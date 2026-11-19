Las recientes movilizaciones que han sacudido a varios países de Europa (con epicentros notables en Francia, Bélgica, Italia y Albania) reflejan una profunda crisis de descontento social, impulsada por el deterioro del costo de vida, la crisis habitacional y el malestar de franjas juveniles y estudiantiles.

Sin embargo, el desarrollo de estas protestas ha puesto en evidencia una escalada preocupante de violencia urbana y desborde institucional:

•Tácticas de guerrilla urbana: Las autoridades europeas y diversos análisis de seguridad han señalado la participación activa de facciones radicalizadas de ultraizquierda, colectivos anarquistas y sectores que suelen infiltrarse o capitalizar las movilizaciones, muchas de ellas legítimas, para promover la confrontación directa con las fuerzas del orden.

•Comportamiento destructivo y logística de violencia: Lejos de la protesta pacífica, se han generado episodios sistemáticos de vandalismo coordinado: uso de pirotecnia de gran potencia (morteros), erección de barricadas, incendios intencionales de mobiliario urbano e instituciones, y saqueos a comercios. •Respuesta estatal: Ante la magnitud de los disturbios, que han dejado cientos de detenidos y numerosos policías heridos, los gobiernos de diversos países se han visto obligados a endurecer los operativos de seguridad, desplegar refuerzos militares y evaluar medidas excepcionales para contener el vandalismo y recuperar el orden público.

Este fenómeno pone de relieve el desafío crítico al que se enfrentan las democracias para canalizar el malestar económico y social de las nuevas generaciones sin permitir que derive en la destrucción del espacio público y la seguridad ciudadana.

En los últimos años, el escenario global ha presenciado una notable intensificación de la protesta social. Sin embargo, más allá de la heterogeneidad de los detonantes —el costo de vida, la crisis habitacional o las reformas presupuestarias—, se observa un patrón recurrente en el modus operandi de los movimientos de calle: la rápida transición desde demandas sectoriales pacíficas hacia episodios de violencia colectiva, destrucción de la propiedad pública y privada, y desatención de los marcos normativos democráticos.

Esta dinámica vulnera de forma directa los derechos fundamentales de la ciudadanía pacífica, erosiona la legitimidad de las instituciones representativas y desafía el orden constitucional democrático.

Cooptación simbólica

Uno de los rasgos más llamativos de las movilizaciones es la rápida homogenización de símbolos y consignas que poco o nada pueden guardar relación directa con el objeto primario de la protesta.

La defensa de la universidad pública, o los derechos de minorías, asi como reivindicaciones laborales o el malestar juvenil son cooptados por causas geopolíticas muchas veces ajenas, presentadas bajo el pretexto de la "defensa de los más vulnerables".

Un ejemplo paradigmático es la proliferación de la simbología palestina y consignas antisionistas en marchas estudiantiles o gremiales en Occidente, bajo la cobertura de la solidaridad internacionalista, donde se articulan discursos de odio, negación del Estado de Israel e incitación a la agresión contra comunidades judías.

Esta dinámica evidencia una marcada asimetría narrativa: se omite el análisis del contexto geopolítico amplio —donde un país de solo 10 millones de habitantes, Israel, enfrenta la hostilidad explícita de coaliciones e ideologías regionales que promueven la destrucción de su Estado - con lemas que cruzan el límite del debate político y derivan en retórica antisemita y legitimación del terrorismo jihadista.

El rol de los medios de comunicación

El tratamiento mediático juega un rol determinante en la incentivación y legitimación del comportamiento de masas destructivo.

Coberturas de prensa redactadas desde marcos de corrección política o sensacionalismo comercial matizan los actos vandálicos, presentándolos bajo eufemismos como "activismo fervoroso" o "expresión del descontento juvenil". Esta narrativa diluye la responsabilidad penal de los actos delictivos.

En este contexto, la masa violenta busca la atención del foco mediático. Cuanto mayor es el nivel de destrucción o confrontación con las fuerzas de seguridad, mayor es la cobertura periodística obtenida, lo que genera un circuito de retroalimentación donde la prensa actúa involuntariamente (o por sesgo) como incentivo para la escalada de violencia.

Impacto en la convivencia ciudadana y la propiedad

Las consecuencias inmediatas de esta modalidad de protesta radicalizada afectan directamente el tejido social y la economía urbana:

•Secuestro del espacio público: El bloqueo sistemático de vías públicas de comunicación atenta contra el derecho fundamental a la libre circulación, paralizando el transporte y el desarrollo cotidiano de las ciudades. •Afectación a la propiedad pública y privada: El vandalismo contra comercios, instituciones públicas y bienes particulares genera costos económicos sustanciales que recaen sobre los contribuyentes y comerciantes locales. •Clima de temor e inseguridad: La normalización del desorden urbano degrada la calidad de vida de los habitantes, instalando un estado de aprensión generalizada donde la ley y el orden parecen suspendidos en beneficio de la multitud radicalizada.

El caso argentino

Este fenómeno de masificación, irracionalidad y radicalización no es exclusivo del escenario europeo y encuentra un claro correlato en la dinámica sociopolítica de la Argentina.

Los reclamos universitarios —presentados inicialmente como la legítima defensa de la educación pública y presupuestaria— han sido progresivamente tomados por sectores políticos opuestos al gobierno electo democráticamente.

Esta cooptación se manifiesta en metodologías como la toma sistemática de facultades, el bloqueo de instalaciones y la interrupción del dictado de clases, medidas que vulneran el derecho a estudiar de las mayorías y degradan el funcionamiento institucional de las casas de altos estudios.

De manera análoga, sectores sindicales radicalizados o los llamados “movimientos sociales” instrumentan la protesta corporativa no como un canal de negociación paritaria o laboral, sino como una herramienta de obstrucción sistemática cuya intencionalidad de fondo es deslegitimar o desestabilizar la gestión del Poder Ejecutivo, verbalizada incluso con alegatos directamente destituyentes.

Esta estrategia de presión en las calles se ve acompañada y convalidada por sectores de la oposición parlamentaria (diputados y senadores) que, lejos de canalizar el conflicto por las vías republicanas correspondientes, legitiman el desorden urbano y cuestionan de forma explícita o tácita la autoridad constituida.

En síntesis. La protesta transiciona así, desde el ejercicio de un derecho, aparentemente legítimo, hacia una praxis destructiva y destituyente que toma como rehén la vida cotidiana de las ciudades y la institucionalidad democrática.

Le cabe a los gobiernos de turno, tal como ya se pudo avanzar (parcialmente) en los últimos tiempos en el área de la Ciudad de Buenos Aires, disponer todos los mecanismos legales y operativos para que los derechos de la mayoría ciudadana pacífica puedan ser ejercidos en plenitud, ante el avance de los violentos.