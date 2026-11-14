Con Bullrich en rebeldía, el Gobierno corre contra el reloj

Al Gobierno se le acortan los tiempos. Con apenas dos semanas de sesiones ordinarias por delante y la convocatoria a extraordinarias ya en carpeta, la Casa Rosada ingresa en un estrecho desfiladero en el que deberá maniobrar sobre una feroz interna con la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, que desafía abiertamente a los Milei, y al mismo tiempo ser efectiva en la construcción de los acuerdos políticos que le permitan sostener su agenda legislativa. Tarea que tiene encomend ada Diego Santilli, quien además de jefe de Gabinete hace las veces de ministro político..

No se trata sólo de una cuestión de calendario. El oficialismo necesita mostrar gobernabilidad frente a los mercados y dar señales de que el rumbo permanece inalterable, aun cuando la inflación de octubre volvió a recalentarse (IPC de 2,2%), el riesgo país se estaciona en la franja de los 800 puntos y la actividad muestra niveles cada vez más bajos, con una economía que ingresó en una recesión técnica. En Balcarce 50 insisten en que nada de eso altera el horizonte, que es marchar hacia el año electoral en el que Javier Milei buscará revalidar sus cuatro años de gestión. Aun después de los potentes mensajes de León XIV, que predicó austeridad y dejó a la intemperie las políticas del Gobierno.

El frente interno es, por estas horas, el más ruidoso. Mientras el Sumo Pontífice se despedía en Luján, el Presidente compartió en Instagram una frase que en la Casa Rosada nadie dudó en dirigir a Bullrich. “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”, decía el mensaje.

La respuesta de la senadora, según publicó Clarín, fue tan breve como amenazante: “Que me corran, pero no les sale ni una ley más”. No fue el unico gesto, la senadora también se reunió con el economista Ricardo Arriazu, uno de los más escuchados por el Presidente. En el karinismo reconocen que exploran reemplazarla al frente de la bancada por la neuquina Nadia Márquez, aunque el camino asoma sinuoso. En el entorno de la exministra replican: “Mientras seamos 12 apóstoles vamos a seguir diciendo lo que pensamos”.

El propio Milei, sin embargo, da señales ambiguas. El jueves por la noche le puso “me gusta” a un posteo de la cuenta cercana al ecosistema digital de Santiago Caputo (“El Oráculo de Trenque Lauquen”) que sostenía que quienes militan la ruptura de Bullrich con el Gobierno, los Menem entre ellos, saben que la fórmula Milei-Bullrich “te puede ganar en primera vuelta”.

Entre los libertarios, el gesto presidencial se leyó como una validación. Horas antes, Martín Menem había apurado a la senadora en diálogo con Radio Mitre al reclamar que la suspensión de las PASO obtenga media sanción “en las próximas dos semanas”. Bullrich, que se dio “marzo o abril” para definir si compite en 2027, prioriza otras iniciativas, como la ley de Discapacidad. Así lo hizo saber en sus redes sociales.

El tironeo se traslada, además, a una agenda parlamentaria que no admite demoras. El martes 17, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside Agustín Coto, retomará la reforma electoral con la intención oficial de dictaminar y llevarla al recinto. El PRO y la UCR condicionan su apoyo al avance de Ficha Limpia, mientras el interbloque peronista de José Mayans rechaza la suspensión de las PASO. Ese mismo día, en Diputados, el oficialismo buscará el dictamen del Presupuesto 2027 tras aceptar los siete pedidos del PRO, con Cristian Ritondo a la cabeza.



El miércoles 18 intentará sancionar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo artículo 129 todavía genera objeciones entre los aliados. El 25 será el turno del Presupuesto en el recinto y, en simultáneo, Diego Santilli debutará en el Senado con su primer informe de gestión, preparado por el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, alfil de Karina Milei. Lo que no salga antes del 30 quedará para las extraordinarias, en un temario definido estrictamente por Milei.

El escenario internacional tampoco ayuda. En apenas un mes, los demócratas le arrebataron a Donald Trump el control del Congreso, Benjamin Netanyahu ganó en Israel pero quedó a ocho bancas de la mayoría y Lula da Silva retuvo el poder en Brasil al vencer a Flávio Bolsonaro, a quien Milei había felicitado tras la primera vuelta. Bullrich, en cambio, reconoció el triunfo del brasileño. El apoyo internacional y la eventual asistencia financiera de Scott Bessent parecen cada vez más lejanos.

En ese escenario, el G6 prepara la convocatoria a una mesa amplia con el Estado, las provincias y los trabajadores, alentada por el arzobispo Jorge García Cuerva tras la visita del Papa. En el Gobierno, la idea no despertó entusiasmo.

El martes será el próximo round de la Mesa Política



Dentro de 72 horas será por la mañana.Los integrantes de la Mesa Política volverán a verse frente a frente. Ha pasado casi un mes desde el ultimo encuentro y el escenario que los espera es muy distinto. La convocatoria corrió por cuenta de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que está cada vez más enfrentada con la senadora y jefa del bloque libertario en la Cámara Alta, Patricia Bullrich. Entre las últimas reuniones y la próxima el escenario es muy distinto: el karinismo buscó condicionar a Pato con el impulso de la senadora neuquina Nadia Márquez para quedarse al frente de la bancada y las ultimas jornadas transitan en un clima enrarecido, especialmente por la versión de un presunto respaldo del presidente Javier Milei al señalamiento sobre los primos Menem de buscar una ruptura del Presidente con su exministra de Seguridad. El encuentro será antes de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para tratar de sacar un dictamen de mayoría para eliminar las PASO. En el karinismo están seguros de que pueden sumar votos y en el bullrichismo se muestran con cautela, aunque están “hartos” de que los acusen se retacear información a Balcarce 50. En ese clima se reencontrarán las partes en pugna.