Argentina, Juan Pablo II y lo que transmitió con mucha precisión también Francisco en múltiples ocasiones. Creo que la tarea principal va a ser una "tarea para el hogar" el día que parta de la Argentina el papa León XIV. Creo que está dejando una agenda muy relevante, muy significativa en términos de confluencia social, de amistad, de superar barreras de división y de apuntar a los principios básicos de desarrollo humano integral y de justicia social, que son los que vienen manifestándose con mucha precisión desde hace muchos años en la Doctrina Social de la Iglesia.

¿Y está bien leer políticamente lo que dice el Papa o está mal leer políticamente lo que dice el Papa?

Hay que leerlo sin clericalismo, en este sentido, Jorge. Yo creo que lo principal de lo que plantea en este caso el papa León XIV y lo que plantea la Doctrina Social de la Iglesia son principios muy importantes que luego el ámbito institucional, las instituciones, el ámbito político y el ámbito que tiene que ver con las diferentes instancias técnicas tienen que aterrizar a medidas específicas y concretas. No es rol de la Iglesia proponer medidas específicas ni planes específicos, pero sí tener grandes rumbos y grandes direcciones. Y por eso la responsabilidad de todo el cuerpo político tiene que ser no caer en un clericalismo que tantas veces el papa Francisco criticó: la mirada clerical de suponer que se pueden emplear los elementos de la Iglesia en un sentido o en otro desde el punto de vista partidario, político o sectorial.

El papa León XIV saludó desde el arzobispado de Córdoba frente a una marea de gente



Yo no sé si vos tuviste la misma impresión del fervor que genera el papa León XIV, y me hizo reflexionar: ¿por qué no vino Francisco? Si esto genera León, lo que hubiera generado si Francisco venía a la Argentina, ¿no? Y por momentos comentábamos ayer con un amigo común, con Gustavo González, cuánto en la mente de Francisco pudo haber estado lo que significó el regreso de Perón el 20 de junio allí en Ezeiza, donde los que estaban a favor y los que estaban en contra terminaron generando una situación desastrosa. En aquel momento, en junio del 73, Bergoglio comenzaba como superior provincial de los jesuitas con solo 36 años. No sé si a vos te generó la misma reflexión viendo a León aquí sobre lo que hubiera podido ser si Francisco hubiese venido a la Argentina.

No, la presencia de Francisco lamentablemente no pudo realizarse porque al final de su vida tuvo estos problemas de salud, pero yo estoy convencido de que él en última instancia tenía la intención cierta de visitar el país. Lamentablemente la salud no lo acompañó y no pudo concretarlo, pero había dado pasos conducentes a esa realidad y a ese enorme anhelo del pueblo argentino. A mí, vos sabés, Jorge, también me tocó vivir como periodista la presencia y la visita de Juan Pablo II: lo acompañé en toda la gira que hizo en la Argentina en el año 1987 —no en la del 82, que fue muy breve, en plena guerra de Malvinas, sino en la del 87, que fue una visita de Estado—. Y también las multitudes que movilizó fueron impresionantes. En ese momento estaba también el gran debate entre el movimiento obrero y el enfrentamiento que tenía con el gobierno, pero se manejó con mucha cordura y sensatez la visita. Con lo cual, yo creo que lamentablemente no le dio el tiempo biológico ni su salud al papa Francisco para concretar ese sueño, pero ahora por suerte lo tenemos al papa León XIV, que está también expresando este anhelo irredento de unidad y de principios que el papa Juan Pablo II repitió también muchísimo: esto de que la economía tiene que estar al servicio del ser humano y no inversamente. Lo ha repetido con mucha precisión en varios casos. Y otra cosa que creo que no ha sido suficientemente destacada de esta visita del papa León XIV es su vocación por la Patria Grande de América Latina. Estas palabras, estos conceptos y esta presencia del papa León XIV tienen que ser vistos bajo el prisma de la Patria Grande de América Latina. Él en Uruguay ha tenido definiciones también muy precisas: el otro día manifestó algo que para mí es central, que plantea que en cuanto a las reglas, las regulaciones y las instituciones en materia del mundo digital —y más particularmente la inteligencia artificial— no alcanza con la voluntad de un solo país, porque son reglas transfronterizas que requieren mecanismos de cooperación. Incluso citó algunos ejemplos de lo que dio la Argentina con Brasil como cooperación en pueblos cercanos cuando fue el momento de frenar la carrera nuclear, ¿no? Argentina y Brasil tenían un desarrollo nuclear muy importante y firmaron uno de los primeros acuerdos bilaterales de control recíproco en materia del desarrollo nuclear para la paz; de hecho, ha habido importantes avances en materia de medicina nuclear y de cooperación. Creo que es un buen antecedente porque hoy día la inteligencia artificial requiere regularse de manera transfronteriza, y no en vano se menciona la importancia y la necesidad de equiparar algún tipo de institución global, como la que hoy rige en materia de energía atómica, en materia de inteligencia artificial. Y esto el papa León XIV lo ha mencionado cuando habla de multilateralismo, cuando habla de la necesidad de recrear instituciones globales y multilaterales rescatando el concepto de diplomacia y rescatando el concepto de negociación, que también es un elemento por demás importante. Pero chequeando y revisando los mensajes de los papas, tanto los de Juan Pablo II como los de León, es impresionante la cantidad de similitudes que existen aun en tiempos tecnológicos tan diferentes, que revelan de alguna manera que los valores pendientes en la Argentina siguen siendo los mismos, ¿no? Y que tienen que fructificar, insisto, el día después de esta histórica visita.

Gustavo, vos contabas entonces que acompañaste como periodista todo aquel viaje de Juan Pablo II en el 87, cuando estaban los famosos trece paros generales de Saúl Ubaldini y una tensión entre el gobierno de Raúl Alfonsín y la CGT de entonces —que era inclusive más que hoy, podríamos decir un tercio de la columna vertebral del peronismo, o sea, con una participación partidaria opositora al gobierno, incluso institucional, para decirlo de alguna manera—. No le vino bien a Alfonsín y al radicalismo electoralmente el viaje de Juan Pablo II: de hecho, dos años después pierde las elecciones y, habiendo sido adelantadas, se tuvo que ir antes del poder. Ese componente que vos decís —que se ven continuidades entre aquel discurso que tenía que ver con el mundo del trabajo y la representación sindical y hoy, casi cuarenta años después, con papas muy distintos—, ¿puede también tener un paralelismo en las consecuencias electorales que deje la visita del Papa, así como fue en el caso de Juan Pablo II para Alfonsín, en este caso para Milei?

No, yo creo que es prematuro hablar de temas electorales en este momento, Jorge. Yo creo que la visita del Papa está dirigida no solo a lo que podríamos llamar el espectro político —porque lo político es muy amplio—, sino que está dirigida sobre todo a las personas, y también a las personas que ocupan una responsabilidad determinada en la vida dirigencial. No en vano el Papa mencionó el tema de la corrupción —lo mencionó varias veces en su discurso en el Palacio Libertad, lo mencionó muy enfáticamente hablando del crimen organizado y como una tarea que involucra a América Latina— y lo mencionó también en otra palabra que dijo ayer, que es la palabra "avaricia", que es una nueva y lamentable expresión y enfermedad del pecado estructural que se da muchas veces en el ámbito económico cuando no se distribuyen adecuadamente los frutos del trabajo. Ahí hay una agenda pendiente. Yo insisto en que no creo que sea una agenda que pueda ser apropiada por un sector partidario —creo que sería un error grave que pretenda ser apropiada—; me parece que es una agenda amplia que requiere, antes que nada, apuntar a un fuerte examen de conciencia de toda la dirigencia argentina en el ámbito de sus correspondientes responsabilidades: qué tienen que cambiar, qué tienen que modificar o, al contrario, en qué tienen que perseverar para que el país pueda salir adelante. Creo que sería equivocado atribuirle una determinada dimensión electoral en este momento, que es además una fiesta extraordinaria donde a mí me ha tocado ver la cara de muchísima gente y la alegría. La gente no está pensando hoy de ninguna manera en lo electoral, sino que está expresando una alegría inmensa que arranca desde el fondo del corazón y de la vida espiritual, que tiene y requiere, sí, un momento de mucha paz y de mucha pacificación para la Argentina.

Gustavo Beliz, muchas gracias. Te mandamos un abrazo fraterno y esperamos verte pronto por aquí.

Sí, un gran gusto, Jorge, como siempre. Un día los visito. Un gran abrazo y muchas gracias por la oportunidad.

LP