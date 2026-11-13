Esta vez el león vino con un mensaje sagrado

La visita del Papa León XIV por nuestro país tuvo un capítulo especial dedicado a los jóvenes. El Sumo Pontífice de la Iglesia Católica dirigió un mensaje el martes 10 de noviembre por la noche en el Monumento de los Españoles, en Palermo, Buenos Aires.

Luego de su agradecimiento por la bienvenida y la alegría de compartir con tantos jóvenes, el discurso del Santo Padre se centró en una comparación bíblica, entre “el fuego purificador de Dios” que nos impulsa a amar (Lc 12, 49) y el relato de Babilonia del Libro del profeta Daniel.

El Papa nos introduce a la historia del Libro de Daniel: “nos cuenta la historia de tres jóvenes: Ananías, Azarías y Misael. Vivían desterrados en aquella tierra, donde aprendieron otra lengua, recibieron nuevos nombres y encontraron un lugar en la administración del reino. Tenían un futuro por delante. Hasta que llegó el día de elegir a quién entregarían su corazón. El rey Nabucodonosor había levantado una inmensa estatua de oro y ordenó que todos se postraran ante ella. Quien no lo hiciera sería arrojado a un horno encendido.”Con este relato lo primero que destaca el Papa es la valentía de los tres jóvenes.

Sabían que sus vidas estaban en peligro, ya que no aceptaban adorar al ídolo que representaba la estatua, pero estaban convencidos de que la verdadera felicidad solo podía ser encontrada en Dios.

Luego, realiza otra comparación con los ídolos de nuestro tiempo: “Queridos amigos, también hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer.” Y citando a San Agustín: “Hoy estoy de pie”, el Papa alentó a los jóvenes a permanecer de pie ante los ídolos que pretenden darnos vida y solo buscan robarnos la libertad como don de Dios, así como también animóa levantarse a aquellos jóvenes y personas que han caído ante estas formas de esclavitud.

Luego recordó las palabras de su predecesor, el Papa Francisco, pronunciadas en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023, su famoso «todos, todos, todos» e, inspirado en ellas, el Papa León explicó lo que es vivir como discípulo de Jesús: “todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo.”

Con el “todos hacia Cristo” el Papa enfatizó la idea de que nadie debe creer que no tiene un lugar en la Iglesia, sino que Cristo llama a todos, tal y como son, sin importar nuestra realidad de vida, así como también cargando nuestra historia, a veces llena de heridas y de asuntos sin resolver: “Y a ti, que crees que ya es demasiado tarde para comenzar de nuevo, quisiera decirte: ¡bienvenido! Sin importar quién seas o qué hayas hecho, Jesucristo te conoce, Jesucristo te ama y quiere que estés cerca de Él.”El Papa cerró esta primera idea pidiendo que las parroquias sean comunidades de siempre puertas abiertas, tal y como lo pidió tantas veces el querido Papa Francisco.

Para explicar el “Todos con Cristo” León XIV retomó el relato bíblico de Babilonia, destacando que el rey Nabucodonosor, confiado en que los tres hombres morirían inevitablemente entre las llamas, vio, seguramente para su sorpresa, cuatro hombres en el fuego: “El Señor había enviado a su ángel para protegerlos. ¡Los habían arrojado atados y ahora caminaban libres! El rey los había condenado al fuego, pero Dios no los abandonó”, explicando que, así como Dios no abandonó a los tres jóvenes, Dios no abandonó a la humanidad, afirmando que el Hijo de Dios se hizo hombre y murió en la cruz por nuestros pecados, librándonos de la muerte.



Con la Resurrección Jesús adquiere una nuevavida y desea compartirla con nosotros, así como también lo expresó Francisco: “Cristo vive y te quiere vivo”.



Para cerrar esta segunda idea el Papa León expresó: “Cristo nos ama como somos, pero su amor es demasiado grande para dejarnos prisioneros del pecado, de aquello que nos destruye. El fuego que Él vino a traer tiene fuerza para romper nuestras ataduras y devolvernos la libertad para amar… ¡Déjense transformar por Cristo!”

Y finalmente, el “Todos como Cristo”, evoca algo sencillo, pero esencial para el cristiano: vivir como Jesús lo hizo. El Papa destacó algo del relato del profeta Daniel que lo conmovió: “En medio del horno, los tres jóvenes comenzaron a cantar. Invitaron a los cielos y a las estrellas, a las montañas, los ríos y todos los seres vivos a bendecir al Señor. Incluso dijeron: «Fuego y calor, bendecid al Señor»” (3,66). Con esta imagen el Papa exhortó a ser como los tres jóvenes que animaban a toda la creación a bendecir al Señor con y en nuestra propia vida:“Quizá hoy podríamos cantar: Arte y cultura, bendecid al Señor. Juegos y deportes, bendecid al Señor. Ciencia y tecnología, bendecid al Señor. Redes y pantallas, bendecid al Señor. Música y fútbol, bendecid al Señor!”.

Su Santidad cerró este encuentro recordando la segunda parte del lema de su visita apostólica: “Vayan y anuncien” y agregó: “Dentro de poco bendeciré la cruz que recorrerá sus comunidades. Que, al pasar esa cruz de unas manos a otras, pase también de un corazón a otro el fuego del amor de Cristo. Que Nuestra Señora de Luján los acompañe y los guíe siempre por este camino: ¡todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo! ¡Vayan y anuncien!”.

Para algunos jóvenes, la figura del Papa León XIV les es indiferente. Para otros, que han seguido de cerca sus palabras y gestos en estos días que visita nuestra Argentina, destacan su compromiso con la justicia social, la defensa de los derechos de las personas y su oposición a las distintas formas de exclusión y pobreza.

En un mundo cada vez más convulsionado donde los jóvenes y adolescentes presentan grandes dificultades para encontrar el rumbo de sus vidas y son envueltos en la superficialidad e inmediatez de las cosas las palabras del Santo Padre vienen a marcar un norte. Y ese norte es Cristo, quien, con su vida, devuelve el sentido a las nuestras.

*Profesor en Ciencias sagradas y Filosofía (Instituto del Profesorado Espíritu Santo)

MM