Una pausa para volver a escucharnos

La reciente visita del papa León XIV nos invitó a reflexionar y a escribir una nueva página de la historia argentina, en la que la intolerancia, la falta de diálogo y la ausencia de búsqueda de consensos no pueden ser argumento para dejar de construir los cimientos de una república con instituciones fuertes, donde la convivencia pacífica y democrática sea el recurso que permita construir el bien común.

Como sostuvo Su Santidad: “… así como la corrupción dañan la convivencia, alimentan la violencia y desvían recursos necesarios para el bien común. Frente a estas realidades son indispensables la acción coordinada entre los Estados y la solidez de las instituciones. Esa solidez depende también de la integridad personal de quienes han recibido la responsabilidad de gobernar, pues la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones (cf. S. Juan Pablo II, Exhort. ap. postsin. Ecclesia in America, 23 y 60)”.

Misa del Papa León en la Basílica de Luján | Crédito: Juan Obregon

En sus distintas intervenciones destacó la importancia de la historia y de las instituciones, y cómo estas se sostienen a partir del diálogo y del respeto al otro, con el disenso como herramienta de construcción política y como parte de la libertad de expresar nuestras propias convicciones. Decía: “La historia enseña cuánto puede crecer un pueblo cuando sus diferencias se convierten en ocasión de diálogo y encuentro. Por eso, la democracia pertenece también a esa herencia que debe ser custodiada. Elegir a los propios gobernantes mediante el sufragio, participar en la vida pública, expresar con libertad las propias convicciones, confiar en la ley y reconocer en las instituciones un espacio común son bienes que se afianzan con el tiempo y que cada generación está llamada a cuidar y fortalecer”.

Desde 1983, cuando los argentinos recuperamos la democracia de manera estable, hicimos un recorrido con idas y vueltas que dejó muchas huellas. La sociedad fue caminando hacia la crispación y hacia la falta de respeto por el que piensa distinto. Perdimos la capacidad de escuchar, solo nos permitimos gritar y debilitamos la vida institucional. Como bien dijo el Papa: “La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta a un compatriota con quien se comparte un mismo destino”.

Estos días, en los que vivimos con alegría la visita de León XIV, nos permitieron hacer una pausa y reconocernos unos con otros. Sabemos que somos una sociedad con valores, con esperanza y con un destino común, que todavía sabe y puede escucharse. Tenemos una oportunidad única de reescribir la historia en democracia, con diálogo y con la búsqueda perseverante de acuerdos que nos permitan alcanzar ese preciado bien común.

*Abogado.