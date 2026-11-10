Visita del papa León XIV a Córdoba: Jairo cantó el Ave María y fue un pico de emoción en la previa de la misa

Jairo fue uno de los protagonistas de la previa de la misa que el papa León XIV celebró este martes en Córdoba . Ante miles de peregrinos que esperaban su llegada en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), el cantante cordobés ofreció un repertorio que combinaba canciones religiosas y clásicos del folklore argentino. El momento más emotivo llegó sobre el final de su presentación, cuando interpretó el “Ave María”.

El artista, oriundo de Cruz del Eje, subió al escenario cerca de las 8.15, acompañado por su hijo Yaco González en percusión y Matías Martino en piano. Miles de fieles habían pasado la noche en el predio a la espera de uno de los acontecimientos centrales de la visita papal a la provincia, y encontraron en la música una forma de acompañar la vigilia.

Jairo abrió su presentación con “El Credo”, una composición del cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy que integra la Misa Campesina Nicaragüense, estrenada en 1977. La canción marcó el tono religioso del encuentro, que luego dio paso a un recorrido por distintas expresiones de la música popular argentina.

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El repertorio incluyó “Los peregrinos”, una composición propia; “Carpintería José”; “Milonga del trovador”, de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer; “Piedra y camino”, de Atahualpa Yupanqui, y “Oración del remanso”, de Jorge Fandermole.

Pasadas las 8.40, Jairo hizo una pausa para dirigirse a los presentes. “Es una gran felicidad estar con el Papa, una canción de esperanza, conocen la letra, les pido que la cantemos todos”, expresó antes de comenzar a interpretar “Zamba de mi esperanza”. La multitud acompañó el momento mientras crecía la expectativa por la llegada de León XIV.

El cierre llegó pocos minutos antes de las 9, cuando el artista entonó el “Ave María” acompañado por el piano. Con los peregrinos reunidos frente al escenario y el altar minutos donde después se desarrollaría la misa en el la explanada de la Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín".

Con respecto a la agenda del Sumo Pontífice, tras un cargado primer día, León XIV partió este lunes a las 7:30 desde la Ciudad de Buenos Aires en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Y piso territorio cordobés alrededor de las 9, donde fue recibido en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella por el gobernador Martín Llaryora .

La bienvenida para León XIV en la provincia también conto con una presentación musical a carga del coro de adolescentes del Instituto Superior de Educación Artístico Musical Domingo Zipoli.

Para las 16:55 terminarán las actividades en la provincia de Córdoba y la comitiva papal abordará el vuelo de regreso hacia la Capital Federal, aterrizando a las 18:10 en el Aeroparque Jorge Newbery para cerrar la jornada en territorio porteño. En paralelo, se realizará una masiva vigilia juvenil a las 20:15 en el Monumento de los Españoles.

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