Gritos y amenazas antes del discurso del Papa: el fuerte cruce entre Luis Barrionuevo y Sandra Pettovello en la UCA

En la previa de la exposición del papa León XIV sobre "el mundo del trabajo" en el campus de Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA) se dio un feroz enfrentamiento cara a cara entre el líder de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Luis Barrionuevo, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. El eje de la discusión a los gritos fue la negativa del Gobierno a otorgar el certificado de autoridades tras los comicios del gremio celebrados en diciembre pasado, una traba administrativa que mantiene sin homologar los acuerdos paritarios de la actividad.

El episodio se desató en el auditorio San Juan Pablo II cuando faltaba casi una hora para la llegada del Sumo Pontífice. Al divisar a la funcionaria, el dirigente sindical de 84 años la abordó para reprocharle la parálisis administrativa que atraviesa la entidad desde hace once meses. “El lunes que viene te voy a movilizar 20.000 personas al ministerio. Hay 350.000 gastronómicos que se están cagando de hambre por culpa tuya”, le lanzó Barrionuevo a los gritos, según reconstruyó La Nación. La reacción de la titular de Capital Humano tampoco fue en tono menor. Visiblemente molesta por las formas del gremialista y el ámbito elegido para el reclamo, la ministra lo frenó en seco: “A mí no me extorsiones porque vamos mal”, advirtió, según Infobae. Ante la incomodidad del momento, Pettovello pidió la rápida intervención del secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien también se encontraba en el auditorio.

La disputa tiene su origen en las elecciones de la UTHGRA realizadas el 29 de diciembre de 2025, en las que la Lista Celeste “17 de Octubre”, encabezada por Barrionuevo, se impuso con 121.334 votos para renovar su mandato hasta 2029. Sin embargo, el proceso fue impugnado ante la justicia laboral por la lista opositora Gris/Naranja, liderada por Dante Camaño, excuñado de Barrionuevo y jefe de la seccional porteña del sindicato.

Aunque en septiembre la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló a favor de una cautelar impulsada por Barrionuevo e intimó a la Secretaría de Trabajo a expedir en un plazo de cinco días hábiles la certificación provisoria de autoridades, la cartera laboral no acató la medida y presentó un recurso extraordinario para que sea la Corte Suprema de Justicia la que resuelva la cuestión de fondo. Por su parte, los apoderados del sector de Camaño también objetaron ese fallo de Cámara denunciando presuntas irregularidades procesales y una sentencia dictada con rapidez para evitar recusaciones.

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Desde la cartera que conduce Pettovello sostuvieron que su accionar se rige por el decreto 342, dictado en 2025, que retiró a la Secretaría de Trabajo de su rol histórico de árbitro en las internas gremiales y limitó la intervención estatal únicamente a convocar elecciones en casos de acefalía donde el estatuto no prevea solución. “Cuando los fallos no salen como ellos quieren, presionan con medidas como esa movilización, pero lo tiene que definir la Justicia y, si la Corte Suprema lo avala, se le dará el correspondiente certificado”, afirmaron allegados de la ministra a Infobae.

Más allá de la disputa de cartel en los tribunales, la falta de certificación administrativa mantiene paralizada la homologación de los acuerdos paritarios firmados con las cámaras del sector, como la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA). Los acuerdos salariales llevan ocho meses firmados sin ser convalidados y la Secretaría de Trabajo se excusa en la falta de certificación que ella misma retiene para no homologar las subas. Al no tener fuerza de ley, el 80% de los empleadores no abona los incrementos y solo un 20% de las grandes empresas los liquida "a cuenta", manteniendo congeladas las escalas del tramo junio-septiembre, donde los básicos iniciales para categorías de maestranza, peones y lavacopas parten de los $990.555 y llegan a $1.292.025 para mozos y cocineros, más sumas no remunerativas, según denuncian los gremialistas.

En este escenario, la amenaza que Barrionuevo le lanzó a Pettovello en la UCA ya tiene hora y punto de partida definidos desde fines de octubre. Bajo la consigna "El salario no puede esperar", la conducción nacional de la UTHGRA marchará el próximo lunes 16 de noviembre a las 16 horas desde la sede sindical de Avenida de Mayo 930 hacia las puertas de la Secretaría de Trabajo.