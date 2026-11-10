Palabras de Cristo para un gobierno de necios

El Papa es, sin duda, una figura de magnitud para el mundo. Como jefe y pastor de la Iglesia, su dimensión moral es enorme. Nadie dudaría en afirmar que ejerce el mayor liderazgo moral del mundo.

León XIV ha llegado a la Argentina como parte de su labor pastoral. Su visita es parte de un periplo que se inició en Uruguay y terminará en Perú, un país cuyas injusticias conoce bien.

De Francisco en adelante la Iglesia tomó un rumbo que claramente expresó su preocupación por moralizarla, por denunciar las malas prácticas del capitalismo que promueve desigualdad social, por ponerse al lado de los marginados y excluidos y por poner en valor el respeto a la diversidad en sociedades democráticas.

Su sucesor viene demostrando que no quiere alejarse de la senda que delineó Francisco y que permitió que muchos volviéramos a creer en la Iglesia. Empezamos a ver que la Iglesia castigaba a los pederastas y a los que se enriquecían usando sotanas. Observamos como denunciaba políticas segregacionistas y se preocupaba por los desplazados. Oímos casi con asombro como denunciaba un sistema económico que favorecía la más cruel concentración del ingreso.

Las diferencias irreconciliables entre la economía del Papa y la de Javier Milei

La vocación de Trump de adueñarse de Occidente logró convocar a minúsculos políticos. Son los Ayuso y los Abascal en España, los Orbán en Hungría, los Bolsonaro en Brasil, los de la Espriella en Colombia, los Noboa en Ecuador, los Peña en Paraguay y los Milei en Argentina. Todos se ubicaron a la extrema derecha del escenario político como cruzados llamados a defender un imperio cuya decadencia es evidente. Todos convalidaron y aplaudieron el genocidio de Gaza y la persecución al pueblo palestino para congraciarse con su “líder”.

Tanto trabajó el trumpismo para “derechizar” la sociedad, que repentinamente la Iglesia (que sólo volvió a pregonar los valores que durante más de veinte siglos siguieron millones de fieles) fue visualizada a la izquierda del escenario político. Argentina fue testigo de tan insólitas consecuencias. Lo vio cuando Milei calificó a Francisco como “el representante del maligno en la tierra”, cuando aseguró que “la justicia social no existe” o cuando su “maestro”, en un estadio repleto de gente que lo aplaudía, reclamó que Argentina rompiera relaciones diplomáticas con el Vaticano.

León XIV, que carga en sus espaldas una enorme vida de compromiso, llegó a Argentina con el discurso cristiano que enarbola los valores impuestos por la doctrina social de la Iglesia.

Habló del significado de la vida, de la importancia de la familia, de la necesidad de recuperar la paz, de humanizar a la economía en pos de la justicia social, de acabar con la corrupción, de atender a los más débiles (los pobres y minusválidos), de no olvidar el deber que tenemos de cuidar a nuestros viejos, de respetarnos en la diversidad moderando las palabras y de valorizar la educación y el desarrollo de la ciencia.

El Papa y el anti-Papa

Su prédica moral fue maravillosa. Contundente. Ninguna persona de bien, cualquiera sea su religión, puede estar en desacuerdo con lo que ha dicho. Su conducta fue consecuente con sus palabras: la visita al Cotolengo de Don Orione expresa en hechos su atención a los necesitados.

Pero ocurre que ese discurso, claramente espiritual y moralizador, se vuelve revolucionario en este país donde gobierna un sujeto que maltrata e insulta al que disiente, que se vanagloria deshumanizando una economía que cierra treinta y tres empresas por día, que se desentiende del desempleo que causa, que restringe recursos para la salud pública, la educación y la ciencia y tecnología y condena al desamparo a discapacitados y ancianos.

Cuando se escucha una voz como la de León XIV y se la compara con la realidad de quienes la oyen, es imposible no hacer aquella disquisición. Por eso muchos afirman que el Papa increpó directamente al presidente (tienen razón para sentirlo) mientras otros entienden que fue un mensaje pastoril propio del jefe de la Iglesia (y también encontrarán argumentos para así afirmarlo).

Estados Unidos volvió

Hagamos un ejercicio. Supongamos que Francisco hubiera venido a Argentina y hubiera pronunciado un discurso semejante al que pronunció quien lo sucedió en el trono de Pedro. Los grandes medios de comunicación hubieran calificado aquellas palabras como “peronistas”. Los peronistas hubiéramos sentido que hablaba uno de los nuestros. Eso solo puede ocurrir en una sociedad polarizada como es la sociedad que conformamos. En esas sociedades la posibilidad de reflexionar parece acotarse.

Aún así, tengo la convicción de que la inmensa mayoría de quienes habitamos esta Patria, somos hombres y mujeres que entendimos muy bien el mensaje papal. Mal que le pese a alguno, nos mostró el horizonte que debemos alcanzar (una sociedad democrática e igualitaria) y al hacerlo ha dejado al descubierto la aguda miserabilidad de quienes nos gobiernan.

Mañana León XIV seguirá viaje por Latinoamérica y en nuestras conciencias retumbará su mensaje. Tal vez su voz nos despierte del letargo en el que hoy vivimos.